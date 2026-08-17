سعر Wrapped BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped BTC (WBTC) اليوم هو $ 63,894.19، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBTC الحالي إلى USD هو $ 63,894.19 لكل WBTC.

يحتل Wrapped BTC حاليًا المرتبة #7964 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.44B، مع عرض متداول قدره 116.50K WBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBTC بين $ 62,754.99 (أدنى) و$ 63,927.96 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 125,777.44813789013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3,330.11634888.

على المدى القصير، تحرك WBTC بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-1.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.98K.

معلومات سوق Wrapped BTC (WBTC)

التصنيف No.7964 القيمة السوقية $ 7.44B$ 7.44B $ 7.44B الحجم (24 ساعة) $ 82.98K$ 82.98K $ 82.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.44B$ 7.44B $ 7.44B إمداد دورة التداول 116.50K 116.50K 116.50K إجمالي العرض 116,499.2025127 116,499.2025127 116,499.2025127 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped BTC هي $ 7.44B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.98K. العرض المتداول لـ WBTC يبلغ 116.50K، مع إجمالي عرض 116499.2025127. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.44B.