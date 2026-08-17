سعر GAIB اليوم

السعر المباشر لمشروع GAIB (GAIB) اليوم هو $ 0.01283، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAIB الحالي إلى USD هو $ 0.01283 لكل GAIB.

يحتل GAIB حاليًا المرتبة #1497 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.63M، مع عرض متداول قدره 204.83M GAIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAIB بين $ 0.01269 (أدنى) و$ 0.01311 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.280400180508391، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01139103867091702.

على المدى القصير، تحرك GAIB بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-1.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.92K.

معلومات سوق GAIB (GAIB)

التصنيف No.1497 القيمة السوقية $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M الحجم (24 ساعة) $ 55.92K$ 55.92K $ 55.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.83M$ 12.83M $ 12.83M إمداد دورة التداول 204.83M 204.83M 204.83M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 20.48% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ GAIB هي $ 2.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.92K. العرض المتداول لـ GAIB يبلغ 204.83M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.83M.