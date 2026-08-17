سعر SUPERFORTUNE (GUA)
السعر المباشر لمشروع SUPERFORTUNE (GUA) اليوم هو $ 0.04109، مع تغير بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GUA الحالي إلى USD هو $ 0.04109 لكل GUA.
يحتل SUPERFORTUNE حاليًا المرتبة #271 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.14M، مع عرض متداول قدره 125.00M GUA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GUA بين $ 0.03988 (أدنى) و$ 0.04354 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.353807997868745، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04081577911045705.
على المدى القصير، تحرك GUA بمقدار -0.83% خلال الساعة الماضية و-2.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 357.55K.
No.271
12.50%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ SUPERFORTUNE هي $ 5.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 357.55K. العرض المتداول لـ GUA يبلغ 125.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.09M.
-0.83%
-1.83%
-2.54%
-2.54%
تتبع تغيرات أسعار SUPERFORTUNE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000766
|-1.83%
|30 يوم
|$ -0.0129
|-23.90%
|60 يوم
|$ -1.29389
|-96.93%
|90 يوم
|$ -1.53602
|-97.40%
سجل اليوم GUA تغيرًا $ -0.000766 (-1.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0129 (-23.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GUA تغييرًا في $ -1.29389 (-96.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.53602 (-97.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SUPERFORTUNE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GUA: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
GUA_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.04218. السعر يقبع فوق محور S2 عند 0.04196، بينما يشكّل المحور المركزي عند 0.04339 مرجعًا مباشرًا للأعلى. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، كما يؤكد مؤشر EMA سيطرة الشراء. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تشير توزيعات الزخم إلى توجه المؤشرات السريعة والبطيئة نحو نفس الاتجاه، بينما تبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية. لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي انحرافات متطرفة. تتوازى أشرطة بولينجر وتتمدد بشكل منتظم. يبعد مستوى المقاومة القريب عند 0.04269 عن السعر الحالي بنسبة 1.2%، بينما يبعد مستوى الدعم الأسفل عند 0.04196 عن السعر الحالي بنسبة 0.5%. أما بالنسبة للمقاومة البعيدة فتُعتبر نقطة R1 عند 0.04412، والتي تبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.6%. كما يبعد المحور الرئيسي عند 0.04339 عن السعر الحالي بنسبة 2.7%. يشهد السعر حاليًا تذبذبًا وتصحيحًا ضمن هذا النطاق، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا عند المستوى الحالي. ويترقب السوق إشارة اختراق واضحة لتحديد الاتجاه القادم.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SUPERFORTUNE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع SUPERFORTUNE، الذي طوره Manta Labs، هو محرك تنبؤات سوقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمزج بين الميتافيزيقيا الصينية وأسواق العملات المشفرة لتحديد أنماط الأسعار. GUA هو توكن الخدمة الأصلي المستخدم في: فتح تقارير الحظ المفصلة، وشراء تمائم الحظ مثل بلورات الحظ، وعملة الدفع داخل التطبيق.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SUPERFORTUNE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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