سعر ApeCoin (APE)
السعر المباشر لمشروع ApeCoin (APE) اليوم هو $ 0.1259، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APE الحالي إلى USD هو $ 0.1259 لكل APE.
يحتل ApeCoin حاليًا المرتبة #158 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125.90M، مع عرض متداول قدره 1.00B APE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APE بين $ 0.1216 (أدنى) و$ 0.126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 39.398856949363356، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08163648352220797.
على المدى القصير، تحرك APE بمقدار +1.53% خلال الساعة الماضية و-4.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.38K.
No.158
100.00%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ ApeCoin هي $ 125.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.38K. العرض المتداول لـ APE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.90M.
+1.53%
+1.45%
-4.04%
-4.04%
تتبع تغيرات أسعار ApeCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.001798
|+1.45%
|30 يوم
|$ -0.0196
|-13.48%
|60 يوم
|$ -0.008
|-5.98%
|90 يوم
|$ -0.0173
|-12.09%
سجل اليوم APE تغيرًا $ +0.001798 (+1.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0196 (-13.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APE تغييرًا في $ -0.008 (-5.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0173 (-12.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ApeCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق APE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
APE_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 0.1231، ويتداول حالياً عند سعر 0.1242 بين مستويات المقاومة R1 وR2. لقد تجاوز السعر نطاق التصحيح القصير الأجل، مما يؤكد هيمنة الاتجاه الصعودي. كما تتشكل شريحة دعم قوية من المستوى S2 وحتى منطقة المركز، بينما يمثل مستوى R2 مقاومة مباشرة. تظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيباً صعودياً، وقد أكّد مؤشر MACD حدوث تقاطع ذهبي يشير إلى تحول في الزخم نحو الصعود. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور أي قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد، مع استقرار معدل التذبذب دون ظهور أي بوادر انفصال أو تقارب ملحوظ. السعر الرئيسي القريب هو مستوى R2 عند 0.1244، والذي يبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل يبلغ 0.0002 فقط، ما يجعله هدفاً فوريًا للاختبار. أما أسفله، فتشكل المستويات S1 عند 0.1223 والمركز عند 0.1231 منطقة دعم كثيفة، حيث يبعدان عن السعر الحالي بمقدار يتراوح بين 0.0019 و0.0011. وعلى المدى البعيد، يمكن اعتبار مستوى S2 عند 0.1218 كمستوى مرجعي، وهو يبعد عن السعر الحالي بفارق 0.0024. إذا تمكّن السعر من الاستقرار فوق مستوى R2، فسيفتح ذلك المجال أمام مزيد من الصعود، أما إذا عاد أدراجه إلى ما دون مستوى المركز، فستضعف بنية الاتجاه الصعودي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ApeCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ApeCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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