سعر Moonbeam اليوم

السعر المباشر لمشروع Moonbeam (GLMR) اليوم هو $ 0.007401، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GLMR الحالي إلى USD هو $ 0.007401 لكل GLMR.

يحتل Moonbeam حاليًا المرتبة #941 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.73M، مع عرض متداول قدره 1.18B GLMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GLMR بين $ 0.007293 (أدنى) و$ 0.007777 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 29.841004580152095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00861468025687467.

على المدى القصير، تحرك GLMR بمقدار -1.31% خلال الساعة الماضية و-14.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.32K.

معلومات سوق Moonbeam (GLMR)

التصنيف No.941 القيمة السوقية $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M الحجم (24 ساعة) $ 56.32K$ 56.32K $ 56.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M إمداد دورة التداول 1.18B 1.18B 1.18B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,236,213,103 1,236,213,103 1,236,213,103 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Moonbeam هي $ 8.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.32K. العرض المتداول لـ GLMR يبلغ 1.18B، مع إجمالي عرض 1236213103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.15M.