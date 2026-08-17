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سعر Concordium المباشر اليوم هو 0.003465 USD. القيمة السوقية لـ CCD هي 43,705,000.71475349427 USD. تابع تحديثات أسعار CCD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Concordium المباشر اليوم هو 0.003465 USD. القيمة السوقية لـ CCD هي 43,705,000.71475349427 USD. تابع تحديثات أسعار CCD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو CCD

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سعر Concordium (CCD)

السعر المباشر لـ 1 CCD إلى USD:

$0.003467
$0.003467$0.003467
+2.39%1D
USD
مخطط أسعار Concordium (CCD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:31:06 (UTC+8)

سعر Concordium اليوم

السعر المباشر لمشروع Concordium (CCD) اليوم هو $ 0.003465، مع تغير بنسبة 2.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CCD الحالي إلى USD هو $ 0.003465 لكل CCD.

يحتل Concordium حاليًا المرتبة #373 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43.71M، مع عرض متداول قدره 12.61B CCD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CCD بين $ 0.003358 (أدنى) و$ 0.00355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08744871982689628، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00256933168953366.

على المدى القصير، تحرك CCD بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و+7.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 81.68K.

معلومات سوق Concordium (CCD)

No.373

$ 43.71M
$ 43.71M$ 43.71M

$ 81.68K
$ 81.68K$ 81.68K

$ 50.31M
$ 50.31M$ 50.31M

12.61B
12.61B 12.61B

14,518,117,595.418181
14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181

CCD

القيمة السوقية الحالية لـ Concordium هي $ 43.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 81.68K. العرض المتداول لـ CCD يبلغ 12.61B، مع إجمالي عرض 14518117595.418181. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.31M.

سجل سعر Concordium بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003358
$ 0.003358$ 0.003358
24 ساعة منخفض
$ 0.00355
$ 0.00355$ 0.00355
24 ساعة مرتفع

$ 0.003358
$ 0.003358$ 0.003358

$ 0.00355
$ 0.00355$ 0.00355

$ 0.08744871982689628
$ 0.08744871982689628$ 0.08744871982689628

$ 0.00256933168953366
$ 0.00256933168953366$ 0.00256933168953366

-0.09%

+2.39%

+7.74%

+7.74%

سجل سعر Concordium (CCD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Concordium لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00008093+2.39%
30 يوم$ +0.000122+3.64%
60 يوم$ -0.001066-23.53%
90 يوم$ -0.001823-34.48%
تغير سعر Concordium اليوم

سجل اليوم CCD تغيرًا $ +0.00008093 (+2.39%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Concordium لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000122 (+3.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Concordium لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CCD تغييرًا في $ -0.001066 (-23.53%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Concordium لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001823 (-34.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Concordium (CCD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Concordium.

تحليل Concordium

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Concordium الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Concordium؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار كونكورديوم (CCD):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. اعتماد تقنية البلوك تشين التي تركز على الخصوصية من قبل كونكورديوم
3. التطورات التنظيمية التي تؤثر على عملات الخصوصية
4. إعلانات الشراكات والتكاملات مع المؤسسات
5. تحديثات الشبكة والتطورات التقنية
6. حجم التداول والسيولة في البورصات
7. المنافسة من سلاسل بلوك تشين أخرى تركز على الخصوصية
8. مكافآت الحصص واقتصاديات الرموز
9. نشاط المطورين ونمو النظام البيئي
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Concordium اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كونكورديوم (CCD) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، والمقارنة مع العملات الرقمية الأخرى، وتحديد نقاط الدخول/الخروج المثلى لحصصهم من CCD.

توقعات أسعار Concordium

Concordium (CCD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CCD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرConcordium (CCD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Concordium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Concordium الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CCD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Concordium.

نبذة عن Concordium

Concordium هي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مصممة لاقتصاد الوكلاء (Agentic Economy)، ومدعومة بسلسلة بلوكتشين متخصصة بمستوى امتثال تنظيمي متقدم، مع دمج الهوية والثقة مباشرة على مستوى البروتوكول. عندما يتصرف وكيل ذكاء اصطناعي بشكل مستقل، يحتاج الطرف المقابل إلى ضمان أن هذا الوكيل قد تم تفويضه من قبل إنسان تم التحقق من هويته. توفر Concordium هذا الضمان على مستوى البنية التحتية، وهي المنصة الوحيدة التي يعمل فيها البشر الموثقون ووكلاء الذكاء الاصطناعي الموثقون ضمن طبقة هوية واحدة. تتضمن بنية Concordium سجل وكلاء متوافقاً مع ERC-8004، وآليات قفل على مستوى البروتوكول للحفظ غير القائم على الثقة بين الوكلاء، ونظام المدفوعات x402 القائم على الدفع لكل استدعاء، ومعاملات مدعومة (Sponsored Transactions) تسمح بتشغيل الوكلاء دون رسوم غاز، بالإضافة إلى التحقق من الهوية عبر السلاسل باستخدام MCP وA2A. وقد تم تصميم المنصة بواسطة نخبة من خبراء التشفير العالميين وتحظى بثقة الشركات وشبكات الوكلاء والمطورين حول العالم.

كيفية شراء واستثمار Concordium في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Concordium؟ شراء CCD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Concordium. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Concordium (CCD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Concordium فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Concordium (CCD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Concordium

يسمح لك امتلاك Concordium بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Concordium ( CCD )

Concordium هي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مصممة لاقتصاد الوكلاء (Agentic Economy)، ومدعومة بسلسلة بلوكتشين متخصصة بمستوى امتثال تنظيمي متقدم، مع دمج الهوية والثقة مباشرة على مستوى البروتوكول. عندما يتصرف وكيل ذكاء اصطناعي بشكل مستقل، يحتاج الطرف المقابل إلى ضمان أن هذا الوكيل قد تم تفويضه من قبل إنسان تم التحقق من هويته. توفر Concordium هذا الضمان على مستوى البنية التحتية، وهي المنصة الوحيدة التي يعمل فيها البشر الموثقون ووكلاء الذكاء الاصطناعي الموثقون ضمن طبقة هوية واحدة. تتضمن بنية Concordium سجل وكلاء متوافقاً مع ERC-8004، وآليات قفل على مستوى البروتوكول للحفظ غير القائم على الثقة بين الوكلاء، ونظام المدفوعات x402 القائم على الدفع لكل استدعاء، ومعاملات مدعومة (Sponsored Transactions) تسمح بتشغيل الوكلاء دون رسوم غاز، بالإضافة إلى التحقق من الهوية عبر السلاسل باستخدام MCP وA2A. وقد تم تصميم المنصة بواسطة نخبة من خبراء التشفير العالميين وتحظى بثقة الشركات وشبكات الوكلاء والمطورين حول العالم.

Concordium المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Concordium، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Concordium الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Concordium

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:31:06 (UTC+8)

تحديثات Concordium (CCD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CCD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CCD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CCD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Concordium (CCD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Concordium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCCD
$0.003469
$0.003469$0.003469
+2.42%
23.69M (USDT)

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