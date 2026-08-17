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سعر MANTRA المباشر اليوم هو 0.004833 USD. القيمة السوقية لـ MANTRA هي 25,542,059.82019050678345 USD. تابع تحديثات أسعار MANTRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MANTRA المباشر اليوم هو 0.004833 USD. القيمة السوقية لـ MANTRA هي 25,542,059.82019050678345 USD. تابع تحديثات أسعار MANTRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MANTRA

معلومات سعر MANTRA

ما هو MANTRA

الوثيقة البيضاء لـ MANTRA

الموقع الرسمي لـ MANTRA

اقتصاد توكن MANTRA

توقعات سعر MANTRA

سجل MANTRA

دليل شراء MANTRA

محول عملة MANTRA إلى الفيات

عقود MANTRA الفورية

MANTRA عقود USDT-M الآجلة

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شعار MANTRA

سعر MANTRA (MANTRA)

السعر المباشر لـ 1 MANTRA إلى USD:

$0.004833
$0.004833$0.004833
-2.32%1D
USD
مخطط أسعار MANTRA (MANTRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:23:57 (UTC+8)

سعر MANTRA اليوم

السعر المباشر لمشروع MANTRA (MANTRA) اليوم هو $ 0.004833، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANTRA الحالي إلى USD هو $ 0.004833 لكل MANTRA.

يحتل MANTRA حاليًا المرتبة #458 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.54M، مع عرض متداول قدره 5.28B MANTRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANTRA بين $ 0.004793 (أدنى) و$ 0.004961 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02659060384098183، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00655654975611917.

على المدى القصير، تحرك MANTRA بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-13.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.48K.

معلومات سوق MANTRA (MANTRA)

No.458

$ 25.54M
$ 25.54M$ 25.54M

$ 66.48K
$ 66.48K$ 66.48K

$ 48.33M
$ 48.33M$ 48.33M

5.28B
5.28B 5.28B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,237,657,438.02854852
7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852

52.84%

MANTRA

القيمة السوقية الحالية لـ MANTRA هي $ 25.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.48K. العرض المتداول لـ MANTRA يبلغ 5.28B، مع إجمالي عرض 7237657438.02854852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.33M.

سجل سعر MANTRA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004793
$ 0.004793$ 0.004793
24 ساعة منخفض
$ 0.004961
$ 0.004961$ 0.004961
24 ساعة مرتفع

$ 0.004793
$ 0.004793$ 0.004793

$ 0.004961
$ 0.004961$ 0.004961

$ 0.02659060384098183
$ 0.02659060384098183$ 0.02659060384098183

$ 0.00655654975611917
$ 0.00655654975611917$ 0.00655654975611917

-0.23%

-2.32%

-13.59%

-13.59%

سجل سعر MANTRA (MANTRA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MANTRA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00011479-2.32%
30 يوم$ -0.001562-24.43%
60 يوم$ -0.003242-40.15%
90 يوم$ -0.004214-46.58%
تغير سعر MANTRA اليوم

سجل اليوم MANTRA تغيرًا $ -0.00011479 (-2.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MANTRA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001562 (-24.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MANTRA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MANTRA تغييرًا في $ -0.003242 (-40.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MANTRA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004214 (-46.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MANTRA (MANTRA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MANTRA.

تحليل MANTRA

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MANTRA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق MANTRA اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MANTRA: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

MANTRA_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.004921، ويتداول السعر الحالي عند 0.004936 ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. مع استقرار السعر فوق مستوى المحور قصير المدى، يتشكل توازن مؤقت بين المشترين والبائعين بالقرب من مستوى 0.004921، مما يعكس نمطًا للتصحيح على المستويات العليا. من ناحية المؤشرات الفنية، تظهر جميع المتوسطات المتحركة موزعة بشكل إيجابي، كما أكمل مؤشر MACD عملية تقاطع الذهب (Golden Cross)، ما يشير إلى سيطرة القوة الشرائية على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يتداول في المنطقة المحايدة دون ظهور أي إشارات عن ذروة شراء أو ذروة بيع، مما يدل على أن الارتفاع الحالي لا يعتمد على مشاعر متطرفة، بل يتميز بتوزيع معتدل ومنتظم للزخم. على الصعيد العلوي، يقع أقرب مقاومة عند مستوى R1 عند 0.004960، وهو يبعد أقل من 1% عن السعر الحالي؛ وفي حال اختراق هذا المستوى، سيخضع السعر لاختبار مستوى المقاومة R2 عند 0.005037. أما على الصعيد السفلي، فإن أول دعم يقع عند مستوى S1 عند 0.004844، وهو يبعد نحو 1.8% عن السعر الحالي؛ وإذا تم كسر هذا المستوى، فسيتم التوجه نحو مستوى الدعم S2 عند 0.004805. وبشكل عام، يُعتبر نطاق الحركة قريب المدى محدودًا، بينما تبقى النقاط المرجعية بعيدة المدى واضحة ومحددة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار MANTRA

MANTRA (MANTRA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MANTRA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMANTRA (MANTRA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MANTRA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر MANTRA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MANTRA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MANTRA.

كيفية شراء واستثمار MANTRA في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع MANTRA؟ شراء MANTRA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MANTRA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MANTRA (MANTRA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MANTRA فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء MANTRA (MANTRA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع MANTRA

يسمح لك امتلاك MANTRA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو MANTRA ( MANTRA )

MANTRA هو نظام بيئي للأصول الواقعية (RWA) مصمم لجلب الأصول المالية المنظمة إلى البلوكشين. يجمع بين بنية تحتية مرخصة للأصول الافتراضية مع شبكة Layer 1 عالية الأداء ومتوافقة مع EVM، ومصممة خصيصًا للأصول الواقعية المرمّزة وتطبيقات الأصول الرقمية المتوافقة مع اللوائح.

MANTRA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MANTRA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MANTRA الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MANTRA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:23:57 (UTC+8)

تحديثات MANTRA (MANTRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن MANTRA

MANTRA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MANTRA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MANTRA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MANTRA (MANTRA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MANTRA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMANTRA
$0.004833
$0.004833$0.004833
-2.30%
13.63M (USDT)

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MANTRA
USD
USD

1 MANTRA = 0.004833 USD