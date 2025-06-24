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Spark السعر(SPK)

USD

مخطط أسعار Spark (SPK) المباشر

$0.04206
$0.04206$0.04206
-1.82%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SPK

السعر الحالي لـ Spark (SPK) اليوم هو 0.04208 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SPK إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Spark:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 14.47M USD
- تغير سعر Spark خلال اليوم هو -1.82%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SPK أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Spark لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0007797-1.82%
30 يوم$ +0.03208+320.80%
60 يوم$ +0.03208+320.80%
90 يوم$ +0.03208+320.80%
تغير سعر Spark اليوم

سجل اليوم SPK تغيرًا $ -0.0007797 (-1.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Spark لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03208 (+320.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Spark لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPK تغييرًا في $ +0.03208 (+320.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Spark لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03208 (+320.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SPK معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Spark: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418

$ 0.05203
$ 0.05203$ 0.05203

$ 0.07781
$ 0.07781$ 0.07781

-1.94%

-1.82%

-17.58%

SPK معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 14.47M
$ 14.47M$ 14.47M

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ما هو Spark ( SPK )

مشروع Spark هي شركة متخصصة في تخصيص رأس المال عبر الإنترنت، تُركز على توفير عوائد ادخار مبتكرة، وتقدم عوائد تنافسية على العملات المستقرة. تُشرف Spark على سيولة تزيد عن 3.95 مليار دولار، وتُحقق إيرادات سنوية تزيد عن 180.4 مليون دولار من خلال نشر وإدارة رأس المال في التمويل اللامركزي. تُشغّل Spark التمويل اللامركزي بمكوناتها الثلاثة: SparkLend، ومدخرات Spark، وطبقة سيولة Spark (SLL).

متوفر Spark على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Spark الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Spark على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Spark سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Spark

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Spark، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SPK؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSpark.

سجل أسعار Spark

يوفر تتبع مسار سعر SPK معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SPK. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Spark.

توكنوميكس Spark (SPK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Spark (SPK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Spark ( SPK )

هل تبحث عن كيفية شراء Spark؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Spark على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SPK إلى العملات المحلية

1 SPK إلى VND
1,107.3352
1 SPK إلى AUD
A$0.0643824
1 SPK إلى GBP
0.0307184
1 SPK إلى EUR
0.0361888
1 SPK إلى USD
$0.04208
1 SPK إلى MYR
RM0.1784192
1 SPK إلى TRY
1.6672096
1 SPK إلى JPY
¥6.0948672
1 SPK إلى RUB
3.2978096
1 SPK إلى INR
3.6155136
1 SPK إلى IDR
Rp689.8359552
1 SPK إلى KRW
57.2515232
1 SPK إلى PHP
2.392248
1 SPK إلى EGP
￡E.2.106104
1 SPK إلى BRL
R$0.23144
1 SPK إلى CAD
C$0.0576496
1 SPK إلى BDT
5.1425968
1 SPK إلى NGN
65.1389984
1 SPK إلى UAH
1.7555776
1 SPK إلى VES
Bs4.33424
1 SPK إلى PKR
Rs11.9814384
1 SPK إلى KZT
21.7578848
1 SPK إلى THB
฿1.373912
1 SPK إلى TWD
NT$1.2405184
1 SPK إلى AED
د.إ0.1544336
1 SPK إلى CHF
Fr0.033664
1 SPK إلى HKD
HK$0.3299072
1 SPK إلى MAD
.د.م0.3825072
1 SPK إلى MXN
$0.8003616
1 SPK إلى PLN
0.153592

Spark المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Spark، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Spark الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SPK
SPK
USD
USD

1 SPK = 0.04208 USD

تداول

USDTSPK
$0.04208
$0.04208$0.04208
-11.10%

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