SOEX

إن Shelters of Exiles (SOEX) هو أكبر عالم RPG على تليجرام مدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي. إنه يجلب ألعاب web3 إلى الحياة من خلال اللعب الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوكنNFT ديناميكية تتطور مع أنماط لعب اللاعبين، واقتصاد يعتمد على اللاعبين. تقدم SoE للاعبين عالمًا متطورًا حيث تنمو الشخصيات، وتزدهر التجارة، وتعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة فرص الدخل.

اسم العملة المشفرةSOEX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض800,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةإن Shelters of Exiles (SOEX) هو أكبر عالم RPG على تليجرام مدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي. إنه يجلب ألعاب web3 إلى الحياة من خلال اللعب الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوكنNFT ديناميكية تتطور مع أنماط لعب اللاعبين، واقتصاد يعتمد على اللاعبين. تقدم SoE للاعبين عالمًا متطورًا حيث تنمو الشخصيات، وتزدهر التجارة، وتعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة فرص الدخل.

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