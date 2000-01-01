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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى الرموز المميزة لمنصة العقود الذكية من حيث القيمة السوقية

منصات العقود الذكية هي عبارة عن سلاسل بلوكشين مصممة لاستضافة التطبيقات اللامركزية (dApps) والاتفاقيات القابلة للبرمجة ذاتية التنفيذ. وهي تُمكِّن المستخدمين من التداول والإقراض وسك عملات NFTs دون الاعتماد على وسطاء مركزيين. تُستخدم الرموز الأصلية لهذه المنصات عادةً لدفع رسوم معاملات الشبكة (الغاز) والمشاركة في الحوكمة.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,442.29
+0.24%
+1.86%
+1.50%
$ 1.29T
$ 6.59K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,909.61
+0.03%
+1.18%
+2.07%
$ 230.48B
$ 90.91K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.52
+0.02%
+0.04%
-0.65%
$ 81.74B
$ 16.52K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0018
-0.04%
-0.05%
-1.15%
$ 62.15B
$ 13.09M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.93
+0.17%
+0.88%
+0.70%
$ 44.08B
$ 418.87K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3312
-0.03%
-0.27%
-1.19%
$ 31.38B
$ 16.95M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.2
+0.36%
+2.14%
+9.00%
$ 14.99B
$ 15.47K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07045
+0.04%
+0.56%
-0.61%
$ 12.00B
$ 60.42M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 517.35
+0.58%
+4.08%
+7.95%
$ 8.56B
$ 5.26K
10
Monero
Monero
XMR
$ 411.51
-1.11%
+0.41%
+7.46%
$ 7.73B
$ 5.41K
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1743
+0.46%
-2.40%
-5.41%
$ 6.36B
$ 18.74M
12
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1582
+0.13%
+0.19%
-1.56%
$ 5.34B
$ 1.43M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204.6
+0.15%
+0.69%
-3.25%
$ 4.11B
$ 4.41K
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.332
+0.45%
-1.34%
-0.30%
$ 3.56B
$ 363.22K
15
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09046
-0.39%
-4.24%
-9.40%
$ 3.54B
$ 2.59M
16
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.59
-0.20%
-0.18%
-2.05%
$ 3.44B
$ 58.37K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06602
+0.17%
+1.20%
-0.21%
$ 2.86B
$ 2.19M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.349
+0.13%
-0.22%
+1.28%
$ 2.74B
$ 33.42K
19
$ 0.6774
-0.01%
-0.07%
-0.65%
$ 2.73B
$ 1.31M
20
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 196.33
+0.18%
-0.84%
-0.93%
$ 2.16B
$ 4.40K
21
OKB
OKB
OKB
$ 101.178
+0.26%
-3.29%
+5.66%
$ 2.13B
$ 2.35K
22
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04727
+0.17%
-0.86%
+0.72%
$ 2.12B
$ 1.57M
23
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6165
-0.17%
+0.06%
+2.88%
$ 2.10B
$ 385.05K
24
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.17531
+0.14%
+2.54%
+7.14%
$ 1.54B
$ 74.63K
25
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4441
-0.07%
-0.14%
+2.33%
$ 1.46B
$ 359.06K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.76
+0.22%
-0.94%
-3.52%
$ 1.28B
$ 853.72K
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.261
-0.09%
-0.53%
+1.16%
$ 1.25B
$ 61.28K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3544
-0.28%
-1.96%
+5.38%
$ 1.21B
$ 1.73M
29
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
-0.01%
+0.01%
+0.03%
$ 1.00B
$ 58.97K
30
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.19
-0.16%
-0.16%
-2.68%
$ 970.93M
$ 10.91K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08752
+0.19%
+1.76%
-0.65%
$ 940.46M
$ 1.14M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08247
-0.24%
+4.98%
+5.58%
$ 841.07M
$ 2.08M
33
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.416
+0.50%
-3.67%
-1.53%
$ 727.97M
$ 332.99K
34
Gate
Gate
GT
$ 6.68
-0.15%
-0.00%
-1.04%
$ 712.24M
$ 683.14K
35
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07867
-0.10%
-0.25%
-1.99%
$ 702.16M
$ 1.11M
36
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025559
-0.05%
-4.14%
-1.05%
$ 701.05M
$ 15.38M
37
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08284
-0.07%
+3.95%
-6.64%
$ 639.18M
$ 11.94M
38
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02698
+0.07%
-0.07%
+0.60%
$ 554.63M
$ 2.70M
39
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6699
-0.07%
-1.54%
-5.32%
$ 529.56M
$ 2.47M
40
$ 0.005911
-0.10%
-0.39%
-1.97%
$ 505.47M
$ 11.23M
41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07569
+0.56%
+1.72%
-2.85%
$ 473.69M
$ 2.46M
42
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5308
+0.11%
-0.56%
-8.29%
$ 439.79M
$ 593.78K
43
Injective
Injective
INJ
$ 4.125
+0.02%
+0.37%
-7.72%
$ 412.28M
$ 223.88K
44
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00726054
+0.15%
-0.02%
-13.64%
$ 410.84M
$ 3.63K
45
DASH
DASH
DASH
$ 30.43
-0.10%
+0.86%
-0.39%
$ 387.67M
$ 8.80K
46
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004453
+0.16%
+0.95%
-3.37%
$ 382.38M
$ 8.33M
47
Humanity
Humanity
H
$ 0.11964
-0.39%
-15.00%
+27.97%
$ 325.50M
$ 7.35M
48
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.11
+0.60%
-1.76%
+4.79%
$ 302.24M
$ 7.24K
49
SEI
SEI
SEI
$ 0.04004
-0.10%
+0.65%
+0.05%
$ 289.36M
$ 1.25M
50
TIA
TIA
TIA
$ 0.302
+0.03%
-1.92%
-2.80%
$ 277.36M
$ 774.85K

الأسئلة الشائعة

ما هي منصة العقود الذكية في مجال العملات الرقمية؟
منصة العقود الذكية هي عبارة عن سلسلة بلوك تشين مصممة خصيصاً لاستضافة التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ الذاتي. تسمح منصات العقود الذكية للمطورين ببناء تطبيقات لامركزية دون الاعتماد على خوادم مركزية.
ما هي الفائدة الرئيسية لرموز العقود الذكية؟
تُستخدم رموز العقود الذكية للدفع مقابل قوة الحوسبة المطلوبة لتنفيذ العقود الذكية على سلسلة الكتل. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الرموز المميزة للعقود الذكية في الرهان وحوكمة الشبكة.
كيف تدعم منصات العقود الذكية منظومة التمويل اللامركزي (DeFi)؟
توفر منصات العقود الذكية البنية التحتية الرقمية غير القابلة للتغيير لنظام DeFi البيئي من خلال فرض قواعد الإقراض والاقتراض والتداول تلقائيًا استنادًا إلى التعليمات البرمجية فقط بدلاً من الوسطاء البشريين.
ما هي المخاطر الأمنية المرتبطة برموز العقود الذكية؟
تتضمن المخاطر الأمنية الرئيسية لرموز العقود الذكية ثغرات في التعليمات البرمجية الأساسية التي يمكن استغلالها من قِبل المخترقين، ومشكلات ازدحام الشبكة، والانخفاضات الحادة في الأسعار بعد استغلال العقود الذكية.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع منصة العقود الذكية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.