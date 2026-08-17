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سعر Edge المباشر اليوم هو 0.0624 USD. القيمة السوقية لـ EDGE1 هي 15,793,943.890455509376 USD. تابع تحديثات أسعار EDGE1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Edge المباشر اليوم هو 0.0624 USD. القيمة السوقية لـ EDGE1 هي 15,793,943.890455509376 USD. تابع تحديثات أسعار EDGE1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن EDGE1

معلومات سعر EDGE1

ما هو EDGE1

الوثيقة البيضاء لـ EDGE1

الموقع الرسمي لـ EDGE1

اقتصاد توكن EDGE1

توقعات سعر EDGE1

سجل EDGE1

دليل شراء EDGE1

محول عملة EDGE1 إلى الفيات

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سعر Edge (EDGE1)

السعر المباشر لـ 1 EDGE1 إلى USD:

$0.0624
$0.0624$0.0624
-1.53%1D
USD
مخطط أسعار Edge (EDGE1) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:23:41 (UTC+8)

سعر Edge اليوم

السعر المباشر لمشروع Edge (EDGE1) اليوم هو $ 0.0624، مع تغير بنسبة 1.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EDGE1 الحالي إلى USD هو $ 0.0624 لكل EDGE1.

يحتل Edge حاليًا المرتبة #782 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.79M، مع عرض متداول قدره 253.11M EDGE1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EDGE1 بين $ 0.06233 (أدنى) و$ 0.06654 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9128667392523326، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02784263805725042.

على المدى القصير، تحرك EDGE1 بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و+2.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.85K.

معلومات سوق Edge (EDGE1)

No.782

$ 15.79M
$ 15.79M$ 15.79M

$ 56.85K
$ 56.85K$ 56.85K

$ 62.40M
$ 62.40M$ 62.40M

253.11M
253.11M 253.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.31%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Edge هي $ 15.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.85K. العرض المتداول لـ EDGE1 يبلغ 253.11M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.40M.

سجل سعر Edge بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06233
$ 0.06233$ 0.06233
24 ساعة منخفض
$ 0.06654
$ 0.06654$ 0.06654
24 ساعة مرتفع

$ 0.06233
$ 0.06233$ 0.06233

$ 0.06654
$ 0.06654$ 0.06654

$ 0.9128667392523326
$ 0.9128667392523326$ 0.9128667392523326

$ 0.02784263805725042
$ 0.02784263805725042$ 0.02784263805725042

-0.12%

-1.53%

+2.04%

+2.04%

سجل سعر Edge (EDGE1) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Edge لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0009696-1.53%
30 يوم$ -0.00088-1.40%
60 يوم$ -0.00143-2.25%
90 يوم$ -0.0322-34.04%
تغير سعر Edge اليوم

سجل اليوم EDGE1 تغيرًا $ -0.0009696 (-1.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Edge لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00088 (-1.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Edge لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EDGE1 تغييرًا في $ -0.00143 (-2.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Edge لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0322 (-34.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Edge (EDGE1)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Edge.

تحليل Edge

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Edge الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Edge؟

تتأثر أسعار "إيدج" (EDGE) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. التطورات التقنية وتحديثات المنصة
4. إعلانات الشراكات ومعدلات التبني
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على العملات المشفرة المُركَّزة على الخصوصية
6. المنافسة من قبل تقنيات حوسبة الحافة والعملات الخاصة الأخرى
7. ديناميات العرض والطلب
8. تكهنات المستثمرين وتحركات كبار الملاك
9. التكامل مع بروتوكولات وخدمات DeFi
10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة تحمل المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Edge اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر إيدج (EDGE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء/بيع الأصول في اللحظات المثلى. كما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة حيازاتهم والتقدير المحتمل لمكاسبهم أو خسائرهم.

توقعات أسعار Edge

Edge (EDGE1) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EDGE1 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEdge (EDGE1) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Edge نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Edge الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EDGE1 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Edge.

كيفية شراء واستثمار Edge في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Edge؟ شراء EDGE1 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Edge. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Edge (EDGE1).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Edge فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Edge (EDGE1)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Edge

يسمح لك امتلاك Edge بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

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شراء Edge (EDGE1) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Edge ( EDGE1 )

Definitive هي منصة تداول متطورة للتوكن على السلسلة، تُتيح تداول الأصول عبر السلسلة بمجموعة كاملة من أنواع الطلبات، بما في ذلك طلبات السوق، وطلبات الحد، وطلبات وقف الخسارة، وطلبات متوسط ​​السعر المرجح زمنيًا (TWAP). بفضل تقنية التوجيه الذكية، تجمع Definitive السيولة عبر أكثر من 100 بورصة لامركزية (DEXs) ومجموعات تداول لضمان أفضل الأسعار وأعلى العوائد للمستخدمين. Definitive، التي أسسها رؤساء تداول سابقون في Coinbase، وبدعم من مستثمرين من الدرجة الأولى في هذا المجال، تقدم مزايا حصرية للمنصة من خلال توكن $EDGE، الذي يفتح ميزات مميزة عند التخزين.

Edge المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Edge، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Edge الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Edge

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:23:41 (UTC+8)

تحديثات Edge (EDGE1) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Edge

EDGE1 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع EDGE1 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود EDGE1 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Edge (EDGE1) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Edge المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEDGE1
$0.06241
$0.06241$0.06241
-1.49%
897.96K (USDT)

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EDGE1
USD
USD

1 EDGE1 = 0.0624 USD