سعر Ethereum Classic المباشر اليوم هو 6.2 USD. القيمة السوقية لـ ETC هي 974,068,643.93653548 USD. تابع تحديثات أسعار ETC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ethereum Classic المباشر اليوم هو 6.2 USD. القيمة السوقية لـ ETC هي 974,068,643.93653548 USD. تابع تحديثات أسعار ETC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Ethereum Classic (ETC) اليوم هو $ 6.2، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETC الحالي إلى USD هو $ 6.2 لكل ETC.
يحتل Ethereum Classic حاليًا المرتبة #53 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 974.07M، مع عرض متداول قدره 157.11M ETC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETC بين $ 6.04 (أدنى) و$ 6.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 176.15769168، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.45244601368904114.
على المدى القصير، تحرك ETC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.89K.
معلومات سوق Ethereum Classic (ETC)
No.53
$ 974.07M
$ 974.07M$ 974.07M
$ 66.89K
$ 66.89K$ 66.89K
$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B
157.11M
157.11M 157.11M
210,700,000
210,700,000 210,700,000
210,700,000
210,700,000 210,700,000
74.56%
0.05%
2015-11-01 00:00:00
$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523
ETC
القيمة السوقية الحالية لـ Ethereum Classic هي $ 974.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.89K. العرض المتداول لـ ETC يبلغ 157.11M، مع إجمالي عرض 210700000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.31B.
سجل سعر Ethereum Classic بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 6.04
$ 6.04$ 6.04
24 ساعة منخفض
$ 6.24
$ 6.24$ 6.24
24 ساعة مرتفع
$ 6.04
$ 6.04$ 6.04
$ 6.24
$ 6.24$ 6.24
$ 176.15769168
$ 176.15769168$ 176.15769168
$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114$ 0.45244601368904114
0.00%
0.00%
-4.62%
-4.62%
سجل سعر Ethereum Classic (ETC) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Ethereum Classic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ 0
0.00%
30 يوم
$ -0.81
-11.56%
60 يوم
$ -0.95
-13.29%
90 يوم
$ -2.62
-29.71%
تغير سعر Ethereum Classic اليوم
سجل اليوم ETC تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Ethereum Classic لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.81 (-11.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Ethereum Classic لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ETC تغييرًا في $ -0.95 (-13.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Ethereum Classic لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -2.62 (-29.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ethereum Classic (ETC)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ethereum Classic الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Ethereum Classic اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ETC: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
ETC_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 6.2306. السعر الحالي عند 6.27 يتجاوز مستوى المقاومة R1 عند 6.2623، مما يضع السعر في المنطقة العلوية ضمن نطاق S2 إلى R2. نظام المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية يظهر ترتيبًا صعوديًا واضحًا.
في المدى القصير، تم كسر مستوى المقاومة الأول، بينما يبقى الهيكل السوقي ضمن قناة صاعدة. سجلت كل من المتوسطات الحسابية (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء، كما ظهر شكل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مع اتساق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة، دون أن تظهر أي انحرافات متطرفة في توزيع الزخم، فيما تظل معدلات التذبذب ضمن المستويات الطبيعية. تشير قيم مؤشري KDJ وStochRSI إلى وجود قوة شرائية على المدى القصير، بينما تبدو أشرطة بولينجر مستقرة ومفتوحة بشكل معتدل، مما يعكس توازنًا بين المشترين والبائعين حول المستوى الحالي.
تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 6.2826، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0126 USDT. أما الدعم الأقرب فموجود عند نقطة تحويل R1 عند 6.2623، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0077 USDT. وعلى المدى البعيد، يُعتبر مستوى النقطة المحورية عند 6.2306 داعمًا مهمًا، بينما يكمن الدعم الأدنى عند مستوى S1 عند 6.2103. يجب على المتداولين مراقبة رد فعل السعر بالقرب من مستوى R2، حيث تمثل النقطة المحورية خطًا فاصلًا بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى المتوسط.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ethereum Classic؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار إيثريوم كلاسيك (ETC):
1. معنويات السوق وثقة المستثمرين 2. تحركات أسعار البيتكوين (تأثير الارتباط) 3. أمن الشبكة وتغييرات معدل التجزئة 4. تحديثات التطوير وتحسينات البروتوكول 5. حجم التداول ومستويات السيولة 6. الأخبار المتعلقة باللوائح وقضايا الامتثال 7. المنافسة من منصات العقود الذكية الأخرى 8. ربحية التعدين ودعم المعدّنين 9. عمليات الإدراج والشطب من البورصات 10. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في أسعار سوق ETC.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Ethereum Classic اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر إيثريوم كلاسيك (ETC) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطّلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد حركات الأسعار المتداولين على تحديد الفرص والمخاطر في سوق العملات المشفرة المتقلب.
