سعر ApeCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع ApeCoin (APE) اليوم هو $ 0.1259، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APE الحالي إلى USD هو $ 0.1259 لكل APE.

يحتل ApeCoin حاليًا المرتبة #158 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125.90M، مع عرض متداول قدره 1.00B APE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APE بين $ 0.1216 (أدنى) و$ 0.126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 39.398856949363356، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08163648352220797.

على المدى القصير، تحرك APE بمقدار +1.53% خلال الساعة الماضية و-4.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.38K.

معلومات سوق ApeCoin (APE)

التصنيف No.158 القيمة السوقية $ 125.90M$ 125.90M $ 125.90M الحجم (24 ساعة) $ 97.38K$ 97.38K $ 97.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.90M$ 125.90M $ 125.90M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ApeCoin هي $ 125.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.38K. العرض المتداول لـ APE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.90M.