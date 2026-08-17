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سعر Wrapped BTC المباشر اليوم هو 63,894.19 USD. القيمة السوقية لـ WBTC هي 7,443,622,180.194931213 USD. تابع تحديثات أسعار WBTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wrapped BTC المباشر اليوم هو 63,894.19 USD. القيمة السوقية لـ WBTC هي 7,443,622,180.194931213 USD. تابع تحديثات أسعار WBTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WBTC

معلومات سعر WBTC

ما هو WBTC

الوثيقة البيضاء لـ WBTC

الموقع الرسمي لـ WBTC

اقتصاد توكن WBTC

توقعات سعر WBTC

سجل WBTC

دليل شراء WBTC

محول عملة WBTC إلى الفيات

عقود WBTC الفورية

WBTC عقود USDT-M الآجلة

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شعار Wrapped BTC

سعر Wrapped BTC (WBTC)

السعر المباشر لـ 1 WBTC إلى USD:

$63,898.96
$63,898.96$63,898.96
+1.16%1D
USD
مخطط أسعار Wrapped BTC (WBTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:05:09 (UTC+8)

سعر Wrapped BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped BTC (WBTC) اليوم هو $ 63,894.19، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBTC الحالي إلى USD هو $ 63,894.19 لكل WBTC.

يحتل Wrapped BTC حاليًا المرتبة #7964 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.44B، مع عرض متداول قدره 116.50K WBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBTC بين $ 62,754.99 (أدنى) و$ 63,927.96 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 125,777.44813789013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3,330.11634888.

على المدى القصير، تحرك WBTC بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-1.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.98K.

معلومات سوق Wrapped BTC (WBTC)

No.7964

$ 7.44B
$ 7.44B$ 7.44B

$ 82.98K
$ 82.98K$ 82.98K

$ 7.44B
$ 7.44B$ 7.44B

116.50K
116.50K 116.50K

116,499.2025127
116,499.2025127 116,499.2025127

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped BTC هي $ 7.44B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.98K. العرض المتداول لـ WBTC يبلغ 116.50K، مع إجمالي عرض 116499.2025127. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.44B.

سجل سعر Wrapped BTC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 62,754.99
$ 62,754.99$ 62,754.99
24 ساعة منخفض
$ 63,927.96
$ 63,927.96$ 63,927.96
24 ساعة مرتفع

$ 62,754.99
$ 62,754.99$ 62,754.99

$ 63,927.96
$ 63,927.96$ 63,927.96

$ 125,777.44813789013
$ 125,777.44813789013$ 125,777.44813789013

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

+0.39%

+1.16%

-1.05%

-1.05%

سجل سعر Wrapped BTC (WBTC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Wrapped BTC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +732.7283+1.16%
30 يوم$ -193.18-0.31%
60 يوم$ +1,589.08+2.55%
90 يوم$ -12,376.4-16.23%
تغير سعر Wrapped BTC اليوم

سجل اليوم WBTC تغيرًا $ +732.7283 (+1.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Wrapped BTC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -193.18 (-0.31%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Wrapped BTC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WBTC تغييرًا في $ +1,589.08 (+2.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Wrapped BTC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -12,376.4 (-16.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Wrapped BTC (WBTC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Wrapped BTC.

تحليل Wrapped BTC

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Wrapped BTC الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Wrapped BTC؟

تتأثر أسعار WBTC بشكل رئيسي بسعر بيتكوين، إذ إنها مرتبطة به بنسبة 1:1. وتشمل العوامل الرئيسية ما يلي: معنويات سوق بيتكوين، واعتماد المؤسسات، والأخبار المتعلقة باللوائح، وطلب DeFi على WBTC، ونشاط شبكة إيثريوم، والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة، بالإضافة إلى ديناميات العرض والطلب في البورصات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Wrapped BTC اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر WBTC اليوم لأنه يعكس قيمة البيتكوين على شبكة إيثريوم، مما يتيح المشاركة في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi). يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لاغتنام فرص المراجحة وإدارة محافظهم الاستثمارية واتخاذ قرارات بشأن زراعة العوائد. كما تؤثر تحركات الأسعار في معدلات الإقراض والاقتراض ومكافآت تعدين السيولة.

توقعات أسعار Wrapped BTC

Wrapped BTC (WBTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WBTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped BTC (WBTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped BTC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped BTC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WBTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped BTC.

كيفية شراء واستثمار Wrapped BTC في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Wrapped BTC؟ شراء WBTC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Wrapped BTC. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Wrapped BTC (WBTC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Wrapped BTC فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Wrapped BTC (WBTC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Wrapped BTC

يسمح لك امتلاك Wrapped BTC بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Wrapped BTC (WBTC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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الصانع
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المستفيد

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ما هو Wrapped BTC ( WBTC )

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wrapped BTC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Wrapped BTC الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemCrypto-Backed Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped BTC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:05:09 (UTC+8)

تحديثات Wrapped BTC (WBTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Wrapped BTC

WBTC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WBTC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WBTC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Wrapped BTC (WBTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wrapped BTC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWBTC
$63,894.19
$63,894.19$63,894.19
+1.15%
1.31 (USDT)
/USDCWBTC
$63,768.2
$63,768.2$63,768.2
+1.17%
0.49 (USDT)
/BTCWBTC
$1.0006
$1.0006$1.0006
+0.01%
0.14 (USDT)

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WBTC
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USD

1 WBTC = 63,894.19 USD