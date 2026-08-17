سعر ADI اليوم

السعر المباشر لمشروع ADI (ADI) اليوم هو $ 6.8831، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADI الحالي إلى USD هو $ 6.8831 لكل ADI.

يحتل ADI حاليًا المرتبة #3695 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 ADI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADI بين $ 6.8634 (أدنى) و$ 6.9001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.5482444412322325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.9754216915117536.

على المدى القصير، تحرك ADI بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 599.85K.

معلومات سوق ADI (ADI)

التصنيف No.3695 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 599.85K$ 599.85K $ 599.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.88B$ 6.88B $ 6.88B إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 999,999,999 999,999,999 999,999,999 إجمالي العرض 999,999,999 999,999,999 999,999,999 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ADI

القيمة السوقية الحالية لـ ADI هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 599.85K. العرض المتداول لـ ADI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 999999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.88B.