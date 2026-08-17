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سعر SUPERFORTUNE المباشر اليوم هو 0.04109 USD. القيمة السوقية لـ GUA هي 5,136,250 USD. تابع تحديثات أسعار GUA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SUPERFORTUNE المباشر اليوم هو 0.04109 USD. القيمة السوقية لـ GUA هي 5,136,250 USD. تابع تحديثات أسعار GUA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GUA

معلومات سعر GUA

ما هو GUA

الوثيقة البيضاء لـ GUA

الموقع الرسمي لـ GUA

اقتصاد توكن GUA

توقعات سعر GUA

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سعر SUPERFORTUNE (GUA)

السعر المباشر لـ 1 GUA إلى USD:

$0.04109
$0.04109$0.04109
-1.83%1D
USD
مخطط أسعار SUPERFORTUNE (GUA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:15:43 (UTC+8)

سعر SUPERFORTUNE اليوم

السعر المباشر لمشروع SUPERFORTUNE (GUA) اليوم هو $ 0.04109، مع تغير بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GUA الحالي إلى USD هو $ 0.04109 لكل GUA.

يحتل SUPERFORTUNE حاليًا المرتبة #271 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.14M، مع عرض متداول قدره 125.00M GUA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GUA بين $ 0.03988 (أدنى) و$ 0.04354 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.353807997868745، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04081577911045705.

على المدى القصير، تحرك GUA بمقدار -0.83% خلال الساعة الماضية و-2.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 357.55K.

معلومات سوق SUPERFORTUNE (GUA)

No.271

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

$ 357.55K
$ 357.55K$ 357.55K

$ 41.09M
$ 41.09M$ 41.09M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ SUPERFORTUNE هي $ 5.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 357.55K. العرض المتداول لـ GUA يبلغ 125.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.09M.

سجل سعر SUPERFORTUNE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03988
$ 0.03988$ 0.03988
24 ساعة منخفض
$ 0.04354
$ 0.04354$ 0.04354
24 ساعة مرتفع

$ 0.03988
$ 0.03988$ 0.03988

$ 0.04354
$ 0.04354$ 0.04354

$ 2.353807997868745
$ 2.353807997868745$ 2.353807997868745

$ 0.04081577911045705
$ 0.04081577911045705$ 0.04081577911045705

-0.83%

-1.83%

-2.54%

-2.54%

سجل سعر SUPERFORTUNE (GUA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SUPERFORTUNE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000766-1.83%
30 يوم$ -0.0129-23.90%
60 يوم$ -1.29389-96.93%
90 يوم$ -1.53602-97.40%
تغير سعر SUPERFORTUNE اليوم

سجل اليوم GUA تغيرًا $ -0.000766 (-1.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SUPERFORTUNE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0129 (-23.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SUPERFORTUNE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GUA تغييرًا في $ -1.29389 (-96.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SUPERFORTUNE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.53602 (-97.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SUPERFORTUNE.

تحليل SUPERFORTUNE

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SUPERFORTUNE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق SUPERFORTUNE اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GUA: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

GUA_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.04218. السعر يقبع فوق محور S2 عند 0.04196، بينما يشكّل المحور المركزي عند 0.04339 مرجعًا مباشرًا للأعلى. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، كما يؤكد مؤشر EMA سيطرة الشراء. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تشير توزيعات الزخم إلى توجه المؤشرات السريعة والبطيئة نحو نفس الاتجاه، بينما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية. لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي انحرافات متطرفة. تتوازى أشرطة بولينجر وتتمدد بشكل منتظم. يبعد مستوى المقاومة القريب عند 0.04269 عن السعر الحالي بنسبة 1.2%، بينما يبعد مستوى الدعم الأسفل عند 0.04196 عن السعر الحالي بنسبة 0.5%. أما بالنسبة للمقاومة البعيدة فتُعتبر نقطة R1 عند 0.04412، والتي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.6%. كما يبعد المحور الرئيسي عند 0.04339 عن السعر الحالي بنسبة 2.7%. يشهد السعر حاليًا تذبذبًا وتصحيحًا ضمن هذا النطاق، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا عند المستوى الحالي. ويترقب السوق إشارة اختراق واضحة لتحديد الاتجاه القادم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SUPERFORTUNE؟

تتأثر أسعار سوبرفورتشن (GUA) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
4. تحديثات تطوير المشروع والتقدم في خارطة الطريق
5. مستوى المشاركة المجتمعية ومعدلات التبني
6. إدراجات البورصات والشراكات
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
8. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
9. فائدة الرمز المميز وحجم الطلب على حالات استخدامه
10. ديناميات العرض وهيكل الاقتصاديات الخاصة بالرموز.

لماذا يريد الناس معرفة سعر SUPERFORTUNE اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر SUPERFORTUNE (GUA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، وتتبع الأرباح والخسائر، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم التقلبات، واتخاذ قرارات شراء/بيع مستنيرة.

توقعات أسعار SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE (GUA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GUA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSUPERFORTUNE (GUA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SUPERFORTUNE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SUPERFORTUNE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GUA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SUPERFORTUNE.

كيفية شراء واستثمار SUPERFORTUNE في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع SUPERFORTUNE؟ شراء GUA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SUPERFORTUNE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SUPERFORTUNE (GUA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SUPERFORTUNE فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء SUPERFORTUNE (GUA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع SUPERFORTUNE

يسمح لك امتلاك SUPERFORTUNE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو SUPERFORTUNE ( GUA )

مشروع SUPERFORTUNE، الذي طوره Manta Labs، هو محرك تنبؤات سوقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمزج بين الميتافيزيقيا الصينية وأسواق العملات المشفرة لتحديد أنماط الأسعار. GUA هو توكن الخدمة الأصلي المستخدم في: فتح تقارير الحظ المفصلة، وشراء تمائم الحظ مثل بلورات الحظ، وعملة الدفع داخل التطبيق.

SUPERFORTUNE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SUPERFORTUNE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SUPERFORTUNE الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SUPERFORTUNE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:15:43 (UTC+8)

تحديثات SUPERFORTUNE (GUA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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GUA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GUA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GUA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SUPERFORTUNE (GUA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUPERFORTUNE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGUA
$0.04112
$0.04112$0.04112
-1.79%
8.53M (USDT)

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1 GUA = 0.04109 USD