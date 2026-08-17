سعر MANTRA (MANTRA)
السعر المباشر لمشروع MANTRA (MANTRA) اليوم هو $ 0.004833، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANTRA الحالي إلى USD هو $ 0.004833 لكل MANTRA.
يحتل MANTRA حاليًا المرتبة #458 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.54M، مع عرض متداول قدره 5.28B MANTRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANTRA بين $ 0.004793 (أدنى) و$ 0.004961 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02659060384098183، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00655654975611917.
على المدى القصير، تحرك MANTRA بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-13.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.48K.
No.458
52.84%
MANTRA
القيمة السوقية الحالية لـ MANTRA هي $ 25.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.48K. العرض المتداول لـ MANTRA يبلغ 5.28B، مع إجمالي عرض 7237657438.02854852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.33M.
-0.23%
-2.32%
-13.59%
-13.59%
تتبع تغيرات أسعار MANTRA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00011479
|-2.32%
|30 يوم
|$ -0.001562
|-24.43%
|60 يوم
|$ -0.003242
|-40.15%
|90 يوم
|$ -0.004214
|-46.58%
سجل اليوم MANTRA تغيرًا $ -0.00011479 (-2.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001562 (-24.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MANTRA تغييرًا في $ -0.003242 (-40.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004214 (-46.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MANTRA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق MANTRA: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MANTRA_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.004921، ويتداول السعر الحالي عند 0.004936 ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. مع استقرار السعر فوق مستوى المحور قصير المدى، يتشكل توازن مؤقت بين المشترين والبائعين بالقرب من مستوى 0.004921، مما يعكس نمطًا للتصحيح على المستويات العليا. من ناحية المؤشرات الفنية، تظهر جميع المتوسطات المتحركة موزعة بشكل إيجابي، كما أكمل مؤشر MACD عملية تقاطع الذهب (Golden Cross)، ما يشير إلى سيطرة القوة الشرائية على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يتداول في المنطقة المحايدة دون ظهور أي إشارات عن ذروة شراء أو ذروة بيع، مما يدل على أن الارتفاع الحالي لا يعتمد على مشاعر متطرفة، بل يتميز بتوزيع معتدل ومنتظم للزخم. على الصعيد العلوي، يقع أقرب مقاومة عند مستوى R1 عند 0.004960، وهو يبعد أقل من 1% عن السعر الحالي؛ وفي حال اختراق هذا المستوى، سيخضع السعر لاختبار مستوى المقاومة R2 عند 0.005037. أما على الصعيد السفلي، فإن أول دعم يقع عند مستوى S1 عند 0.004844، وهو يبعد نحو 1.8% عن السعر الحالي؛ وإذا تم كسر هذا المستوى، فسيتم التوجه نحو مستوى الدعم S2 عند 0.004805. وبشكل عام، يُعتبر نطاق الحركة قريب المدى محدودًا، بينما تبقى النقاط المرجعية بعيدة المدى واضحة ومحددة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MANTRA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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MANTRA هو نظام بيئي للأصول الواقعية (RWA) مصمم لجلب الأصول المالية المنظمة إلى البلوكشين. يجمع بين بنية تحتية مرخصة للأصول الافتراضية مع شبكة Layer 1 عالية الأداء ومتوافقة مع EVM، ومصممة خصيصًا للأصول الواقعية المرمّزة وتطبيقات الأصول الرقمية المتوافقة مع اللوائح.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MANTRA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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