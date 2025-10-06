سعر Uber المباشر اليوم هو 96.04 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UBERON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UBERON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Uber المباشر اليوم هو 96.04 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UBERON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UBERON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Uber

Uber السعر(UBERON)

السعر المباشر لـ 1 UBERON إلى USD:

$96.04
$96.04$96.04
-0.26%1D
USD
مخطط أسعار Uber (UBERON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:27 (UTC+8)

معلومات سعر Uber (UBERON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 95.06
$ 95.06$ 95.06
24 ساعة منخفض
$ 97.52
$ 97.52$ 97.52
24 ساعة مرتفع

$ 95.06
$ 95.06$ 95.06

$ 97.52
$ 97.52$ 97.52

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

+0.15%

-0.26%

+2.98%

+2.98%

سعر Uber (UBERON) في الوقت الحقيقي هو $ 96.04. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UBERON بين أدنى سعر $ 95.06 وأعلى سعر $ 97.52، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUBERON على الإطلاق هو $ 104.598200752745، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 89.84041087964881.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UBERON +0.15% على مدار الساعة الماضية، -0.26% على مدار 24 ساعة، و +2.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Uber (UBERON)

No.2226

$ 952.07K
$ 952.07K$ 952.07K

$ 57.63K
$ 57.63K$ 57.63K

$ 952.07K
$ 952.07K$ 952.07K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.22741166
9,913.22741166 9,913.22741166

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Uber هي $ 952.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.63K. العرض المتداول لـ UBERON يبلغ 9.91K، مع إجمالي عرض 9913.22741166. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 952.07K.

سجل سعر Uber (UBERON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Uber لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.2504-0.26%
30 يوم$ -2.87-2.91%
60 يوم$ +36.04+60.06%
90 يوم$ +36.04+60.06%
تغير سعر Uber اليوم

سجل اليوم UBERON تغيرًا $ -0.2504 (-0.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Uber لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -2.87 (-2.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Uber لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UBERON تغييرًا في $ +36.04 (+60.06%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Uber لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +36.04 (+60.06%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Uber (UBERON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Uber.

ما هو Uber ( UBERON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Uber على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Uber الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين UBERONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Uber على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Uber سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Uber (USD)

كم ستكون قيمة Uber (UBERON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Uber (UBERON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Uber.

تحقق الآن من توقعات سعر Uber!

توكنوميكس Uber (UBERON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Uber (UBERON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UBERON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Uber ( UBERON )

هل تبحث عن كيفية شراء Uber؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Uber على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Uber، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Uber الرسمي

موقع الويب Uber الرسمي
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Uber

كم يساوي Uber (UBERON) اليوم؟
سعر UBERON المباشر في USD هو USD 96.04، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UBERON إلى USD الحالي؟
سعر UBERON إلى USD الحالي هو $ 96.04. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Uber ؟
القيمة السوقية لعملة UBERON هي $ 952.07K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UBERON؟
العرض المتداول لتوكن UBERON هو 9.91K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UBERON؟
حقق UBERON سعرًا قياسيًا قدره 104.598200752745 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UBERON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 89.84041087964881 UBERON.
ما هو حجم تداول UBERON؟
حجم تداول UBERON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.63K USD.
هل سترتفع UBERON هذا العام؟
قد يرتفع UBERON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UBERON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:27 (UTC+8)

تحديثات Uber (UBERON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

