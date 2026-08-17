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سعر Data Ownership المباشر اليوم هو 0.0005939 USD. القيمة السوقية لـ DOP2 هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار DOP2 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Data Ownership المباشر اليوم هو 0.0005939 USD. القيمة السوقية لـ DOP2 هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار DOP2 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DOP2

معلومات سعر DOP2

ما هو DOP2

الموقع الرسمي لـ DOP2

اقتصاد توكن DOP2

توقعات سعر DOP2

سجل DOP2

دليل شراء DOP2

محول عملة DOP2 إلى الفيات

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شعار Data Ownership

سعر Data Ownership (DOP2)

السعر المباشر لـ 1 DOP2 إلى USD:

$0.0005945
$0.0005945$0.0005945
+0.72%1D
USD
مخطط أسعار Data Ownership (DOP2) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:16:26 (UTC+8)

سعر Data Ownership اليوم

السعر المباشر لمشروع Data Ownership (DOP2) اليوم هو $ 0.0005939، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOP2 الحالي إلى USD هو $ 0.0005939 لكل DOP2.

يحتل Data Ownership حاليًا المرتبة #3909 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 DOP2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOP2 بين $ 0.0005832 (أدنى) و$ 0.0005981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11434343850986515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00147732329891478.

على المدى القصير، تحرك DOP2 بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-1.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 128.57K.

معلومات سوق Data Ownership (DOP2)

No.3909

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 128.57K
$ 128.57K$ 128.57K

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

0.00
0.00 0.00

20,793,255,250.60114809
20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Data Ownership هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 128.57K. العرض المتداول لـ DOP2 يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 20793255250.60114809. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.35M.

سجل سعر Data Ownership بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005832
$ 0.0005832$ 0.0005832
24 ساعة منخفض
$ 0.0005981
$ 0.0005981$ 0.0005981
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005832
$ 0.0005832$ 0.0005832

$ 0.0005981
$ 0.0005981$ 0.0005981

$ 0.11434343850986515
$ 0.11434343850986515$ 0.11434343850986515

$ 0.00147732329891478
$ 0.00147732329891478$ 0.00147732329891478

-0.04%

+0.72%

-1.14%

-1.14%

سجل سعر Data Ownership (DOP2) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Data Ownership لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000425+0.72%
30 يوم$ -0.0002865-32.55%
60 يوم$ -0.0008411-58.62%
90 يوم$ -0.0021391-78.27%
تغير سعر Data Ownership اليوم

سجل اليوم DOP2 تغيرًا $ +0.00000425 (+0.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Data Ownership لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0002865 (-32.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Data Ownership لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOP2 تغييرًا في $ -0.0008411 (-58.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Data Ownership لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0021391 (-78.27%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Data Ownership (DOP2)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Data Ownership.

تحليل Data Ownership

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Data Ownership الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Data Ownership؟

تتأثر أسعار بروتوكول ملكية البيانات (DOP2) بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب في السوق على حلول خصوصية البيانات
2. معدل اعتماد الحلول من قبل المؤسسات والأفراد
3. فائدة الرمز المميز داخل المنظومة
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
5. التطورات التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات
6. المنافسة من المشاريع الأخرى التي تركز على الخصوصية
7. التحديثات التقنية وتحسينات المنصة
8. حجم التداول والسيولة
9. إعلانات الشراكات
10. مستوى رغبة المستثمرين في تحمل المخاطر بشكل عام

لماذا يريد الناس معرفة سعر Data Ownership اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر DOP2 اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

توقعات أسعار Data Ownership

Data Ownership (DOP2) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOP2 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرData Ownership (DOP2) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Data Ownership نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Data Ownership الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DOP2 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Data Ownership.

كيفية شراء واستثمار Data Ownership في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Data Ownership؟ شراء DOP2 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Data Ownership. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Data Ownership (DOP2).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Data Ownership فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Data Ownership (DOP2)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Data Ownership

يسمح لك امتلاك Data Ownership بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Data Ownership (DOP2) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Data Ownership ( DOP2 )

يتيح بروتوكول ملكية البيانات للمؤسسات نقل الأصول الرقمية بثقة تامة. تخضع المدفوعات لفحص KYT، وتبقى سرية على السلسلة، وتوفر أدلة تدقيق فورية. من إدارة الرواتب إلى إدارة الخزانة، تستفيد الفرق من الخصوصية والامتثال التنظيمي، كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

Data Ownership المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Data Ownership، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Data Ownership الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Data Ownership

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:16:26 (UTC+8)

تحديثات Data Ownership (DOP2) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Data Ownership

DOP2 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DOP2 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DOP2 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Data Ownership (DOP2) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Data Ownership المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOP2
$0.0005936
$0.0005936$0.0005936
+0.50%
218.18M (USDT)

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1 DOP2 = 0.0005939 USD