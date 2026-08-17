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سعر Maverick Protocol المباشر اليوم هو 0.00942 USD. القيمة السوقية لـ MAV هي 8,749,980.4306465630902 USD. تابع تحديثات أسعار MAV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Maverick Protocol المباشر اليوم هو 0.00942 USD. القيمة السوقية لـ MAV هي 8,749,980.4306465630902 USD. تابع تحديثات أسعار MAV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MAV

معلومات سعر MAV

ما هو MAV

الوثيقة البيضاء لـ MAV

الموقع الرسمي لـ MAV

اقتصاد توكن MAV

توقعات سعر MAV

سجل MAV

دليل شراء MAV

محول عملة MAV إلى الفيات

عقود MAV الفورية

MAV عقود USDT-M الآجلة

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شعار Maverick Protocol

سعر Maverick Protocol (MAV)

السعر المباشر لـ 1 MAV إلى USD:

$0.00942
$0.00942$0.00942
-1.76%1D
USD
مخطط أسعار Maverick Protocol (MAV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:27:45 (UTC+8)

سعر Maverick Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Maverick Protocol (MAV) اليوم هو $ 0.00942، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAV الحالي إلى USD هو $ 0.00942 لكل MAV.

يحتل Maverick Protocol حاليًا المرتبة #979 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.75M، مع عرض متداول قدره 928.87M MAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAV بين $ 0.009259 (أدنى) و$ 0.009703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8216374158381008، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00983265337481534.

على المدى القصير، تحرك MAV بمقدار -1.14% خلال الساعة الماضية و+3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.95K.

معلومات سوق Maverick Protocol (MAV)

No.979

$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M

$ 62.95K
$ 62.95K$ 62.95K

$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M

928.87M
928.87M 928.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

46.44%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Maverick Protocol هي $ 8.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.95K. العرض المتداول لـ MAV يبلغ 928.87M، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.84M.

سجل سعر Maverick Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.009259
$ 0.009259$ 0.009259
24 ساعة منخفض
$ 0.009703
$ 0.009703$ 0.009703
24 ساعة مرتفع

$ 0.009259
$ 0.009259$ 0.009259

$ 0.009703
$ 0.009703$ 0.009703

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.00983265337481534
$ 0.00983265337481534$ 0.00983265337481534

-1.14%

-1.76%

+3.27%

+3.27%

سجل سعر Maverick Protocol (MAV) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Maverick Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00016876-1.76%
30 يوم$ +0.000467+5.21%
60 يوم$ -0.00098-9.43%
90 يوم$ -0.00417-30.69%
تغير سعر Maverick Protocol اليوم

سجل اليوم MAV تغيرًا $ -0.00016876 (-1.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Maverick Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000467 (+5.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Maverick Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAV تغييرًا في $ -0.00098 (-9.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Maverick Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00417 (-30.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Maverick Protocol (MAV)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Maverick Protocol.

تحليل Maverick Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Maverick Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Maverick Protocol اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MAV: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

MAV_USDT يتحرك فوق مركز 0.00912 على الإطار الزمني 4 ساعات، وسعره الحالي 0.009209 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.00916. يقع هيكل السعر في النصف العلوي من النطاق بين S2 وR2، فيما تشير أنظمة التمركز إلى امتلاك الجانب الصاعد ميزة موقعية قصيرة الأجل. أما مجموعة المتوسطات المتحركة فتظهر حالة تشابك حول خط الصفر، دون ظهور ترتيب واضح لمؤشرات الشراء والبيع. سجل مؤشر MACD نمط التقاطع الذهبي، مع تحول أعمدة قوة الحركة من السلبية إلى الإيجابية. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون دخوله نطاقات القيم القصوى للشراء أو البيع. كما تشهد قيم KDJ وStochRSI تصحيحًا تصاعديًا متزامنًا، مع بقاء اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة متوافقًا. أما بولينجر باند، فما زالت الفجوة بين الشريطين تتقلص، حيث يمر معدل التذبذب بمرحلة ضغط منخفضة، مما يعكس غياب قوة دفع كبيرة لاتجاهات جانبية حادة. تقع المقاومات الرئيسية القريبة عند مستويات R1 عند 0.00916 وR2 عند 0.00924، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5% و3.5% على التوالي. أما أقرب الدعم من الأسفل فهو المركز 0.00912، الذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1%. ومن جهة الدعم البعيد، توجد مستويات S1 عند 0.00904 وS2 عند 0.00900، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.8% و2.3% على التوالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Maverick Protocol؟

تتأثر أسعار رموز MAV بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم التداول والسيولة على منصات DEX المدعومة.
2. اعتماد بروتوكولات DeFi لمحافظ السيولة الديناميكية الخاصة بمافريك.
3. معنويات سوق DeFi بشكل عام ونمو إجمالي القيمة السوقية للبروتوكولات (TVL).
4. فائدة الرمز في عمليات التصويت على الحوكمة وخصومات الرسوم.
5. المنافسة من بروتوكولات AMM الأخرى.
6. شراكات صانعي السوق والاعتماد المؤسسي.
7. التطورات التقنية والتحديثات على البروتوكول.
8. اتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع وارتباطها ببيتكوين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Maverick Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول مافريك (MAV) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار، وتحليل السوق. وبصفته رمزًا نشطًا في مجال التمويل اللامركزي، يتأرجح سعر MAV تبعًا لاعتماد البروتوكول، ومكافآت توفير السيولة، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام.

توقعات أسعار Maverick Protocol

Maverick Protocol (MAV) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAV في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMaverick Protocol (MAV) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Maverick Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Maverick Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MAV للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Maverick Protocol.

كيفية شراء واستثمار Maverick Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Maverick Protocol؟ شراء MAV سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Maverick Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Maverick Protocol (MAV).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Maverick Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Maverick Protocol (MAV)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Maverick Protocol

يسمح لك امتلاك Maverick Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Maverick Protocol ( MAV )

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Maverick Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Maverick Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Maverick Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:27:45 (UTC+8)

تحديثات Maverick Protocol (MAV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Maverick Protocol

MAV USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MAV باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MAV USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Maverick Protocol (MAV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Maverick Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAV
$0.009423
$0.009423$0.009423
-1.50%
6.66M (USDT)

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1 MAV = 0.00942 USD