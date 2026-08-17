سعر Edge اليوم

السعر المباشر لمشروع Edge (EDGE1) اليوم هو $ 0.0624، مع تغير بنسبة 1.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EDGE1 الحالي إلى USD هو $ 0.0624 لكل EDGE1.

يحتل Edge حاليًا المرتبة #782 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.79M، مع عرض متداول قدره 253.11M EDGE1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EDGE1 بين $ 0.06233 (أدنى) و$ 0.06654 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9128667392523326، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02784263805725042.

على المدى القصير، تحرك EDGE1 بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و+2.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.85K.

معلومات سوق Edge (EDGE1)

التصنيف No.782 القيمة السوقية $ 15.79M$ 15.79M $ 15.79M الحجم (24 ساعة) $ 56.85K$ 56.85K $ 56.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.40M$ 62.40M $ 62.40M إمداد دورة التداول 253.11M 253.11M 253.11M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 25.31% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Edge هي $ 15.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.85K. العرض المتداول لـ EDGE1 يبلغ 253.11M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.40M.