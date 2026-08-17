سعر Data Ownership المباشر اليوم هو 0.0005939 USD. القيمة السوقية لـ DOP2 هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار DOP2 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Data Ownership المباشر اليوم هو 0.0005939 USD. القيمة السوقية لـ DOP2 هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار DOP2 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Data Ownership (DOP2) اليوم هو $ 0.0005939، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOP2 الحالي إلى USD هو $ 0.0005939 لكل DOP2.
يحتل Data Ownership حاليًا المرتبة #3909 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 DOP2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOP2 بين $ 0.0005832 (أدنى) و$ 0.0005981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11434343850986515، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00147732329891478.
على المدى القصير، تحرك DOP2 بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-1.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 128.57K.
معلومات سوق Data Ownership (DOP2)
No.3909
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 128.57K
$ 128.57K$ 128.57K
$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M
0.00
0.00 0.00
20,793,255,250.60114809
20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Data Ownership هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 128.57K. العرض المتداول لـ DOP2 يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 20793255250.60114809. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.35M.
سجل سعر Data Ownership بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005832
$ 0.0005832$ 0.0005832
24 ساعة منخفض
$ 0.0005981
$ 0.0005981$ 0.0005981
24 ساعة مرتفع
$ 0.0005832
$ 0.0005832$ 0.0005832
$ 0.0005981
$ 0.0005981$ 0.0005981
$ 0.11434343850986515
$ 0.11434343850986515$ 0.11434343850986515
$ 0.00147732329891478
$ 0.00147732329891478$ 0.00147732329891478
-0.04%
+0.72%
-1.14%
-1.14%
سجل سعر Data Ownership (DOP2) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Data Ownership لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.00000425
+0.72%
30 يوم
$ -0.0002865
-32.55%
60 يوم
$ -0.0008411
-58.62%
90 يوم
$ -0.0021391
-78.27%
تغير سعر Data Ownership اليوم
سجل اليوم DOP2 تغيرًا $ +0.00000425 (+0.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Data Ownership لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0002865 (-32.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Data Ownership لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOP2 تغييرًا في $ -0.0008411 (-58.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Data Ownership لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0021391 (-78.27%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Data Ownership (DOP2)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Data Ownership الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Data Ownership؟
تتأثر أسعار بروتوكول ملكية البيانات (DOP2) بعدة عوامل رئيسية:
1. الطلب في السوق على حلول خصوصية البيانات 2. معدل اعتماد الحلول من قبل المؤسسات والأفراد 3. فائدة الرمز المميز داخل المنظومة 4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام 5. التطورات التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات 6. المنافسة من المشاريع الأخرى التي تركز على الخصوصية 7. التحديثات التقنية وتحسينات المنصة 8. حجم التداول والسيولة 9. إعلانات الشراكات 10. مستوى رغبة المستثمرين في تحمل المخاطر بشكل عام
لماذا يريد الناس معرفة سعر Data Ownership اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر DOP2 اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من الفرص المتاحة.
توقعات أسعار Data Ownership
Data Ownership (DOP2) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOP2 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرData Ownership (DOP2) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Data Ownership نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Data Ownership الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DOP2 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Data Ownership.
كيفية شراء واستثمار Data Ownership في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Data Ownership؟ شراء DOP2 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Data Ownership. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Data Ownership (DOP2).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Data Ownership فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Data Ownership
يسمح لك امتلاك Data Ownership بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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يتيح بروتوكول ملكية البيانات للمؤسسات نقل الأصول الرقمية بثقة تامة. تخضع المدفوعات لفحص KYT، وتبقى سرية على السلسلة، وتوفر أدلة تدقيق فورية. من إدارة الرواتب إلى إدارة الخزانة، تستفيد الفرق من الخصوصية والامتثال التنظيمي، كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
Data Ownership المورد
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إذا كان Data Ownership سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Data Ownership المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Data Ownership اليوم؟
سعر Data Ownership اليوم هو $ 0.0005939. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Data Ownership استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Data Ownership عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في DOP2، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Data Ownership في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Data Ownership بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Data Ownership في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر DOP2 المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Data Ownership بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر DOP2 لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Data Ownership في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر DOP2 بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,369.06
+0.34%
ETH
1,893.7
+0.50%
GOLD(XAUT)
4,378.01
+0.41%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.28
-0.38%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ DOP2 على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج DOP2/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Data Ownership ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Data Ownership هذا العام؟
قد يرتفع سعر Data Ownership هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Data Ownership (DOP2) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:16:26 (UTC+8)
تحديثات Data Ownership (DOP2) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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