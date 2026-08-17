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سعر Hoodrat المباشر اليوم هو 0.0026096 USD. القيمة السوقية لـ HOODRAT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار HOODRAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hoodrat المباشر اليوم هو 0.0026096 USD. القيمة السوقية لـ HOODRAT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار HOODRAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HOODRAT

معلومات سعر HOODRAT

ما هو HOODRAT

اقتصاد توكن HOODRAT

توقعات سعر HOODRAT

سجل HOODRAT

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سعر Hoodrat (HOODRAT)

السعر المباشر لـ 1 HOODRAT إلى USD:

$0.0026096
$0.0026096$0.0026096
-15.59%1D
USD
مخطط أسعار Hoodrat (HOODRAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:24:34 (UTC+8)

سعر Hoodrat اليوم

السعر المباشر لمشروع Hoodrat (HOODRAT) اليوم هو $ 0.0026096، مع تغير بنسبة 15.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOODRAT الحالي إلى USD هو $ 0.0026096 لكل HOODRAT.

يحتل Hoodrat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- HOODRAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOODRAT بين $ 0.00237 (أدنى) و$ 0.0039801 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك HOODRAT بمقدار -3.97% خلال الساعة الماضية و+170.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 91.04K.

معلومات سوق Hoodrat (HOODRAT)

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$ 91.04K
$ 91.04K$ 91.04K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Hoodrat هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 91.04K. العرض المتداول لـ HOODRAT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Hoodrat بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237
24 ساعة منخفض
$ 0.0039801
$ 0.0039801$ 0.0039801
24 ساعة مرتفع

$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237

$ 0.0039801
$ 0.0039801$ 0.0039801

--
----

--
----

-3.97%

-15.59%

+170.93%

+170.93%

سجل سعر Hoodrat (HOODRAT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Hoodrat لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000481977-15.59%
30 يوم$ -0.0004324-14.22%
60 يوم$ -0.0013904-34.76%
90 يوم$ -0.0013904-34.76%
تغير سعر Hoodrat اليوم

سجل اليوم HOODRAT تغيرًا $ -0.000481977 (-15.59%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Hoodrat لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004324 (-14.22%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Hoodrat لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOODRAT تغييرًا في $ -0.0013904 (-34.76%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Hoodrat لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0013904 (-34.76%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Hoodrat (HOODRAT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Hoodrat.

تحليل Hoodrat

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Hoodrat الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Hoodrat اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق HOODRAT: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

HOODRAT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.0033964، حيث يتجاوز السعر بشكل واضح المستوى المركزي البالغ 0.002526 ومستوى المقاومة R2 عند 0.002899. يُعتبر السعر الحالي خارج نطاق نظام المحاور القياسي، مما يعكس حالة مستقلة للتداول عند مستويات مرتفعة. كما أن نظام المتوسطات المتحركة لا يدعم ترتيبًا صعوديًا، ما يشير إلى غياب إشارات الشراء. ومن الناحية الهيكلية، يفتقر السعر إلى دعم من مناطق التداول الكثيفة أدناه، مع وجود فجوة كبيرة بين السعر ونقاط المحاور الرئيسية. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، مما يدل على تحول اتجاه القوة الدافعة نحو الانخفاض. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور أي إشارات شراء مفرطة أو بيع مفرطة. وتُظهر قيم KDJ وStochRSI تشتتًا في الزخم على المدى القصير، إذ لم تحقق المؤشرات السريعة والبطيئة تزامنًا في الاتجاه. كما أن فتح نطاق بولينجر يعكس استمرار معدل التذبذب الحالي دون أي مؤشرات واضحة على الانكماش أو التوسع. يشهد السعر تنافسًا حادًا بين المشترين والبائعين حول المستويات الحالية، مع ضعف زخم الاتجاه الأحادي. وبالنظر إلى المستويات المرجعية القريبة، فإن مستوى المقاومة R2 يقع عند 0.002899، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 14.6%. أما الدعم الأول فيتواجد عند المستوى المركزي 0.002526، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 25.6%. وعلى الصعيد البعيد، تُركز مستويات الدفاع على S1 عند 0.002379 وS2 عند 0.002153. وفي الجانب العلوي، لا توجد مقاومات مباشرة عند المحاور، لذا يتعين مراقبة منطقة المقاومة المحتملة التي تشكلها المستويات السابقة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Hoodrat

Hoodrat (HOODRAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HOODRAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHoodrat (HOODRAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hoodrat نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hoodrat الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HOODRAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hoodrat.

كيفية شراء واستثمار Hoodrat في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Hoodrat؟ شراء HOODRAT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Hoodrat. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Hoodrat (HOODRAT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Hoodrat فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Hoodrat (HOODRAT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Hoodrat

يسمح لك امتلاك Hoodrat بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Hoodrat ( HOODRAT )

مشروع HOODRAT هي عملة ميم.

Hoodrat المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Hoodrat، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

MemePump.fun EcosystemRobinhood Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hoodrat

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:24:34 (UTC+8)

تحديثات Hoodrat (HOODRAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Hoodrat

HOODRAT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HOODRAT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HOODRAT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Hoodrat (HOODRAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hoodrat المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1HOODRAT
$0.0026175
$0.0026175$0.0026175
-16.25%
19.81M (USDT)
/USDTHOODRAT
$0.0026092
$0.0026092$0.0026092
-15.57%
31.77M (USDT)

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حاسبة HOODRAT إلى USD

المبلغ

HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

1 HOODRAT = 0.0026096 USD