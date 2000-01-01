منصات العقود الذكية هي عبارة عن سلاسل بلوكشين مصممة لاستضافة التطبيقات اللامركزية (dApps) والاتفاقيات القابلة للبرمجة ذاتية التنفيذ. وهي تُمكِّن المستخدمين من التداول والإقراض وسك عملات NFTs دون الاعتماد على وسطاء مركزيين. تُستخدم الرموز الأصلية لهذه المنصات عادةً لدفع رسوم معاملات الشبكة (الغاز) والمشاركة في الحوكمة.
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