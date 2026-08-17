سعر Maverick Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Maverick Protocol (MAV) اليوم هو $ 0.00942، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAV الحالي إلى USD هو $ 0.00942 لكل MAV.

يحتل Maverick Protocol حاليًا المرتبة #979 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.75M، مع عرض متداول قدره 928.87M MAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAV بين $ 0.009259 (أدنى) و$ 0.009703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8216374158381008، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00983265337481534.

على المدى القصير، تحرك MAV بمقدار -1.14% خلال الساعة الماضية و+3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.95K.

معلومات سوق Maverick Protocol (MAV)

التصنيف No.979 القيمة السوقية $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M الحجم (24 ساعة) $ 62.95K$ 62.95K $ 62.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.84M$ 18.84M $ 18.84M إمداد دورة التداول 928.87M 928.87M 928.87M الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 معدل التداول 46.44% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Maverick Protocol هي $ 8.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.95K. العرض المتداول لـ MAV يبلغ 928.87M، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.84M.