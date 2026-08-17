سعر SUPERFORTUNE اليوم

السعر المباشر لمشروع SUPERFORTUNE (GUA) اليوم هو $ 0.04109، مع تغير بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GUA الحالي إلى USD هو $ 0.04109 لكل GUA.

يحتل SUPERFORTUNE حاليًا المرتبة #271 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.14M، مع عرض متداول قدره 125.00M GUA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GUA بين $ 0.03988 (أدنى) و$ 0.04354 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.353807997868745، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04081577911045705.

على المدى القصير، تحرك GUA بمقدار -0.83% خلال الساعة الماضية و-2.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 357.55K.

معلومات سوق SUPERFORTUNE (GUA)

التصنيف No.271 القيمة السوقية $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M الحجم (24 ساعة) $ 357.55K$ 357.55K $ 357.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.09M$ 41.09M $ 41.09M إمداد دورة التداول 125.00M 125.00M 125.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 12.50% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ SUPERFORTUNE هي $ 5.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 357.55K. العرض المتداول لـ GUA يبلغ 125.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.09M.