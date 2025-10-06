سعر ASML Holding NV المباشر اليوم هو 1060.25 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASMLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASMLON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ASML Holding NV المباشر اليوم هو 1060.25 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASMLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASMLON بسهولة على موقع MEXC الآن.

ASML Holding NV السعر(ASMLON)

السعر المباشر لـ 1 ASMLON إلى USD:

$1,060.25
$1,060.25$1,060.25
+0.16%1D
USD
مخطط أسعار ASML Holding NV (ASMLON) المباشر
معلومات سعر ASML Holding NV (ASMLON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,050.29
$ 1,050.29$ 1,050.29
24 ساعة منخفض
$ 1,066.22
$ 1,066.22$ 1,066.22
24 ساعة مرتفع

$ 1,050.29
$ 1,050.29$ 1,050.29

$ 1,066.22
$ 1,066.22$ 1,066.22

$ 1,066.1999457243755
$ 1,066.1999457243755$ 1,066.1999457243755

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

+0.11%

+0.16%

+3.70%

+3.70%

سعر ASML Holding NV (ASMLON) في الوقت الحقيقي هو $ 1,060.25. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASMLON بين أدنى سعر $ 1,050.29 وأعلى سعر $ 1,066.22، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASMLON على الإطلاق هو $ 1,066.1999457243755، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 732.0144981577465.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASMLON +0.11% على مدار الساعة الماضية، +0.16% على مدار 24 ساعة، و +3.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ASML Holding NV (ASMLON)

No.1958

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 59.67K
$ 59.67K$ 59.67K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

1.49K
1.49K 1.49K

1,488.95926588
1,488.95926588 1,488.95926588

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ASML Holding NV هي $ 1.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.67K. العرض المتداول لـ ASMLON يبلغ 1.49K، مع إجمالي عرض 1488.95926588. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.58M.

سجل سعر ASML Holding NV (ASMLON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ASML Holding NV لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.6937+0.16%
30 يوم$ +98.06+10.19%
60 يوم$ +310.25+41.36%
90 يوم$ +310.25+41.36%
تغير سعر ASML Holding NV اليوم

سجل اليوم ASMLON تغيرًا $ +1.6937 (+0.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ASML Holding NV لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +98.06 (+10.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ASML Holding NV لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ASMLON تغييرًا في $ +310.25 (+41.36%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ASML Holding NV لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +310.25 (+41.36%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ASML Holding NV (ASMLON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ASML Holding NV.

ما هو ASML Holding NV ( ASMLON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر ASML Holding NV على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ASML Holding NV الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ASMLONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ASML Holding NV على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ASML Holding NV سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ASML Holding NV (USD)

كم ستكون قيمة ASML Holding NV (ASMLON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ASML Holding NV (ASMLON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ASML Holding NV.

تحقق الآن من توقعات سعر ASML Holding NV!

توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ASML Holding NV (ASMLON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ASMLON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ASML Holding NV ( ASMLON )

هل تبحث عن كيفية شراء ASML Holding NV؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ASML Holding NV على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ASMLON إلى العملات المحلية

1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى VND
27,900,478.75
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى AUD
A$1,600.9775
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى GBP
795.1875
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى EUR
901.2125
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى USD
$1,060.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MYR
RM4,442.4475
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TRY
44,477.4875
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى JPY
¥161,158
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ARS
ARS$1,561,483.1875
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى RUB
84,024.8125
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى INR
93,598.87
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى IDR
Rp17,670,826.265
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى PHP
62,279.085
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى EGP
￡E.50,224.0425
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BRL
R$5,672.3375
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى CAD
C$1,473.7475
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BDT
129,795.805
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى NGN
1,543,299.9
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى COP
$4,093,625.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ZAR
R.18,172.685
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى UAH
44,647.1275
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TZS
T.Sh.2,611,448.7625
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى VES
Bs230,074.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى CLP
$997,695.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى PKR
Rs300,602.08
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى KZT
565,760.0025
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى THB
฿34,224.87
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TWD
NT$32,411.8425
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى AED
د.إ3,891.1175
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى CHF
Fr837.5975
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى HKD
HK$8,238.1425
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى AMD
֏406,224.185
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MAD
.د.م9,786.1075
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MXN
$19,551.01
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SAR
ريال3,975.9375
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ETB
Br160,808.1175
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى KES
KSh136,973.6975
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى JOD
د.أ751.71725
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى PLN
3,848.7075
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى RON
лв4,633.2925
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SEK
kr9,945.145
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BGN
лв1,781.22
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى HUF
Ft353,996.27
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى CZK
22,159.225
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى KWD
د.ك324.4365
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ILS
3,445.8125
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BOB
Bs7,326.3275
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى AZN
1,802.425
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TJS
SM9,796.71
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى GEL
2,883.88
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى AOA
Kz966,492.0925
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BHD
.د.ب398.654
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BMD
$1,060.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى DKK
kr6,806.805
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى HNL
L27,926.985
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MUR
48,251.9775
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى NAD
$18,310.5175
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى NOK
kr10,581.295
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى NZD
$1,823.63
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى PAB
B/.1,060.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى PGK
K4,463.6525
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى QAR
ر.ق3,859.31
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى RSD
дин.106,894.405
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى UZS
soʻm12,774,093.4475
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ALL
L88,074.9675
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ANG
ƒ1,897.8475
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى AWG
ƒ1,908.45
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BBD
$2,120.5
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BAM
KM1,770.6175
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BIF
Fr3,126,677.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BND
$1,367.7225
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BSD
$1,060.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى JMD
$170,148.92
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى KHR
4,275,193.0625
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى KMF
Fr446,365.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى LAK
23,048,912.5825
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى LKR
රු322,941.5475
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MDL
L18,024.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MGA
Ar4,733,252.87
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MOP
P8,492.6025
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MVR
16,221.825
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MWK
MK1,840,710.6275
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى MZN
MT67,749.975
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى NPR
रु149,813.325
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى PYG
7,519,293
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى RWF
Fr1,540,543.25
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SBD
$8,715.255
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SCR
14,716.27
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SRD
$41,922.285
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SVC
$9,277.1875
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى SZL
L18,310.5175
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TMT
m3,710.875
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TND
د.ت3,112.894
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى TTD
$7,199.0975
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى UGX
Sh3,693,911
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى XAF
Fr597,981
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى XCD
$2,862.675
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى XOF
Fr597,981
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى XPF
Fr108,145.5
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BWP
P15,087.3575
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى BZD
$2,131.1025
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى CVE
$100,373.8675
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى DJF
Fr188,724.5
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى DOP
$67,919.615
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى DZD
د.ج137,726.475
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى FJD
$2,385.5625
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى GNF
Fr9,218,873.75
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى GTQ
Q8,121.515
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى GYD
$222,037.555
1 ASML Holding NV (ASMLON) إلى ISK
kr130,410.75

تحديثات ASML Holding NV (ASMLON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

