STO

StakeStone هو بروتوكول بنية تحتية لامركزية للسيولة، مصمم لتعزيز التخزين وتوزيع السيولة عبر شبكات بلوكتشين. حلولنا المبتكرة لتخزين أصول مثل ETH وBTC، تُمكّن من إعادة توزيع السيولة بكفاءة، مع توفير عوائد مُحسّنة للمستخدمين.

اسم العملة المشفرةSTO

التصنيفNo.710

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.2152416126425082,2025-05-03

أدنى سعر0.05273459706092496,2025-04-07

البلوكتشين العامETH

مقدمةStakeStone هو بروتوكول بنية تحتية لامركزية للسيولة، مصمم لتعزيز التخزين وتوزيع السيولة عبر شبكات بلوكتشين. حلولنا المبتكرة لتخزين أصول مثل ETH وBTC، تُمكّن من إعادة توزيع السيولة بكفاءة، مع توفير عوائد مُحسّنة للمستخدمين.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.