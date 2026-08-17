سعر Cronos المباشر اليوم هو 0.04755 USD. القيمة السوقية لـ CRO هي 2,132,452,783.73191637175 USD. تابع تحديثات أسعار CRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cronos المباشر اليوم هو 0.04755 USD. القيمة السوقية لـ CRO هي 2,132,452,783.73191637175 USD. تابع تحديثات أسعار CRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Cronos (CRO) اليوم هو $ 0.04755، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRO الحالي إلى USD هو $ 0.04755 لكل CRO.
يحتل Cronos حاليًا المرتبة #31 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.13B، مع عرض متداول قدره 44.85B CRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRO بين $ 0.04707 (أدنى) و$ 0.04789 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.96980637982102342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0114866815226.
على المدى القصير، تحرك CRO بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.80K.
معلومات سوق Cronos (CRO)
No.31
$ 2.13B
$ 2.13B$ 2.13B
$ 74.80K
$ 74.80K$ 74.80K
$ 4.76B
$ 4.76B$ 4.76B
44.85B
44.85B 44.85B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
98,713,203,223.73352
98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352
44.84%
0.12%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Cronos هي $ 2.13B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.80K. العرض المتداول لـ CRO يبلغ 44.85B، مع إجمالي عرض 98713203223.73352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76B.
سجل سعر Cronos بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04707
$ 0.04707$ 0.04707
24 ساعة منخفض
$ 0.04789
$ 0.04789$ 0.04789
24 ساعة مرتفع
$ 0.04707
$ 0.04707$ 0.04707
$ 0.04789
$ 0.04789$ 0.04789
$ 0.96980637982102342
$ 0.96980637982102342$ 0.96980637982102342
$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226
-0.03%
-0.41%
-0.05%
-0.05%
سجل سعر Cronos (CRO) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Cronos لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0001958
-0.41%
30 يوم
$ -0.01339
-21.98%
60 يوم
$ -0.01125
-19.14%
90 يوم
$ -0.02147
-31.11%
تغير سعر Cronos اليوم
سجل اليوم CRO تغيرًا $ -0.0001958 (-0.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Cronos لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01339 (-21.98%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Cronos لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CRO تغييرًا في $ -0.01125 (-19.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Cronos لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02147 (-31.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cronos (CRO)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cronos الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Cronos اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق CRO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
CRO_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يتحرك السعر عند مستوى 0.04768، ويتمركز فوق النقطة المحورية 0.04746. السعر الحالي قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.04769، مما يجعله ضمن النطاق العلوي لنظام النقاط المحورية. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، مع بقاء السعر فوق النقطة المحورية الرئيسية. بشكل عام، يقبع الهيكل السعري في الجزء العلوي من نطاق التذبذب، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا بالقرب من مستوى R1.
يشير مؤشر MACD إلى ظهور نموذج التقاطع الصاعد، مما يعكس اتجاهًا صعوديًا للزخم على المدى القصير. كما تُظهر مجموعة المتوسطات الأسية EMA ميلًا واضحًا نحو الشراء، بما يتوافق مع إشارات مجموعة المتوسطات المتحركة MA. أما مؤشر القوة النسبية RSI فهو يقع ضمن المنطقة المحايدة، دون أن يشير إلى حالة شراء أو بيع مفرطة. تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه، مع توزيع متماسك نسبيًا للزخم. وتبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، دون أي علامات على توسع أو انكماش حاد.
حاليًا، لا يوجد دافع قوي لاختراق اتجاه واحد، إذ يُظهر الزخم استقرارًا نسبيًا. أقرب نقطة مقاومة هي R1 عند 0.04769، وتبعد عن السعر الحالي أقل من 0.03%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند R2 عند 0.04791، وتبعد حوالي 0.48% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند النقطة المحورية 0.04746، ويبعد حوالي 0.46% عن السعر الحالي. أما الدعم الثانوي فيوجد عند S1 عند 0.04724، ويبعد نحو 0.92% عن السعر الحالي. يمكن ملاحظة كثافة الأسعار في المناطق القريبة، بينما يظل المجال المتاح للمستويات البعيدة محدودًا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cronos؟
تتأثر أسعار CRO بما يلي: اعتماد منصة Crypto.com ونمو عدد المستخدمين، وحجم تداول البورصات، وطلب رهان البطاقات، وتطور نظام DeFi على سلسلة Cronos، والأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على البورصات، ومشاعر السوق تجاه البيتكوين/السوق بشكل عام، وإعلانات الشراكات، وتوسيع نطاق استخدام الرمز المميز، بالإضافة إلى دورات سوق العملات المشفرة بشكل عام.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Cronos اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة كرونوس (CRO) اليوم لعدة أسباب رئيسية:
1. اتخاذ قرارات الاستثمار: يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ برموز CRO. 2. تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة ومدى أداء استثماراتهم. 3. التوقيت السوقي: تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للصفقات. 4. إدارة المخاطر: تقييم الخسائر أو الأرباح المحتملة. 5. أنشطة التمويل اللامركزي: يتطلب استخدام CRO في بروتوكولات التمويل اللامركزي أسعارًا حديثة. 6. نظام Crypto.com البيئي: يستخدم حاملي CRO الرموز لتحقيق فوائد المنصة ومكافآت الحصص.
تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
توقعات أسعار Cronos
Cronos (CRO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCronos (CRO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cronos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Cronos الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CRO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cronos.
كيفية شراء واستثمار Cronos في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Cronos؟ شراء CRO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cronos. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cronos (CRO).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cronos فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Cronos
يسمح لك امتلاك Cronos بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تستخدم شبكة كرونوستوس نوعين من الرموز المميزة، وكل نوع يؤدي دورًا مختلفًا داخل الشبكة. ورمز CRO هو الرمز الأساسي الذي يتفاعل معه معظم المستخدمين، ويُستخدم لدفع رسوم المعاملات؛ وتُخصص هذه الرسوم للمُحقِّقين (الذين يُشار إليهم عادةً بـ validators) الذين يساعدون في تشغيل السلسلة. وعلى مر الزمن، تطور رمز CRO ليصبح رمزًا متعدد الفوائد، حيث يدعم عمليات الإيداع (Staking)، والتصويت في حوكمة الشبكة (Governance Voting)، وتوفير السيولة في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). بالإضافة إلى ذلك، يوجد رمز مميز خاص بالمحققين لا يتوفر للعامة، ويستخدمه المحققون للمشاركة في حوكمة الشبكة، ويعمل هذا الرمز كـ «شهادة تفويض مخصصة» تتيح اتخاذ القرارات. وتم تصميم نموذج الرسوم ليتكيف مع الطلب على الشبكة: فعندما يزداد الاستخدام، ترتفع الرسوم لمساعدة الشبكة على تجنّب الاكتظاظ، وعندما تنخفض الحركة، تنخفض الرسوم لضمان بقاء تكلفة المعاملات معقولة. وقد أدخلت التحديثات الأخيرة ميزات إضافية لزيادة الفائدة، من بينها مكافآت إيداع (Staking Rewards) محسَّنة، ومشاركة أوسع في قرارات الحوكمة الخاصة بالنظام البيئي. كما تقوم المنصة بإجراء تعديلات اقتصادية دورية تهدف إلى دعم استقرار قيمة الرمز المميز وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
التكنولوجيا
يُمكن اعتبار كرونوْس (Cronos) طريقًا رقميًّا «فائق السرعة» يربط بين بيئات البلوكشين المختلفة ويُحافظ على تدفُّق النشاط بينها. ويعتمد أساسه على دمج أدوات المطوِّرين الشائعة الاستخدام في إيثريوم (Ethereum) مع إطار عمل كوزموس (Cosmos)، ما يساعد الشبكة على العمل بسلاسةٍ وسرعةٍ عاليةٍ. ومن أبرز ميزاته نموذج إثبات السلطة (Proof of Authority): فبدلًا من التعدين الكثيف استهلاكًا للطاقة، يقوم مُحقِّقون موثوقٌ بهم بالتحقق من المعاملات، مما يسمح بمعالجة أسرع واستهلاك أقل بكثيرٍ للطاقة. وتُشكِّل تقنية تيندرمينت (Tendermint) طبقة التنسيق والتوافق الفعَّالة للشبكة، ما يضمن تأكيد المعاملات بسرعةٍ وفي التسلسل الصحيح. كما أن تصميم الشبكة يدعم مرونةً قويةً، بحيث تستمر سلسلة الكتل في العمل حتى لو واجه بعض المُحقِّقين مشكلاتٍ أو حاولوا القيام بتصرفاتٍ ضارةٍ. وتشمل القدرات الأساسية الأخرى القدرة على التوافق التشغيلي (Interoperability)، التي تتيح لكرونوْس التواصل مع بلوكشينات أخرى متوافقة، ليتمكن المستخدمون من نقل الأصول الرقمية بين الشبكات بطريقة تشبه تحويل الأموال بين الحسابات. وقد أدى التحديث الأخير إلى تحسين كبير في الأداء، حيث انخفض متوسط وقت المعاملة باستمرار إلى أقل من ٦ ثوانٍ، إلى جانب ميزات أمانٍ مُعزَّزةٍ لحماية أصول المستخدمين. كما تتضمَّن المنصة آليات متقدمة لاستعادة الأخطاء، وهي مُصمَّمة للحفاظ على التشغيل المتواصل أثناء حدوث مشكلات فنية غير متوقَّعة.
