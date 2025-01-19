MET

MetYa منصة مواعدة Web3 مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُوفر للمستخدمين تجربة مواعدة آمنة وخاصة من خلال تقنية البلوك تشين واللامركزية. تُطبّق منصتنا مفهوم "التواصل الاجتماعي يعني الربح" من خلال التنقيب عن التفاعلات الاجتماعية. يتمتع فريقنا بخبرة 12 عامًا في شبكات التواصل الاجتماعي Web2، وقد أنشأ مشاريع تضم مئات الملايين من المستخدمين. في عام 2018، دخلنا عالم Web3 ونجحنا في تعريف مستخدمي Web2 بنظام Web3 البيئي لتمكينهم.

اسم العملة المشفرةMET

التصنيفNo.3305

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.3026106966057054,2025-01-19

أدنى سعر0.06088509988318206,2025-04-04

البلوكتشين العامBSC

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