توقعات أسعار Ethereum Classic
Ethereum Classic (ETC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ETC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEthereum Classic (ETC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ethereum Classic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Ethereum Classic الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ETC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ethereum Classic.
كيفية شراء واستثمار Ethereum Classic في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Ethereum Classic؟ شراء ETC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ethereum Classic. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ethereum Classic (ETC).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ethereum Classic فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Ethereum Classic
يسمح لك امتلاك Ethereum Classic بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
إيثر (ETH) هو الأصل الأصلي لمنصة الإيثيريوم، ويؤدي عدة وظائف في جميع أنحاء النظام البيئي، وأهمها دفع تكاليف المعاملات والحسابات. وعندما يُقدِّم المستخدمون معاملات، يدفعون مكونين للرسوم: «رسوم أساسية» و«رسوم أولوية». وتُحرَق الرسوم الأساسية، أي تُزال بشكل دائم من التداول، بينما تُمنح رسوم الأولوية للمُحقِّقين (Validators). وتتكيّف الرسوم الأساسية تلقائيًّا وفقًا لازدحام الشبكة، فترتفع عند ازدياد الطلب. وبعد عملية الدمج (The Merge)، يصدر إيثر جديد عبر مكافآت التثبيت (Staking Rewards) بدلًا من التعدين، ويحصل المُحقِّقون على هذه المكافآت مقابل مساعدتهم في تأمين الإجماع. ومعدل إصدار إيثر السنوي الحالي يبلغ حوالي ٠,٥٪، وهو أقل بكثير من معدل الإصدار السابق عبر التعدين والذي كان يبلغ نحو ٤,٣٪. وبسبب خفض معدل الإصدار وحرق الرسوم الأساسية، قد يصبح إيثر عملة انكماشية (Deflationary) عندما يكون الاستخدام الشبكي مرتفعًا. ويرتبط سعر إيثر بفوائد استخدامه على شبكة الإيثيريوم وبعرضه المحدود، إذ إنه مطلوب في كل شيء بدءًا من إرسال المعاملات وحتى نشر العقود الذكية.
التكنولوجيا
يُمكن اعتبار الإيثريوم كحاسوبٍ عالميٍّ يمكن لأيِّ شخصٍ استخدامه، حيث تعمل التطبيقات عبر آلاف الحواسيب بدلًا من الاعتماد على جهازٍ واحدٍ. ويجعل هذا الهيكل الموزَّع الأنظمةَ عاليةَ الاعتماديةٍ ويصعب إيقافها للغاية. وتُنفَّذ العقود الذكية داخل «آلة الإيثريوم الافتراضية» (EVM)، وهي بيئةٌ مُصمَّمة خصيصًا لتشغيل هذه الشيفرة على السلسلة. ولمنع شلِّ الشبكة ولتخصيص الموارد بشكلٍ عادلٍ، يستخدم الإيثريوم آليةً للرسوم تُسمَّى «الغاز» (gas). وكل عمليةٍ تتطلب غازًا، ويقوم المستخدمون بدفع هذه التكاليف بوحدة الإيثيريوم (Ether). وبعد «الاندماج» (The Merge) في سبتمبر ٢٠٢٢، انتقل الإيثريوم من آلية إثبات العمل (proof-of-work) إلى آلية إثبات الحصة (proof-of-stake)، مما قلَّل استهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن ٩٩,٩٥٪ وعزَّز الأمان واللامركزية. وينضم المُحقِّقون (Validators) إلى آلية التوافق عن طريق رهن ما لا يقل عن ٣٢ إيثيريوم (ETH)، بينما لا يزال بإمكان حاملي الكميات الأصغر المشاركة عبر «برك الرهن» (staking pools). وتُدار الشبكة بدعمٍ من أكثر من ٥٠٠٠٠٠ مُحقِّقٍ يساعدون في الحفاظ على أمن الشبكة واستمرار تشغيلها.
