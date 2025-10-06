سعر MultiBank Group المباشر اليوم هو 0.527 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MBG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MBG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MultiBank Group المباشر اليوم هو 0.527 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MBG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MBG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار MultiBank Group

MultiBank Group السعر(MBG)

السعر المباشر لـ 1 MBG إلى USD:

$0.527
$0.527
-0.95%1D
USD
مخطط أسعار MultiBank Group (MBG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:52:48 (UTC+8)

معلومات سعر MultiBank Group (MBG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4955
$ 0.4955
24 ساعة منخفض
$ 0.6319
$ 0.6319
24 ساعة مرتفع

$ 0.4955
$ 0.4955

$ 0.6319
$ 0.6319

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526

+3.88%

-0.95%

-49.25%

-49.25%

سعر MultiBank Group (MBG) في الوقت الحقيقي هو $ 0.527. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MBG بين أدنى سعر $ 0.4955 وأعلى سعر $ 0.6319، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMBG على الإطلاق هو $ 1.6915943417368275، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.36701751283509526.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MBG +3.88% على مدار الساعة الماضية، -0.95% على مدار 24 ساعة، و -49.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
--

$ 12.64M
$ 12.64M

$ 527.00M
$ 527.00M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MultiBank Group هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.64M. العرض المتداول لـ MBG يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 527.00M.

سجل سعر MultiBank Group (MBG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MultiBank Group لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005055-0.95%
30 يوم$ -0.5838-52.56%
60 يوم$ -1.2444-70.25%
90 يوم$ -1.2823-70.88%
تغير سعر MultiBank Group اليوم

سجل اليوم MBG تغيرًا $ -0.005055 (-0.95%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MultiBank Group لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.5838 (-52.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MultiBank Group لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MBG تغييرًا في $ -1.2444 (-70.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MultiBank Group لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.2823 (-70.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MultiBank Group (MBG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MultiBank Group.

ما هو MultiBank Group ( MBG )

مجموعة MultiBank، التي تأسست في كاليفورنيا عام 2005، تُعد الآن واحدة من أكبر مؤسسات المشتقات المالية عبر الإنترنت وأكثرها تنظيمًا في العالم. يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير أكثر من 25 مكتبًا حول العالم، وتخدم أكثر من مليوني عميل في أكثر من 100 دولة. بفضل امتثالها القوي للأنظمة، وتقنياتها المتطورة، وتركيزها على النزاهة المالية، تقدم مجموعة MultiBank تجربة تداول آمنة وسلسة في جميع أنحاء العالم.

واليوم، تُسهم المجموعة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال قيادة أحد أكثر مشاريع ترميز الأصول الحقيقية (RWA) طموحًا في هذا القطاع، والذي يتمحور حول أول توكن خاص بها: MBG$.

متوفر MultiBank Group على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MultiBank Group الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MBGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MultiBank Group على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MultiBank Group سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر MultiBank Group (USD)

كم ستكون قيمة MultiBank Group (MBG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MultiBank Group (MBG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MultiBank Group.

تحقق الآن من توقعات سعر MultiBank Group!

توكنوميكس MultiBank Group (MBG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MultiBank Group (MBG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MBG والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MultiBank Group ( MBG )

هل تبحث عن كيفية شراء MultiBank Group؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء MultiBank Group على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MBG إلى العملات المحلية

MultiBank Group المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MultiBank Group، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MultiBank Group الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MultiBank Group

كم يساوي MultiBank Group (MBG) اليوم؟
سعر MBG المباشر في USD هو USD 0.527، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MBG إلى USD الحالي؟
سعر MBG إلى USD الحالي هو $ 0.527. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MultiBank Group ؟
القيمة السوقية لعملة MBG هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MBG؟
العرض المتداول لتوكن MBG هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MBG؟
حقق MBG سعرًا قياسيًا قدره 1.6915943417368275 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MBG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.36701751283509526 MBG.
ما هو حجم تداول MBG؟
حجم تداول MBG المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 12.64M USD.
هل سترتفع MBG هذا العام؟
قد يرتفع MBG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MBG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:52:48 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

