سعر Maverick Protocol (MAV)
السعر المباشر لمشروع Maverick Protocol (MAV) اليوم هو $ 0.00942، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAV الحالي إلى USD هو $ 0.00942 لكل MAV.
يحتل Maverick Protocol حاليًا المرتبة #979 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.75M، مع عرض متداول قدره 928.87M MAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAV بين $ 0.009259 (أدنى) و$ 0.009703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8216374158381008، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00983265337481534.
على المدى القصير، تحرك MAV بمقدار -1.14% خلال الساعة الماضية و+3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.95K.
No.979
46.44%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Maverick Protocol هي $ 8.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.95K. العرض المتداول لـ MAV يبلغ 928.87M، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.84M.
-1.14%
-1.76%
+3.27%
+3.27%
تتبع تغيرات أسعار Maverick Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016876
|-1.76%
|30 يوم
|$ +0.000467
|+5.21%
|60 يوم
|$ -0.00098
|-9.43%
|90 يوم
|$ -0.00417
|-30.69%
سجل اليوم MAV تغيرًا $ -0.00016876 (-1.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000467 (+5.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAV تغييرًا في $ -0.00098 (-9.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00417 (-30.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Maverick Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق MAV: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
MAV_USDT يتحرك فوق مركز 0.00912 على الإطار الزمني 4 ساعات، وسعره الحالي 0.009209 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.00916. يقع هيكل السعر في النصف العلوي من النطاق بين S2 وR2، فيما تشير أنظمة التمركز إلى امتلاك الجانب الصاعد ميزة موقعية قصيرة الأجل. أما مجموعة المتوسطات المتحركة فتظهر حالة تشابك حول خط الصفر، دون ظهور ترتيب واضح لمؤشرات الشراء والبيع. سجل مؤشر MACD نمط التقاطع الذهبي، مع تحول أعمدة قوة الحركة من السلبية إلى الإيجابية. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون دخوله نطاقات القيم القصوى للشراء أو البيع. كما تشهد قيم KDJ وStochRSI تصحيحًا تصاعديًا متزامنًا، مع بقاء اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة متوافقًا. أما بولينجر باند، فما زالت الفجوة بين الشريطين تتقلص، حيث يمر معدل التذبذب بمرحلة ضغط منخفضة، مما يعكس غياب قوة دفع كبيرة لاتجاهات جانبية حادة. تقع المقاومات الرئيسية القريبة عند مستويات R1 عند 0.00916 وR2 عند 0.00924، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5% و3.5% على التوالي. أما أقرب الدعم من الأسفل فهو المركز 0.00912، الذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1%. ومن جهة الدعم البعيد، توجد مستويات S1 عند 0.00904 وS2 عند 0.00900، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.8% و2.3% على التوالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Maverick Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Maverick Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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