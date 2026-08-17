سعر Hoodrat اليوم

السعر المباشر لمشروع Hoodrat (HOODRAT) اليوم هو $ 0.0026096، مع تغير بنسبة 15.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOODRAT الحالي إلى USD هو $ 0.0026096 لكل HOODRAT.

يحتل Hoodrat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- HOODRAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOODRAT بين $ 0.00237 (أدنى) و$ 0.0039801 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك HOODRAT بمقدار -3.97% خلال الساعة الماضية و+170.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.04K.

معلومات سوق Hoodrat (HOODRAT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 91.04K$ 91.04K $ 91.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Hoodrat هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.04K. العرض المتداول لـ HOODRAT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.