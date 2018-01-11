سعر IOSToken اليوم

السعر المباشر لمشروع IOSToken (IOST) اليوم هو $ 0.0005401، مع تغير بنسبة 3.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IOST الحالي إلى USD هو $ 0.0005401 لكل IOST.

يحتل IOSToken حاليًا المرتبة #612 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.36M، مع عرض متداول قدره 34.00B IOST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IOST بين $ 0.0005229 (أدنى) و$ 0.0005676 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.13649600744247437، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00075804275724889.

على المدى القصير، تحرك IOST بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-9.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.29K.

معلومات سوق IOSToken (IOST)

التصنيف No.612 القيمة السوقية $ 18.36M$ 18.36M $ 18.36M الحجم (24 ساعة) $ 66.29K$ 66.29K $ 66.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.61M$ 48.61M $ 48.61M إمداد دورة التداول 34.00B 34.00B 34.00B الحد الأقصى للعرض 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 إجمالي العرض 48,298,553,487 48,298,553,487 48,298,553,487 معدل التداول 37.77% تاريخ الإصدار 2018-01-11 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 البلوكتشين العام IOST

القيمة السوقية الحالية لـ IOSToken هي $ 18.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.29K. العرض المتداول لـ IOST يبلغ 34.00B، مع إجمالي عرض 48298553487. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.61M.