سعر Cronos اليوم

السعر المباشر لمشروع Cronos (CRO) اليوم هو $ 0.04755، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRO الحالي إلى USD هو $ 0.04755 لكل CRO.

يحتل Cronos حاليًا المرتبة #31 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.13B، مع عرض متداول قدره 44.85B CRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRO بين $ 0.04707 (أدنى) و$ 0.04789 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.96980637982102342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0114866815226.

على المدى القصير، تحرك CRO بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.80K.

معلومات سوق Cronos (CRO)

التصنيف No.31 القيمة السوقية $ 2.13B$ 2.13B $ 2.13B الحجم (24 ساعة) $ 74.80K$ 74.80K $ 74.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.76B$ 4.76B $ 4.76B إمداد دورة التداول 44.85B 44.85B 44.85B الحد الأقصى للعرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 إجمالي العرض 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 معدل التداول 44.84% الحصة السوقية 0.12% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Cronos هي $ 2.13B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.80K. العرض المتداول لـ CRO يبلغ 44.85B، مع إجمالي عرض 98713203223.73352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76B.