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Amnis Finance السعر(AMI)

USD

مخطط أسعار Amnis Finance (AMI) المباشر

$0.05445
$0.05445$0.05445
+1.39%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AMI

السعر الحالي لـ Amnis Finance (AMI) اليوم هو 0.05445 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من AMI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Amnis Finance:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 70.97K USD
- تغير سعر Amnis Finance خلال اليوم هو +1.39%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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AMI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Amnis Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0007465+1.39%
30 يوم$ +0.04445+444.50%
60 يوم$ +0.04445+444.50%
90 يوم$ +0.04445+444.50%
تغير سعر Amnis Finance اليوم

سجل اليوم AMI تغيرًا $ +0.0007465 (+1.39%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Amnis Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04445 (+444.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Amnis Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AMI تغييرًا في $ +0.04445 (+444.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Amnis Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.04445 (+444.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AMI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Amnis Finance: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.05321
$ 0.05321$ 0.05321

$ 0.05707
$ 0.05707$ 0.05707

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

+1.03%

+1.39%

-34.39%

AMI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.97K
$ 70.97K$ 70.97K

0.00
0.00 0.00

ما هو Amnis Finance ( AMI )

بصفتها المشروع الأول في التخزين السيولة على Aptos، تقدم Amnis Finance بروتوكول تخزين سيولة آمن ومبتكر يتيح لمستخدمي APTOS تحقيق أقصى العوائد على توكن APT الخاصة بهم عند تخزينها، مع الحفاظ على السيولة مفتوحة.

متوفر Amnis Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Amnis Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AMIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Amnis Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Amnis Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Amnis Finance

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Amnis Finance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AMI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAmnis Finance.

سجل أسعار Amnis Finance

يوفر تتبع مسار سعر AMI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AMI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Amnis Finance.

كيفية شراء Amnis Finance ( AMI )

هل تبحث عن كيفية شراء Amnis Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Amnis Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AMI إلى العملات المحلية

1 AMI إلى VND
1,396.15245
1 AMI إلى AUD
A$0.0865755
1 AMI إلى GBP
0.041382
1 AMI إلى EUR
0.047916
1 AMI إلى USD
$0.05445
1 AMI إلى MYR
RM0.240669
1 AMI إلى TRY
2.064744
1 AMI إلى JPY
¥7.8141195
1 AMI إلى RUB
4.529151
1 AMI إلى INR
4.680522
1 AMI إلى IDR
Rp907.499637
1 AMI إلى KRW
77.3435025
1 AMI إلى PHP
3.113451
1 AMI إلى EGP
￡E.2.792196
1 AMI إلى BRL
R$0.319077
1 AMI إلى CAD
C$0.075141
1 AMI إلى BDT
6.6020625
1 AMI إلى NGN
86.565699
1 AMI إلى UAH
2.2493295
1 AMI إلى VES
Bs3.86595
1 AMI إلى PKR
Rs15.2345655
1 AMI إلى KZT
28.080954
1 AMI إلى THB
฿1.8224415
1 AMI إلى TWD
NT$1.7625465
1 AMI إلى AED
د.إ0.1998315
1 AMI إلى CHF
Fr0.0441045
1 AMI إلى HKD
HK$0.4219875
1 AMI إلى MAD
.د.م0.505296
1 AMI إلى MXN
$1.105335

Amnis Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Amnis Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Amnis Finance الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AMI
USD

1 AMI = 0.05445 USD

تداول

USDTAMI
$0.05445
$0.05445$0.05445
-1.83%

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