OTK

Octo Gaming هي منصة الألعاب المحمولة الأولى على سولانا، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها 4 ملايين، وهي متوفرة على App Store وPlay Store وتطبيق سولانا اللامركزي. تعتمد المنصة على ألعاب مصغرة تجمع بين عناوين IP الخاصة بـ Octo وأقوى عناوين IP من نوعي web2 وweb3، مما يتيح للمستخدمين تحقيق دخل من وقتهم الذي يقضونه في لعب ألعاب الفيديو. تتوفر 17 لعبة بالفعل على التطبيق، وقد تم لعب أكثر من 100 مليون مباراة.

اسم العملة المشفرةOTK

التصنيفNo.1763

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,200,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.12041089353940107,2024-03-25

أدنى سعر0.000660347704777999,2023-10-22

البلوكتشين العامSOL

مقدمةOcto Gaming هي منصة الألعاب المحمولة الأولى على سولانا، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها 4 ملايين، وهي متوفرة على App Store وPlay Store وتطبيق سولانا اللامركزي. تعتمد المنصة على ألعاب مصغرة تجمع بين عناوين IP الخاصة بـ Octo وأقوى عناوين IP من نوعي web2 وweb3، مما يتيح للمستخدمين تحقيق دخل من وقتهم الذي يقضونه في لعب ألعاب الفيديو. تتوفر 17 لعبة بالفعل على التطبيق، وقد تم لعب أكثر من 100 مليون مباراة.

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