الفريق
أُنشِئَت إيثريوم بواسطة فيتاليك بوتيرين، الذي قدّم الفكرة عام ٢٠١٣ عندما كان يبلغ من العمر ١٩ عامًا. وانطلقت المشروع رسميًّا عام ٢٠١٥ بمجموعة من المؤسسين المشاركين، ومن بينهم غافين وود، الذي كتب جزءًا كبيرًا من المواصفات التقنية. وتتولى اليوم مؤسسة إيثريوم — وهي منظمة غير ربحية — قيادة تنسيق التطوير. وقد توسّع النظام البيئي الأوسع ليشمل فرق عمل متعددة للعملاء (Clients)، ومجموعات بحثية، ومنظمات تطوير. ومن أبرز المساهمين في المشروع: مؤسسة إيثريوم، وكونسنسس (ConsenSys)، والعديد من فرق التطوير المستقلة. وتستمر إيثريوم في العمل بطريقة لامركزية، مدعومةً بأكثر من ٢٠٠ مطوّر أساسي نشط وألاف المساهمين حول العالم. كما تساعد الاجتماعات المجتمعية الدورية وعملية مقترحات تحسين إيثريوم (EIP) على ضمان شفافية عملية التطوير وتعاونها.
خارطة الطريق
يركّز مسار تطوير إيثريوم على تحسين قابلية التوسع والأمان والاستدامة مع مرور الوقت. وتُعَدّ المحطة الكبرى التالية، التي تُسمّى «الانفجار» (Surge)، مُوجّهةً لتقديم تقنية «بروتوكول دانك-شاردنج» (proto-danksharding) لزيادة الإنتاجية في المعاملات بشكلٍ ملحوظٍ وخفض الرسوم. وفي الوقت نفسه، أصبحت حلول التوسّع من الطبقة الثانية (Layer 2) أكثر مركزيةً—وخاصةً أنظمة «أوبتيومستيك رولآبز» (Optimistic Rollups) و«زِد كي رولآبز» (zkRollups)—إذ توسع هذه الأنظمة القدرة التشغيلية مع الحفاظ على ضمانات الأمان المقدّمة من إيثريوم. ويمكن لهذه الأنظمة في الطبقة الثانية معالجة آلاف المعاملات في الثانية الواحدة، وقد صُمّمت عملية تنفيذ اقتراح تحسين إيثريوم EIP-4844 (بروتوكول دانك-شاردنج) لتقليل تكاليف الطبقة الثانية بنسبة تصل إلى ١٠٠ ضعف. أما مراحل الترقية اللاحقة—والتي تُعرف باسم «الفَرْج» (Verge) و«التطهير» (Purge) و«الانفجار الكبير» (Splurge)—فستركّز على تحقيق كفاءة أكبر وتحسين سهولة الاستخدام. ومن أبرز التحسينات المقررة: استخدام أشجار «فيركل» (verkle trees) لتحسين تخزين البيانات، وإزالة البيانات التاريخية غير الضرورية، وتنفيذ تحسينات إضافية تركز على تعزيز الأمان.
نظرة عامة
إيثيريوم هو منصة بلوكتشين تحويلية مُبنية لأغراضٍ أبعدَ من عمليات النقل الرقمية البسيطة. وهي تسمح للمطوّرين بإنشاء تطبيقات لامركزية (dApps) عبر العقود الذكية — وهي برامج تنفّذ ذاتها بدقة وفقًا لكودها. وتُستخدم العملة الأصلية للشبكة، الإيثر (ETH)، لدفع تكلفة الموارد الحاسوبية. وفي عام 2022، أنهت إيثيريوم انتقالها النهائي إلى آلية إثبات الحصة (proof-of-stake)، مما خفّض استهلاك الطاقة بنسبة تقارب ٩٩,٩٥٪. ومنذ ذلك الحين، واصلت المنصة التقدّم عبر تحديثات كبرى تهدف إلى تحسين قابلية التوسع وتسهيل الوصول إلى الشبكة.
Ethereum Classic المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ethereum Classic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Ethereum Classic سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Ethereum Classic المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Ethereum Classic اليوم؟
سعر Ethereum Classic اليوم هو $ 6.2. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Ethereum Classic استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Ethereum Classic عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ETC، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Ethereum Classic في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Ethereum Classic بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Ethereum Classic في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ETC المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Ethereum Classic بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ETC لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Ethereum Classic في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ETC بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,390.51
+0.37%
ETH
1,896
+0.62%
GOLD(XAUT)
4,379.17
+0.44%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.36
-0.27%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ETC على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ETC/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Ethereum Classic ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Ethereum Classic هذا العام؟
قد يرتفع سعر Ethereum Classic هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Ethereum Classic (ETC) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:33:16 (UTC+8)
تحديثات Ethereum Classic (ETC) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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