سعر Data Ownership اليوم

السعر المباشر لمشروع Data Ownership (DOP2) اليوم هو $ 0.0005939، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOP2 الحالي إلى USD هو $ 0.0005939 لكل DOP2.

يحتل Data Ownership حاليًا المرتبة #3909 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 DOP2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOP2 بين $ 0.0005832 (أدنى) و$ 0.0005981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11434343850986515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00147732329891478.

على المدى القصير، تحرك DOP2 بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-1.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 128.57K.

معلومات سوق Data Ownership (DOP2)

التصنيف No.3909 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 128.57K$ 128.57K $ 128.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.35M$ 12.35M $ 12.35M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Data Ownership هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 128.57K. العرض المتداول لـ DOP2 يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 20793255250.60114809. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.35M.