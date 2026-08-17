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سعر GAIB المباشر اليوم هو 0.01283 USD. القيمة السوقية لـ GAIB هي 2,627,990.28761 USD. تابع تحديثات أسعار GAIB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر GAIB المباشر اليوم هو 0.01283 USD. القيمة السوقية لـ GAIB هي 2,627,990.28761 USD. تابع تحديثات أسعار GAIB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GAIB

معلومات سعر GAIB

ما هو GAIB

الوثيقة البيضاء لـ GAIB

الموقع الرسمي لـ GAIB

اقتصاد توكن GAIB

توقعات سعر GAIB

سجل GAIB

دليل شراء GAIB

محول عملة GAIB إلى الفيات

عقود GAIB الفورية

GAIB عقود USDT-M الآجلة

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شعار GAIB

سعر GAIB (GAIB)

السعر المباشر لـ 1 GAIB إلى USD:

$0.01283
$0.01283$0.01283
-1.23%1D
USD
مخطط أسعار GAIB (GAIB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:55:44 (UTC+8)

سعر GAIB اليوم

السعر المباشر لمشروع GAIB (GAIB) اليوم هو $ 0.01283، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAIB الحالي إلى USD هو $ 0.01283 لكل GAIB.

يحتل GAIB حاليًا المرتبة #1497 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.63M، مع عرض متداول قدره 204.83M GAIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAIB بين $ 0.01269 (أدنى) و$ 0.01311 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.280400180508391، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01139103867091702.

على المدى القصير، تحرك GAIB بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-1.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.92K.

معلومات سوق GAIB (GAIB)

No.1497

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 55.92K
$ 55.92K$ 55.92K

$ 12.83M
$ 12.83M$ 12.83M

204.83M
204.83M 204.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ GAIB هي $ 2.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.92K. العرض المتداول لـ GAIB يبلغ 204.83M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.83M.

سجل سعر GAIB بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01269
$ 0.01269$ 0.01269
24 ساعة منخفض
$ 0.01311
$ 0.01311$ 0.01311
24 ساعة مرتفع

$ 0.01269
$ 0.01269$ 0.01269

$ 0.01311
$ 0.01311$ 0.01311

$ 0.280400180508391
$ 0.280400180508391$ 0.280400180508391

$ 0.01139103867091702
$ 0.01139103867091702$ 0.01139103867091702

0.00%

-1.23%

-1.01%

-1.01%

سجل سعر GAIB (GAIB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار GAIB لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001598-1.23%
30 يوم$ -0.00159-11.03%
60 يوم$ -0.001-7.24%
90 يوم$ -0.00589-31.47%
تغير سعر GAIB اليوم

سجل اليوم GAIB تغيرًا $ -0.0001598 (-1.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر GAIB لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00159 (-11.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر GAIB لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GAIB تغييرًا في $ -0.001 (-7.24%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر GAIB لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00589 (-31.47%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة GAIB (GAIB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار GAIB.

تحليل GAIB

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار GAIB الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق GAIB اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GAIB: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

GAIB_USDT يتحرك فوق مركز 0.01294 خلال فترة الـ 4 ساعات. السعر الحالي عند 0.01302 متطابق مع مستوى المقاومة R1، مما يضع السعر ضمن النطاق العلوي لنظام التمركز. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA ترتيبًا صاعدًا، بينما تشير مؤشرات التوافق إلى تفوق الشراء على المدى القصير. كما أن الهيكل التنظيمي يقع في الجزء العلوي من نطاق التذبذب. تشير مؤشر MACD إلى شكل تقاطع ذهبي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه، فيما يُظهر الزخم إشارة انبعاث مركزة. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي حالة شراء مفرطة. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة نحو نفس الاتجاه، مما يعكس توازنًا مؤقتًا بين قوى الشراء والبيع في المستوى الحالي دون ظهور إشارات انحراف واضحة. تقع مقاومة قريبة عند 0.01302، وهي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 0%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.01308، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.46%. يقع الدعم القريب عند مركز 0.01294، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.61%، بينما يقع الدعم الثانوي عند 0.01288، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.92%. أما المرجع البعيد فهو مستوى S2 عند 0.0128.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار GAIB؟

تتأثر أسعار رمز GAIB بعدة عوامل رئيسية:

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير في تحديد أسعار GAIB.

العرض والطلب: تُحدِّد حركة تداول الرموز، وحجم التداول، وسلوك الحائزين على الرموز مسار الأسعار بشكل مباشر.

التحديثات التقنية: يمكن لتطورات المنصة، والشراكات، والتحسينات الفنية أن تدفع باتجاه تغييرات في الأسعار.

الأخبار المتعلقة باللوائح: تؤثر السياسات الحكومية والإعلانات التنظيمية في المناطق ذات الصلة في معنويات المستثمرين.

المنافسة: يؤثر أداء المشاريع المشفرة المماثلة التي تركز على الذكاء الاصطناعي في موقع GAIB في السوق.

نشاط التداول: تؤثر عمليات الإدراج في البورصات، ومستويات السيولة، والاهتمام المؤسسي في استقرار الأسعار.

العوامل الاقتصادية: غالبًا ما ترتبط الظروف الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق التقليدية بأسعار العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر GAIB اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر GAIB اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، ومراقبة اتجاهات السوق، وتقييم توقيت الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار GAIB

GAIB (GAIB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GAIB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGAIB (GAIB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GAIB نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر GAIB الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GAIB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار GAIB.

كيفية شراء واستثمار GAIB في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع GAIB؟ شراء GAIB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء GAIB. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء GAIB (GAIB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة GAIB فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء GAIB (GAIB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع GAIB

يسمح لك امتلاك GAIB بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو GAIB ( GAIB )

مشروع GAIB هي الطبقة الاقتصادية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تجمع اقتصاديات الحوسبة والروبوتات على سلسلة الكتل. من خلال ترميز وحدات معالجة الرسومات (GPU) وأصول الروبوتات على مستوى المؤسسات بتدفقاتها النقدية، تُطلق GAIB العنان لرأس المال لمبتكري الحوسبة السحابية الجديدة ومراكز البيانات والروبوتات، مع توفير وصول مباشر للمستثمرين إلى استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وعوائد حقيقية.

GAIB المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GAIB، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب GAIB الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GAIB

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:55:44 (UTC+8)

تحديثات GAIB (GAIB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن GAIB

GAIB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GAIB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GAIB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق GAIB (GAIB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GAIB المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGAIB
$0.01284
$0.01284$0.01284
-1.00%
4.33M (USDT)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة GAIB إلى USD

المبلغ

GAIB
GAIB
USD
USD

1 GAIB = 0.01283 USD