سعر MANTRA اليوم

السعر المباشر لمشروع MANTRA (MANTRA) اليوم هو $ 0.004833، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANTRA الحالي إلى USD هو $ 0.004833 لكل MANTRA.

يحتل MANTRA حاليًا المرتبة #458 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.54M، مع عرض متداول قدره 5.28B MANTRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANTRA بين $ 0.004793 (أدنى) و$ 0.004961 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02659060384098183، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00655654975611917.

على المدى القصير، تحرك MANTRA بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-13.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.48K.

معلومات سوق MANTRA (MANTRA)

التصنيف No.458 القيمة السوقية $ 25.54M$ 25.54M $ 25.54M الحجم (24 ساعة) $ 66.48K$ 66.48K $ 66.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.33M$ 48.33M $ 48.33M إمداد دورة التداول 5.28B 5.28B 5.28B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 معدل التداول 52.84% البلوكتشين العام MANTRA

القيمة السوقية الحالية لـ MANTRA هي $ 25.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.48K. العرض المتداول لـ MANTRA يبلغ 5.28B، مع إجمالي عرض 7237657438.02854852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.33M.