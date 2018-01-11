سعر IOSToken (IOST)
السعر المباشر لمشروع IOSToken (IOST) اليوم هو $ 0.0005401، مع تغير بنسبة 3.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IOST الحالي إلى USD هو $ 0.0005401 لكل IOST.
يحتل IOSToken حاليًا المرتبة #612 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.36M، مع عرض متداول قدره 34.00B IOST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IOST بين $ 0.0005229 (أدنى) و$ 0.0005676 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.13649600744247437، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00075804275724889.
على المدى القصير، تحرك IOST بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-9.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.29K.
No.612
37.77%
2018-01-11 00:00:00
IOST
القيمة السوقية الحالية لـ IOSToken هي $ 18.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.29K. العرض المتداول لـ IOST يبلغ 34.00B، مع إجمالي عرض 48298553487. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.61M.
+0.24%
-3.94%
-9.22%
-9.22%
تتبع تغيرات أسعار IOSToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000022173
|-3.94%
|30 يوم
|$ -0.000131
|-19.53%
|60 يوم
|$ -0.0002496
|-31.61%
|90 يوم
|$ -0.0005059
|-48.37%
سجل اليوم IOST تغيرًا $ -0.000022173 (-3.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000131 (-19.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IOST تغييرًا في $ -0.0002496 (-31.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005059 (-48.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار IOSToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق IOST: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
IOST_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات تحت نقطة المحور عند 5.496E-4. السعر يقبع عند الحد الأدنى للنطاق المحدد بين مستوى S2 ونقطة المحور 5.6E-4. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، بينما يبتعد السعر الحالي عن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى. تشير توافقية المؤشرات إلى اتجاه صعودي قصير المدى، كما أن السعر يتواجد في المنطقة المنخفضة لنظام المحاور الرئيسية. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مع زيادة الفارق بين الخطين السريع والبطيء. يقع مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، ولا تُظهر توزيعات القوة الدافعة أي انحرافات متطرفة. تُظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) والإكسبرينشال موفينغ أفيريج (EMA) حالة شراء، فيما تبقى معدلات التذبذب ضمن مستوياتها الطبيعية. تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه، لكن السوق يفتقر إلى قوة دفع حادة لاتخاذ اتجاه واضح، كما أن تركيز القوة الدافعة معتدل نسبيًا، مما يعكس توازنًا عامًا بين قوى الشراء والبيع. تتمثل المقاومة القريبة من الأعلى عند مستوى 5.53E-4، بفارق نحو 0.6% عن السعر الحالي. أما مقاومة نقطة المحور فتقع عند 5.6E-4، بفارق حوالي 1.9% عن السعر الحالي. ويُعتبر المستوى المرجعي البعيد عند 5.643E-4. على الصعيد الآخر، يقع الدعم القريب عند 5.496E-4، وهو نفس نقطة المحور الحالية، بينما يُعتمد الدعم الأدنى عند 5.45E-4. تتميز المسافات بين هذه المستويات الرئيسية بأنها ضيقة، مما يحدّ من هامش تحرك السعر.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IOSToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IOSToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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