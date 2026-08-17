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سعر ApeCoin المباشر اليوم هو 0.1259 USD. القيمة السوقية لـ APE هي 125,900,000 USD. تابع تحديثات أسعار APE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ApeCoin المباشر اليوم هو 0.1259 USD. القيمة السوقية لـ APE هي 125,900,000 USD. تابع تحديثات أسعار APE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر APE

ما هو APE

الموقع الرسمي لـ APE

اقتصاد توكن APE

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سعر ApeCoin (APE)

السعر المباشر لـ 1 APE إلى USD:

$0.1258
$0.1258$0.1258
+1.45%1D
USD
مخطط أسعار ApeCoin (APE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:29:54 (UTC+8)

سعر ApeCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع ApeCoin (APE) اليوم هو $ 0.1259، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APE الحالي إلى USD هو $ 0.1259 لكل APE.

يحتل ApeCoin حاليًا المرتبة #158 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125.90M، مع عرض متداول قدره 1.00B APE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APE بين $ 0.1216 (أدنى) و$ 0.126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 39.398856949363356، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08163648352220797.

على المدى القصير، تحرك APE بمقدار +1.53% خلال الساعة الماضية و-4.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.38K.

معلومات سوق ApeCoin (APE)

No.158

$ 125.90M
$ 125.90M$ 125.90M

$ 97.38K
$ 97.38K$ 97.38K

$ 125.90M
$ 125.90M$ 125.90M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ApeCoin هي $ 125.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.38K. العرض المتداول لـ APE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.90M.

سجل سعر ApeCoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1216
$ 0.1216$ 0.1216
24 ساعة منخفض
$ 0.126
$ 0.126$ 0.126
24 ساعة مرتفع

$ 0.1216
$ 0.1216$ 0.1216

$ 0.126
$ 0.126$ 0.126

$ 39.398856949363356
$ 39.398856949363356$ 39.398856949363356

$ 0.08163648352220797
$ 0.08163648352220797$ 0.08163648352220797

+1.53%

+1.45%

-4.04%

-4.04%

سجل سعر ApeCoin (APE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ApeCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.001798+1.45%
30 يوم$ -0.0196-13.48%
60 يوم$ -0.008-5.98%
90 يوم$ -0.0173-12.09%
تغير سعر ApeCoin اليوم

سجل اليوم APE تغيرًا $ +0.001798 (+1.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ApeCoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0196 (-13.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ApeCoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APE تغييرًا في $ -0.008 (-5.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ApeCoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0173 (-12.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ApeCoin (APE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ApeCoin.

تحليل ApeCoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ApeCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ApeCoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق APE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

APE_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 0.1231، ويتداول حالياً عند سعر 0.1242 بين مستويات المقاومة R1 وR2. لقد تجاوز السعر نطاق التصحيح القصير الأجل، مما يؤكد هيمنة الاتجاه الصعودي. كما تتشكل شريحة دعم قوية من المستوى S2 وحتى منطقة المركز، بينما يمثل مستوى R2 مقاومة مباشرة. تظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيباً صعودياً، وقد أكّد مؤشر MACD حدوث تقاطع ذهبي يشير إلى تحول في الزخم نحو الصعود. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور أي قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد، مع استقرار معدل التذبذب دون ظهور أي بوادر انفصال أو تقارب ملحوظ. السعر الرئيسي القريب هو مستوى R2 عند 0.1244، والذي يبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل يبلغ 0.0002 فقط، ما يجعله هدفاً فوريًا للاختبار. أما أسفله، فتشكل المستويات S1 عند 0.1223 والمركز عند 0.1231 منطقة دعم كثيفة، حيث يبعدان عن السعر الحالي بمقدار يتراوح بين 0.0019 و0.0011. وعلى المدى البعيد، يمكن اعتبار مستوى S2 عند 0.1218 كمستوى مرجعي، وهو يبعد عن السعر الحالي بفارق 0.0024. إذا تمكّن السعر من الاستقرار فوق مستوى R2، فسيفتح ذلك المجال أمام مزيد من الصعود، أما إذا عاد أدراجه إلى ما دون مستوى المركز، فستضعف بنية الاتجاه الصعودي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ApeCoin؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار ApeCoin (APE):

1. شعبية Bored Ape Yacht Club - بما أن APE مرتبط بـ NFTs الخاصة بـ BAYC، فإن الطلب على هذه المجموعة يؤثر بشكل مباشر في قيمة الرمز المميز.

2. النفعية ونمو النظام البيئي - إن استخدام APE في الألعاب ومشاريع الميتافيرس والتصويت في عمليات الحوكمة يُؤثِّر في مستوى الطلب.

3. معنويات السوق - تُؤثِّر اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين في تحديد أسعار APE.

4. ديناميات المعروض من الرموز - تُؤثِّر مكافآت المشاركة في الشبكة، وعمليات حرق الرموز، وتغييرات حجم التداول في مدى ندرة الرمز.

5. إعلانات الشراكات - يمكن أن تُحفِّز التعاون مع العلامات التجارية الكبرى أو المنصات الرئيسية تحركات الأسعار.

6. التطورات التنظيمية - تُؤثِّر اللوائح المتعلقة بالـ NFTs والعملات المشفرة في ثقة المستثمرين.

7. نشاط المجتمع - يرتبط النشاط الفعّال على منصات Discord ووسائل التواصل الاجتماعي بأداء الأسعار.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ApeCoin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ApeCoin (APE) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم. إن تقلّب سعر APE يجعل من المهم للغاية الحصول على أسعاره في الوقت الفعلي للمشترين والبائعين والمحفظين الذين يتابعون أداء الأصول.

توقعات أسعار ApeCoin

ApeCoin (APE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرApeCoin (APE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ApeCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ApeCoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار APE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ApeCoin.

كيفية شراء واستثمار ApeCoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ApeCoin؟ شراء APE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ApeCoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ApeCoin (APE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ApeCoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ApeCoin (APE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ApeCoin

يسمح لك امتلاك ApeCoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ApeCoin ( APE )

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ApeCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب ApeCoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Airdropped Tokens by NFT ProjectsApeChain EcosystemAptos Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ApeCoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:29:54 (UTC+8)

تحديثات ApeCoin (APE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ApeCoin

APE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع APE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود APE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ApeCoin (APE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ApeCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPE
$0.1255
$0.1255$0.1255
+1.29%
759.54K (USDT)
/USDCAPE
$0.12536
$0.12536$0.12536
+1.14%
218.07K (USDT)

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1 APE = 0.1259 USD