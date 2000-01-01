منصات العقود الذكية هي عبارة عن سلاسل بلوكشين مصممة لاستضافة التطبيقات اللامركزية (dApps) والاتفاقيات القابلة للبرمجة ذاتية التنفيذ. وهي تُمكِّن المستخدمين من التداول والإقراض وسك عملات NFTs دون الاعتماد على وسطاء مركزيين. تُستخدم الرموز الأصلية لهذه المنصات عادةً لدفع رسوم معاملات الشبكة (الغاز) والمشاركة في الحوكمة.

تستخدم التطبيقات اللامركزية (dApps) واجهة أمامية سهلة الاستخدام لإرسال طلبات المعاملات إلى سلسلة الكتل الذكية للعقود الذكية الأساسية، والتي تقوم بعد ذلك بمعالجة المنطق وتسجيل النتيجة بشكل دائم في دفتر الأستاذ.

يتطلب العقد القانوني التقليدي إنفاذًا بشريًا وأنظمة قانونية لحل النزاعات. أما عقد البلوك تشين الذكي فهو عقد رياضي بحت وينفذ الإجراءات تلقائيًا في اللحظة التي يتم فيها استيفاء شروط التشفير المحددة مسبقًا.

تتضمن المخاطر الأمنية الرئيسية لرموز العقود الذكية ثغرات في التعليمات البرمجية الأساسية التي يمكن استغلالها من قِبل المخترقين، ومشكلات ازدحام الشبكة، والانخفاضات الحادة في الأسعار بعد استغلال العقود الذكية.

توفر منصات العقود الذكية البنية التحتية الرقمية غير القابلة للتغيير لنظام DeFi البيئي من خلال فرض قواعد الإقراض والاقتراض والتداول تلقائيًا استنادًا إلى التعليمات البرمجية فقط بدلاً من الوسطاء البشريين.

تُستخدم رموز العقود الذكية للدفع مقابل قوة الحوسبة المطلوبة لتنفيذ العقود الذكية على سلسلة الكتل. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الرموز المميزة للعقود الذكية في الرهان وحوكمة الشبكة.

منصة العقود الذكية هي عبارة عن سلسلة بلوك تشين مصممة خصيصاً لاستضافة التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ الذاتي. تسمح منصات العقود الذكية للمطورين ببناء تطبيقات لامركزية دون الاعتماد على خوادم مركزية.

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