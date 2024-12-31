ALE

مشروع Ailey هو أول عميل أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر إمكانيات لا حصر لها في الألعاب والأفلام وعالم الميتافيرس. آيلي شخصية ديناميكية ومخصصة، بشخصيتها الفريدة، تعيش في عالم آيلي. بفضل نظام إدارة الألعاب SLM على الجهاز، تقدم Ailey خدمات فائقة التخصيص وتتفاعل مع المستخدمين من خلال حضور يشبه حضور الإنسان. تُشغّل عملة $ALE نظام Aileyverse، مما يتيح شراء العناصر، وترقيات التجميل، ومعاملات NFT، والمكافآت. يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر Ailey والمشاركة في الأحداث، وكسب توكن $ALE لتعزيز التفاعل ودفع عجلة نمو النظام.

اسم العملة المشفرةALE

التصنيفNo.3602

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.5586759490630407,2025-03-15

أدنى سعر0.10889296506695555,2024-12-31

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Ailey هو أول عميل أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر إمكانيات لا حصر لها في الألعاب والأفلام وعالم الميتافيرس. آيلي شخصية ديناميكية ومخصصة، بشخصيتها الفريدة، تعيش في عالم آيلي. بفضل نظام إدارة الألعاب SLM على الجهاز، تقدم Ailey خدمات فائقة التخصيص وتتفاعل مع المستخدمين من خلال حضور يشبه حضور الإنسان. تُشغّل عملة $ALE نظام Aileyverse، مما يتيح شراء العناصر، وترقيات التجميل، ومعاملات NFT، والمكافآت. يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر Ailey والمشاركة في الأحداث، وكسب توكن $ALE لتعزيز التفاعل ودفع عجلة نمو النظام.

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