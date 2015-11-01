سعر Ethereum Classic اليوم

السعر المباشر لمشروع Ethereum Classic (ETC) اليوم هو $ 6.2، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETC الحالي إلى USD هو $ 6.2 لكل ETC.

يحتل Ethereum Classic حاليًا المرتبة #53 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 974.07M، مع عرض متداول قدره 157.11M ETC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETC بين $ 6.04 (أدنى) و$ 6.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 176.15769168، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.45244601368904114.

على المدى القصير، تحرك ETC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.89K.

معلومات سوق Ethereum Classic (ETC)

التصنيف No.53 القيمة السوقية $ 974.07M$ 974.07M $ 974.07M الحجم (24 ساعة) $ 66.89K$ 66.89K $ 66.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B إمداد دورة التداول 157.11M 157.11M 157.11M الحد الأقصى للعرض 210,700,000 210,700,000 210,700,000 إجمالي العرض 210,700,000 210,700,000 210,700,000 معدل التداول 74.56% الحصة السوقية 0.05% تاريخ الإصدار 2015-11-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.7523$ 0.7523 $ 0.7523 البلوكتشين العام ETC

القيمة السوقية الحالية لـ Ethereum Classic هي $ 974.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.89K. العرض المتداول لـ ETC يبلغ 157.11M، مع إجمالي عرض 210700000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.31B.