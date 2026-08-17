سعر ADI (ADI)
السعر المباشر لمشروع ADI (ADI) اليوم هو $ 6.8831، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADI الحالي إلى USD هو $ 6.8831 لكل ADI.
يحتل ADI حاليًا المرتبة #3695 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 ADI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADI بين $ 6.8634 (أدنى) و$ 6.9001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.5482444412322325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.9754216915117536.
على المدى القصير، تحرك ADI بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 599.85K.
No.3695
0.00%
ADI
القيمة السوقية الحالية لـ ADI هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 599.85K. العرض المتداول لـ ADI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 999999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.88B.
-0.05%
-0.12%
-0.02%
-0.02%
تتبع تغيرات أسعار ADI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00827
|-0.12%
|30 يوم
|$ +0.347
|+5.30%
|60 يوم
|$ +2.9701
|+75.90%
|90 يوم
|$ +2.9554
|+75.24%
سجل اليوم ADI تغيرًا $ -0.00827 (-0.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.347 (+5.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ADI تغييرًا في $ +2.9701 (+75.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +2.9554 (+75.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ADI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ADI: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|ذروة الشراء
|> 70
|قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.
【هيكل السوق】 ADI_USDT على إطار زمني 4 ساعات: السعر الحالي 4.2457، يقع أعلى المركز المركزي عند 4.1626 بنسبة 1.99%، وقد تجاوز بالفعل نطاق المقاومة بين R1 (4.1823) وR2 (4.1946). نسبة الشراء عبر المتوسطات المتحركة MA والمؤشر الأسي EMA على جميع الأطر الزمنية تبلغ صفرًا، حيث يتحرك السعر خارج نظام المتوسطات. 【حالة الزخم】 مؤشر MACD في حالة تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في منطقة التشبع الشرائي. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة حالة من التباين، مع تركّز الزخم في الفترات القصيرة. 【المستويات الرئيسية】 لا توجد مقاومات معروفة في الاتجاه الصعودي، أما في الاتجاه الهبوطي، فإن مستوى R2 عند 4.1946 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.05%، بينما يبعد مستوى R1 عند 4.1823 بنسبة 1.52%. كما أن المركز المركزي عند 4.1626 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.11%، وهو ما يُعد نقطة مراقبة للارتداد البعيد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ADI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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تُشغّل عملة ADI$ سلسلة ADI، وهي شبكة إيثيريوم من الطبقة الثانية (L2) ذات مستوى مؤسسي، مبنية على منصتي zkSync Atlas وAirbender. تُعدّ هذه الشبكة بوابةً للحكومات والبنوك والشركات للعمل على سلسلة الكتل، بسرعة تصل إلى 15,000 معاملة في الثانية، وزمن إنشاء كتلة يبلغ 0.2 ثانية، وأمان مُثبت الصلاحية. توفر سلسلة ADI البنية التحتية لعملة DDSC، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي (بنسبة 1:1، ومرتبطة بالدولار الأمريكي)، أطلقتها شركة International Holding Company (IHC) وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وهي مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تُعدّ ADI$ توكن الغاز الأصلي لجميع العمليات على سلسلة الكتل.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ADI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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