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سعر Ethereum Classic المباشر اليوم هو 6.2 USD. القيمة السوقية لـ ETC هي 974,068,643.93653548 USD. تابع تحديثات أسعار ETC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ethereum Classic المباشر اليوم هو 6.2 USD. القيمة السوقية لـ ETC هي 974,068,643.93653548 USD. تابع تحديثات أسعار ETC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Ethereum Classic (ETC)

السعر المباشر لـ 1 ETC إلى USD:

$6.2
$6.2$6.2
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Ethereum Classic (ETC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:33:16 (UTC+8)

سعر Ethereum Classic اليوم

السعر المباشر لمشروع Ethereum Classic (ETC) اليوم هو $ 6.2، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETC الحالي إلى USD هو $ 6.2 لكل ETC.

يحتل Ethereum Classic حاليًا المرتبة #53 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 974.07M، مع عرض متداول قدره 157.11M ETC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETC بين $ 6.04 (أدنى) و$ 6.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 176.15769168، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.45244601368904114.

على المدى القصير، تحرك ETC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.89K.

معلومات سوق Ethereum Classic (ETC)

No.53

$ 974.07M
$ 974.07M$ 974.07M

$ 66.89K
$ 66.89K$ 66.89K

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

157.11M
157.11M 157.11M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

74.56%

0.05%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

ETC

القيمة السوقية الحالية لـ Ethereum Classic هي $ 974.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.89K. العرض المتداول لـ ETC يبلغ 157.11M، مع إجمالي عرض 210700000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.31B.

سجل سعر Ethereum Classic بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 6.04
$ 6.04$ 6.04
24 ساعة منخفض
$ 6.24
$ 6.24$ 6.24
24 ساعة مرتفع

$ 6.04
$ 6.04$ 6.04

$ 6.24
$ 6.24$ 6.24

$ 176.15769168
$ 176.15769168$ 176.15769168

$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114$ 0.45244601368904114

0.00%

0.00%

-4.62%

-4.62%

سجل سعر Ethereum Classic (ETC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ethereum Classic لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.81-11.56%
60 يوم$ -0.95-13.29%
90 يوم$ -2.62-29.71%
تغير سعر Ethereum Classic اليوم

سجل اليوم ETC تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ethereum Classic لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.81 (-11.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ethereum Classic لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ETC تغييرًا في $ -0.95 (-13.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ethereum Classic لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -2.62 (-29.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ethereum Classic (ETC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ethereum Classic.

تحليل Ethereum Classic

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ethereum Classic الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Ethereum Classic اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ETC: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

ETC_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 6.2306. السعر الحالي عند 6.27 يتجاوز مستوى المقاومة R1 عند 6.2623، مما يضع السعر في المنطقة العلوية ضمن نطاق S2 إلى R2. نظام المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية يظهر ترتيبًا صعوديًا واضحًا. في المدى القصير، تم كسر مستوى المقاومة الأول، بينما يبقى الهيكل السوقي ضمن قناة صاعدة. سجلت كل من المتوسطات الحسابية (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء، كما ظهر شكل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مع اتساق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة، دون أن تظهر أي انحرافات متطرفة في توزيع الزخم، فيما تظل معدلات التذبذب ضمن المستويات الطبيعية. تشير قيم مؤشري KDJ وStochRSI إلى وجود قوة شرائية على المدى القصير، بينما تبدو أشرطة بولينجر مستقرة ومفتوحة بشكل معتدل، مما يعكس توازنًا بين المشترين والبائعين حول المستوى الحالي. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R2 عند 6.2826، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0126 USDT. أما الدعم الأقرب فموجود عند نقطة تحويل R1 عند 6.2623، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0077 USDT. وعلى المدى البعيد، يُعتبر مستوى النقطة المحورية عند 6.2306 داعمًا مهمًا، بينما يكمن الدعم الأدنى عند مستوى S1 عند 6.2103. يجب على المتداولين مراقبة رد فعل السعر بالقرب من مستوى R2، حيث تمثل النقطة المحورية خطًا فاصلًا بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى المتوسط.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ethereum Classic؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار إيثريوم كلاسيك (ETC):

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. تحركات أسعار البيتكوين (تأثير الارتباط)
3. أمن الشبكة وتغييرات معدل التجزئة
4. تحديثات التطوير وتحسينات البروتوكول
5. حجم التداول ومستويات السيولة
6. الأخبار المتعلقة باللوائح وقضايا الامتثال
7. المنافسة من منصات العقود الذكية الأخرى
8. ربحية التعدين ودعم المعدّنين
9. عمليات الإدراج والشطب من البورصات
10. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في أسعار سوق ETC.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Ethereum Classic اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر إيثريوم كلاسيك (ETC) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطّلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد حركات الأسعار المتداولين على تحديد الفرص والمخاطر في سوق العملات المشفرة المتقلب.

توقعات أسعار Ethereum Classic

Ethereum Classic (ETC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ETC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEthereum Classic (ETC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ethereum Classic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ethereum Classic الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ETC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ethereum Classic.

كيفية شراء واستثمار Ethereum Classic في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Ethereum Classic؟ شراء ETC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ethereum Classic. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ethereum Classic (ETC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ethereum Classic فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Ethereum Classic (ETC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Ethereum Classic

يسمح لك امتلاك Ethereum Classic بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Ethereum Classic ( ETC )

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

مستند تقني

Ethereum Classic المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ethereum Classic، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ethereum Classic الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ethereum Classic

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:33:16 (UTC+8)

تحديثات Ethereum Classic (ETC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Ethereum Classic

ETC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ETC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ETC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Ethereum Classic (ETC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ethereum Classic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTETC
$6.21
$6.21$6.21
0.00%
10.90K (USDT)
/USDCETC
$6.196
$6.196$6.196
-0.09%
8.99K (USDT)
/BTCETC
$0.00009769
$0.00009769$0.00009769
-0.62%
1.36K (USDT)

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