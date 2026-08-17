سعر Concordium اليوم

السعر المباشر لمشروع Concordium (CCD) اليوم هو $ 0.003465، مع تغير بنسبة 2.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CCD الحالي إلى USD هو $ 0.003465 لكل CCD.

يحتل Concordium حاليًا المرتبة #373 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43.71M، مع عرض متداول قدره 12.61B CCD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CCD بين $ 0.003358 (أدنى) و$ 0.00355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08744871982689628، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00256933168953366.

على المدى القصير، تحرك CCD بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و+7.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 81.68K.

معلومات سوق Concordium (CCD)

التصنيف No.373 القيمة السوقية $ 43.71M$ 43.71M $ 43.71M الحجم (24 ساعة) $ 81.68K$ 81.68K $ 81.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.31M$ 50.31M $ 50.31M إمداد دورة التداول 12.61B 12.61B 12.61B إجمالي العرض 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 البلوكتشين العام CCD

القيمة السوقية الحالية لـ Concordium هي $ 43.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 81.68K. العرض المتداول لـ CCD يبلغ 12.61B، مع إجمالي عرض 14518117595.418181. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.31M.