الفريق
كرونوس مدعوم من قِبل كرونوس لابز، التي تعمل كمُسرّعة على نمط الشركات الناشئة للمشاريع التي تبني داخل النظام البيئي. ولمساعدة المطورين على إنشاء التطبيقات الجديدة وإطلاقها، تدير كرونوس لابز صندوقًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي. وتركّز المنظمة على أمن الشبكة وموثوقيتها، بما في ذلك منهجية اختيار المُحقِّقين (الـ Validators) التي تأخذ في الاعتبار الخبرة التقنية والسجل المثبت والالتزام بالمشروع. وبجانب التمويل، توفّر كرونوس لابز دعمًا عمليًّا مثل المساعدة التقنية ودعم التسويق وتقديم المشاريع إلى المستثمرين. كما تنفّذ مبادرات منظمة مثل برنامج "كرونوس أكسيليراتور" ومنح النظام البيئي (Ecosystem Grants)، المصمَّمة لمساعدة المشاريع الجديدة على النمو والنجاح ضمن الشبكة. ومنذ الإطلاق، وسّعت الفريق بشكل كبير ليشمل حاليًّا عشرات مطوّري البلوك تشين ومختصّي الأمن ومحترفي تطوير الأعمال. وقد أقامت كرونوس أيضًا شراكات استراتيجية مع جهات رائدة في قطاع التشفير لتوسيع قدراتها ونطاق وصولها، بينما تُستخدم الفعاليات المجتمعية المنتظمة ومسابقات البرمجة (Hackathons) لتشجيع الابتكار وجذب المواهب الجديدة إلى النظام البيئي.
خارطة الطريق
تخطط شبكة كرونوس لتحسين الأداء بشكلٍ أكبر من خلال تقليل زمن الكتل (block times) من ٥–٦ ثوانٍ حاليًّا إلى ٣–٤ ثوانٍ محتملة، مع زيادة عدد المعاملات التي يمكن معالجتها بالتوازي. وتُعَدُّ القابلية للتوسع (Scalability) محور تركيز رئيسي، لا سيما عبر حلول الطبقة الثانية (layer-2 solutions) التي قد تسمح للشبكة بمعالجة مئات أو حتى آلاف المعاملات الإضافية في الثانية الواحدة مقارنةً بما تحققه اليوم. ويركّز خارطة الطريق أيضًا على تعزيز الربط مع شبكات البلوكشين الأخرى، بما في ذلك الميزات المصممة لتسهيل نقل أنواع الأصول المتعددة—مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)—بين شبكة كرونوس والشبكات الأخرى. وفي اتجاه عام ٢٠٢٤، تنوي كرونوس مواصلة التقدُّم من خلال اعتماد تقنيات جديدة ظهرت مؤخرًا من مجتمعَي إيثيريوم (Ethereum) وكوسموس (Cosmos). كما أعلنت الفريق عن خطط لتعزيز قدرات التمويل اللامركزي (DeFi) وتحسين جسور الاتصال بين السلاسل (cross-chain bridges). وبالتزامن مع ذلك، تعمل المنصة حاليًّا على تطوير أدوات إضافية لتسهيل عملية بناء التطبيقات وإطلاقها على الشبكة من قِبل المطوّرين.
نظرة عامة
كرونوس هو بلوكشين مُصمَّم ليكون سهل الاستخدام، ويركِّز على جعل تطبيقات الويب3 أسرع وأرخص للمستخدمين العاديين. وبدمجه بين وظائف العقود الذكية الخاصة بمنصة الإيثريوم والسرعة المرتبطة ببيئة كوزموس (Cosmos)، فإنه يُعدُّ خيارًا مثاليًّا لحالات الاستخدام عالية النشاط مثل التمويل اللامركزي (DeFi) وألعاب البلوكشين. وتقدِّم الشبكة نفسها باعتبارها بديلًا أكثر كفاءةً وصداقةً للبيئة مقارنةً بالبلوكشينات التقليدية، بهدف مساعدة ملايين المستخدمين الجدد على الوصول إلى عالم الويب3. ومنذ إطلاقه، نما كرونوس ليُوفِّر الدعم لآلاف التطبيقات اللامركزية، ويُعالِج حاليًّا ملايين العمليات يوميًّا. وقد حقَّق أكبر قدر من الزخم في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ومشاريع الألعاب المدعومة بالبلوكشين (GameFi)، ويُبرز هذا التوسُّع السريع إمكاناته داخل مشهد البلوكشين المتطوِّر.
Cronos المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cronos، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Cronos سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Cronos المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Cronos اليوم؟
سعر Cronos اليوم هو $ 0.04755. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Cronos استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Cronos عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في CRO، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Cronos في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Cronos بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Cronos في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر CRO المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Cronos بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر CRO لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Cronos في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر CRO بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,371.98
+0.34%
ETH
1,894.21
+0.53%
GOLD(XAUT)
4,376.64
+0.38%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.19
-0.50%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ CRO على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج CRO/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Cronos ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Cronos هذا العام؟
قد يرتفع سعر Cronos هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Cronos (CRO) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:56:13 (UTC+8)
تحديثات Cronos (CRO) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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