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سعر Cronos المباشر اليوم هو 0.04755 USD. القيمة السوقية لـ CRO هي 2,132,452,783.73191637175 USD. تابع تحديثات أسعار CRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cronos المباشر اليوم هو 0.04755 USD. القيمة السوقية لـ CRO هي 2,132,452,783.73191637175 USD. تابع تحديثات أسعار CRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CRO

معلومات سعر CRO

ما هو CRO

الوثيقة البيضاء لـ CRO

الموقع الرسمي لـ CRO

اقتصاد توكن CRO

توقعات سعر CRO

سجل CRO

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سعر Cronos (CRO)

السعر المباشر لـ 1 CRO إلى USD:

$0.04755
$0.04755$0.04755
-0.41%1D
USD
مخطط أسعار Cronos (CRO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:56:13 (UTC+8)

سعر Cronos اليوم

السعر المباشر لمشروع Cronos (CRO) اليوم هو $ 0.04755، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRO الحالي إلى USD هو $ 0.04755 لكل CRO.

يحتل Cronos حاليًا المرتبة #31 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.13B، مع عرض متداول قدره 44.85B CRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRO بين $ 0.04707 (أدنى) و$ 0.04789 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.96980637982102342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0114866815226.

على المدى القصير، تحرك CRO بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.80K.

معلومات سوق Cronos (CRO)

No.31

$ 2.13B
$ 2.13B$ 2.13B

$ 74.80K
$ 74.80K$ 74.80K

$ 4.76B
$ 4.76B$ 4.76B

44.85B
44.85B 44.85B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,713,203,223.73352
98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352

44.84%

0.12%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Cronos هي $ 2.13B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.80K. العرض المتداول لـ CRO يبلغ 44.85B، مع إجمالي عرض 98713203223.73352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76B.

سجل سعر Cronos بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04707
$ 0.04707$ 0.04707
24 ساعة منخفض
$ 0.04789
$ 0.04789$ 0.04789
24 ساعة مرتفع

$ 0.04707
$ 0.04707$ 0.04707

$ 0.04789
$ 0.04789$ 0.04789

$ 0.96980637982102342
$ 0.96980637982102342$ 0.96980637982102342

$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226

-0.03%

-0.41%

-0.05%

-0.05%

سجل سعر Cronos (CRO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cronos لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001958-0.41%
30 يوم$ -0.01339-21.98%
60 يوم$ -0.01125-19.14%
90 يوم$ -0.02147-31.11%
تغير سعر Cronos اليوم

سجل اليوم CRO تغيرًا $ -0.0001958 (-0.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cronos لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01339 (-21.98%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cronos لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CRO تغييرًا في $ -0.01125 (-19.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cronos لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02147 (-31.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cronos (CRO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cronos.

تحليل Cronos

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cronos الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Cronos اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CRO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

CRO_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يتحرك السعر عند مستوى 0.04768، ويتمركز فوق النقطة المحورية 0.04746. السعر الحالي قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.04769، مما يجعله ضمن النطاق العلوي لنظام النقاط المحورية. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، مع بقاء السعر فوق النقطة المحورية الرئيسية. بشكل عام، يقبع الهيكل السعري في الجزء العلوي من نطاق التذبذب، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا بالقرب من مستوى R1. يشير مؤشر MACD إلى ظهور نموذج التقاطع الصاعد، مما يعكس اتجاهًا صعوديًا للزخم على المدى القصير. كما تُظهر مجموعة المتوسطات الأسية EMA ميلًا واضحًا نحو الشراء، بما يتوافق مع إشارات مجموعة المتوسطات المتحركة MA. أما مؤشر القوة النسبية RSI فهو يقع ضمن المنطقة المحايدة، دون أن يشير إلى حالة شراء أو بيع مفرطة. تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه، مع توزيع متماسك نسبيًا للزخم. وتبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، دون أي علامات على توسع أو انكماش حاد. حاليًا، لا يوجد دافع قوي لاختراق اتجاه واحد، إذ يُظهر الزخم استقرارًا نسبيًا. أقرب نقطة مقاومة هي R1 عند 0.04769، وتبعد عن السعر الحالي أقل من 0.03%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند R2 عند 0.04791، وتبعد حوالي 0.48% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند النقطة المحورية 0.04746، ويبعد حوالي 0.46% عن السعر الحالي. أما الدعم الثانوي فيوجد عند S1 عند 0.04724، ويبعد نحو 0.92% عن السعر الحالي. يمكن ملاحظة كثافة الأسعار في المناطق القريبة، بينما يظل المجال المتاح للمستويات البعيدة محدودًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cronos؟

تتأثر أسعار CRO بما يلي: اعتماد منصة Crypto.com ونمو عدد المستخدمين، وحجم تداول البورصات، وطلب رهان البطاقات، وتطور نظام DeFi على سلسلة Cronos، والأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على البورصات، ومشاعر السوق تجاه البيتكوين/السوق بشكل عام، وإعلانات الشراكات، وتوسيع نطاق استخدام الرمز المميز، بالإضافة إلى دورات سوق العملات المشفرة بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Cronos اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة كرونوس (CRO) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار: يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ برموز CRO.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة ومدى أداء استثماراتهم.
3. التوقيت السوقي: تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للصفقات.
4. إدارة المخاطر: تقييم الخسائر أو الأرباح المحتملة.
5. أنشطة التمويل اللامركزي: يتطلب استخدام CRO في بروتوكولات التمويل اللامركزي أسعارًا حديثة.
6. نظام Crypto.com البيئي: يستخدم حاملي CRO الرموز لتحقيق فوائد المنصة ومكافآت الحصص.

تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

توقعات أسعار Cronos

Cronos (CRO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCronos (CRO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cronos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cronos الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CRO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cronos.

كيفية شراء واستثمار Cronos في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Cronos؟ شراء CRO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cronos. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cronos (CRO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cronos فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Cronos (CRO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Cronos

يسمح لك امتلاك Cronos بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Cronos ( CRO )

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

مستند تقني

Cronos المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cronos، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cronos الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Bridged-TokensCentralized Exchange (CEX) TokenCronos zkEVM Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cronos

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:56:13 (UTC+8)

تحديثات Cronos (CRO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CRO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CRO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CRO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Cronos (CRO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cronos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCRO
$0.04759
$0.04759$0.04759
-0.37%
1.57M (USDT)

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