شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر IOSToken المباشر اليوم هو 0.0005401 USD. القيمة السوقية لـ IOST هي 18,362,887.9166073 USD. تابع تحديثات أسعار IOST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر IOSToken المباشر اليوم هو 0.0005401 USD. القيمة السوقية لـ IOST هي 18,362,887.9166073 USD. تابع تحديثات أسعار IOST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IOST

معلومات سعر IOST

ما هو IOST

الوثيقة البيضاء لـ IOST

الموقع الرسمي لـ IOST

اقتصاد توكن IOST

توقعات سعر IOST

سجل IOST

دليل شراء IOST

محول عملة IOST إلى الفيات

عقود IOST الفورية

IOST عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار IOSToken

سعر IOSToken (IOST)

السعر المباشر لـ 1 IOST إلى USD:

$0.0005406
$0.0005406$0.0005406
-3.94%1D
USD
مخطط أسعار IOSToken (IOST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:37:49 (UTC+8)

سعر IOSToken اليوم

السعر المباشر لمشروع IOSToken (IOST) اليوم هو $ 0.0005401، مع تغير بنسبة 3.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IOST الحالي إلى USD هو $ 0.0005401 لكل IOST.

يحتل IOSToken حاليًا المرتبة #612 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.36M، مع عرض متداول قدره 34.00B IOST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IOST بين $ 0.0005229 (أدنى) و$ 0.0005676 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.13649600744247437، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00075804275724889.

على المدى القصير، تحرك IOST بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-9.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.29K.

معلومات سوق IOSToken (IOST)

No.612

$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M

$ 66.29K
$ 66.29K$ 66.29K

$ 48.61M
$ 48.61M$ 48.61M

34.00B
34.00B 34.00B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

48,298,553,487
48,298,553,487 48,298,553,487

37.77%

2018-01-11 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

IOST

القيمة السوقية الحالية لـ IOSToken هي $ 18.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.29K. العرض المتداول لـ IOST يبلغ 34.00B، مع إجمالي عرض 48298553487. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.61M.

سجل سعر IOSToken بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005229
$ 0.0005229$ 0.0005229
24 ساعة منخفض
$ 0.0005676
$ 0.0005676$ 0.0005676
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005229
$ 0.0005229$ 0.0005229

$ 0.0005676
$ 0.0005676$ 0.0005676

$ 0.13649600744247437
$ 0.13649600744247437$ 0.13649600744247437

$ 0.00075804275724889
$ 0.00075804275724889$ 0.00075804275724889

+0.24%

-3.94%

-9.22%

-9.22%

سجل سعر IOSToken (IOST) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار IOSToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000022173-3.94%
30 يوم$ -0.000131-19.53%
60 يوم$ -0.0002496-31.61%
90 يوم$ -0.0005059-48.37%
تغير سعر IOSToken اليوم

سجل اليوم IOST تغيرًا $ -0.000022173 (-3.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر IOSToken لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000131 (-19.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر IOSToken لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IOST تغييرًا في $ -0.0002496 (-31.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر IOSToken لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005059 (-48.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة IOSToken (IOST)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار IOSToken.

تحليل IOSToken

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار IOSToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق IOSToken اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق IOST: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

IOST_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات تحت نقطة المحور عند 5.496E-4. السعر يقبع عند الحد الأدنى للنطاق المحدد بين مستوى S2 ونقطة المحور 5.6E-4. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، بينما يبتعد السعر الحالي عن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى. تشير توافقية المؤشرات إلى اتجاه صعودي قصير المدى، كما أن السعر يتواجد في المنطقة المنخفضة لنظام المحاور الرئيسية. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مع زيادة الفارق بين الخطين السريع والبطيء. يقع مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، ولا تُظهر توزيعات القوة الدافعة أي انحرافات متطرفة. تُظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) والإكسبرينشال موفينغ أفيريج (EMA) حالة شراء، فيما تبقى معدلات التذبذب ضمن مستوياتها الطبيعية. تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه، لكن السوق يفتقر إلى قوة دفع حادة لاتخاذ اتجاه واضح، كما أن تركيز القوة الدافعة معتدل نسبيًا، مما يعكس توازنًا عامًا بين قوى الشراء والبيع. تتمثل المقاومة القريبة من الأعلى عند مستوى 5.53E-4، بفارق نحو 0.6% عن السعر الحالي. أما مقاومة نقطة المحور فتقع عند 5.6E-4، بفارق حوالي 1.9% عن السعر الحالي. ويُعتبر المستوى المرجعي البعيد عند 5.643E-4. على الصعيد الآخر، يقع الدعم القريب عند 5.496E-4، وهو نفس نقطة المحور الحالية، بينما يُعتمد الدعم الأدنى عند 5.45E-4. تتميز المسافات بين هذه المستويات الرئيسية بأنها ضيقة، مما يحدّ من هامش تحرك السعر.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار IOSToken؟

يتأثر سعر IOST بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. التطورات التقنية وتحديثات المنصة
3. معدل اعتماد بلوك تشين IOST من قبل المطورين والمؤسسات
4. حجم التداول والسيولة في البورصات
5. المنافسة مع منصات البلوك تشين الأخرى
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على العملات المشفرة
7. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
8. ديناميات المعروض من الرموز والمكافآت الخاصة بالحوكمة
9. التكامل مع DeFi واستخدام العقود الذكية
10. الأوضاع الاقتصادية العامة وميل المستثمرين إلى المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر IOSToken اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر IOST اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. تساعد أسعار التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتتبع الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات شراء/بيع مستنيرة.

توقعات أسعار IOSToken

IOSToken (IOST) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IOST في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIOSToken (IOST) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IOSToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر IOSToken الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IOST للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار IOSToken.

كيفية شراء واستثمار IOSToken في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع IOSToken؟ شراء IOST سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء IOSToken. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء IOSToken (IOST).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة IOSToken فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء IOSToken (IOST)

ماذا يمكنك أن تفعل مع IOSToken

يسمح لك امتلاك IOSToken بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء IOSToken (IOST) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو IOSToken ( IOST )

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

IOSToken المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IOSToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب IOSToken الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IOSToken

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:37:49 (UTC+8)

تحديثات IOSToken (IOST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن IOSToken

IOST USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع IOST باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IOST USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق IOSToken (IOST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IOSToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIOST
$0.0005397
$0.0005397$0.0005397
-4.13%
120.58M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5763
$0.5763$0.5763

+1,821.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01378
$0.01378$0.01378

+244.50%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037563
$0.037563$0.037563

+126.29%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06511
$0.06511$0.06511

-8.52%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5763
$0.5763$0.5763

+1,821.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037563
$0.037563$0.037563

+126.29%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002458
$0.0002458$0.0002458

+62.78%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01210
$0.01210$0.01210

+72.61%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.9192
$0.9192$0.9192

+20.94%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة IOST إلى USD

المبلغ

IOST
IOST
USD
USD

1 IOST = 0.0005401 USD