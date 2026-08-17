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سعر ADI المباشر اليوم هو 6.8831 USD. القيمة السوقية لـ ADI هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار ADI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ADI المباشر اليوم هو 6.8831 USD. القيمة السوقية لـ ADI هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار ADI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ADI

معلومات سعر ADI

ما هو ADI

الوثيقة البيضاء لـ ADI

الموقع الرسمي لـ ADI

اقتصاد توكن ADI

توقعات سعر ADI

سجل ADI

دليل شراء ADI

محول عملة ADI إلى الفيات

عقود ADI الفورية

ADI عقود USDT-M الآجلة

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سعر ADI (ADI)

السعر المباشر لـ 1 ADI إلى USD:

$6.8832
$6.8832$6.8832
-0.12%1D
USD
مخطط أسعار ADI (ADI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:10:56 (UTC+8)

سعر ADI اليوم

السعر المباشر لمشروع ADI (ADI) اليوم هو $ 6.8831، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADI الحالي إلى USD هو $ 6.8831 لكل ADI.

يحتل ADI حاليًا المرتبة #3695 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 ADI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADI بين $ 6.8634 (أدنى) و$ 6.9001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.5482444412322325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.9754216915117536.

على المدى القصير، تحرك ADI بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 599.85K.

معلومات سوق ADI (ADI)

No.3695

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 599.85K
$ 599.85K$ 599.85K

$ 6.88B
$ 6.88B$ 6.88B

0.00
0.00 0.00

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,999,999
999,999,999 999,999,999

0.00%

ADI

القيمة السوقية الحالية لـ ADI هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 599.85K. العرض المتداول لـ ADI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 999999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.88B.

سجل سعر ADI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 6.8634
$ 6.8634$ 6.8634
24 ساعة منخفض
$ 6.9001
$ 6.9001$ 6.9001
24 ساعة مرتفع

$ 6.8634
$ 6.8634$ 6.8634

$ 6.9001
$ 6.9001$ 6.9001

$ 4.5482444412322325
$ 4.5482444412322325$ 4.5482444412322325

$ 0.9754216915117536
$ 0.9754216915117536$ 0.9754216915117536

-0.05%

-0.12%

-0.02%

-0.02%

سجل سعر ADI (ADI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ADI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00827-0.12%
30 يوم$ +0.347+5.30%
60 يوم$ +2.9701+75.90%
90 يوم$ +2.9554+75.24%
تغير سعر ADI اليوم

سجل اليوم ADI تغيرًا $ -0.00827 (-0.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ADI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.347 (+5.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ADI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ADI تغييرًا في $ +2.9701 (+75.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ADI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +2.9554 (+75.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ADI (ADI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ADI.

تحليل ADI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ADI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ADI اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ADI: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)ذروة الشراء> 70قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.

【هيكل السوق】 ADI_USDT على إطار زمني 4 ساعات: السعر الحالي 4.2457، يقع أعلى المركز المركزي عند 4.1626 بنسبة 1.99%، وقد تجاوز بالفعل نطاق المقاومة بين R1 (4.1823) وR2 (4.1946). نسبة الشراء عبر المتوسطات المتحركة MA والمؤشر الأسي EMA على جميع الأطر الزمنية تبلغ صفرًا، حيث يتحرك السعر خارج نظام المتوسطات. 【حالة الزخم】 مؤشر MACD في حالة تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في منطقة التشبع الشرائي. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة حالة من التباين، مع تركّز الزخم في الفترات القصيرة. 【المستويات الرئيسية】 لا توجد مقاومات معروفة في الاتجاه الصعودي، أما في الاتجاه الهبوطي، فإن مستوى R2 عند 4.1946 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.05%، بينما يبعد مستوى R1 عند 4.1823 بنسبة 1.52%. كما أن المركز المركزي عند 4.1626 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.11%، وهو ما يُعد نقطة مراقبة للارتداد البعيد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار ADI

ADI (ADI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ADI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرADI (ADI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ADI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ADI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ADI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ADI.

كيفية شراء واستثمار ADI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ADI؟ شراء ADI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ADI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ADI (ADI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ADI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ADI (ADI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ADI

يسمح لك امتلاك ADI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ADI ( ADI )

تُشغّل عملة ADI$ سلسلة ADI، وهي شبكة إيثيريوم من الطبقة الثانية (L2) ذات مستوى مؤسسي، مبنية على منصتي zkSync Atlas وAirbender. تُعدّ هذه الشبكة بوابةً للحكومات والبنوك والشركات للعمل على سلسلة الكتل، بسرعة تصل إلى 15,000 معاملة في الثانية، وزمن إنشاء كتلة يبلغ 0.2 ثانية، وأمان مُثبت الصلاحية. توفر سلسلة ADI البنية التحتية لعملة DDSC، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي (بنسبة 1:1، ومرتبطة بالدولار الأمريكي)، أطلقتها شركة International Holding Company (IHC) وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وهي مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تُعدّ ADI$ توكن الغاز الأصلي لجميع العمليات على سلسلة الكتل.

ADI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ADI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ADI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ADI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:10:56 (UTC+8)

تحديثات ADI (ADI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ADI

ADI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ADI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ADI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ADI (ADI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ADI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTADI
$6.8866
$6.8866$6.8866
-0.06%
87.01K (USDT)

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1 ADI = 6.8831 USD