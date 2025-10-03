سعر R0AR TOKEN المباشر اليوم هو 0.01306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 1R0R إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 1R0R بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر R0AR TOKEN المباشر اليوم هو 0.01306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 1R0R إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 1R0R بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار R0AR TOKEN

R0AR TOKEN السعر(1R0R)

السعر المباشر لـ 1 1R0R إلى USD:

$0.01306
+1.00%1D
USD
مخطط أسعار R0AR TOKEN (1R0R) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:21:54 (UTC+8)

معلومات سعر R0AR TOKEN (1R0R) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01286
24 ساعة منخفض
$ 0.01331
24 ساعة مرتفع

$ 0.01286
$ 0.01331
$ 0.05359728874422925
$ 0.003689277531738991
-0.08%

+1.00%

-24.12%

-24.12%

سعر R0AR TOKEN (1R0R) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01306. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 1R0R بين أدنى سعر $ 0.01286 وأعلى سعر $ 0.01331، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ1R0R على الإطلاق هو $ 0.05359728874422925، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.003689277531738991.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 1R0R -0.08% على مدار الساعة الماضية، +1.00% على مدار 24 ساعة، و -24.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
$ 10.65K
$ 130.60M
--
10,000,000,000
1,000,000,000,010
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ R0AR TOKEN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.65K. العرض المتداول لـ 1R0R يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000010. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.60M.

سجل سعر R0AR TOKEN (1R0R) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار R0AR TOKEN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001293+1.00%
30 يوم$ -0.02326-64.05%
60 يوم$ -0.00736-36.05%
90 يوم$ -0.00793-37.78%
تغير سعر R0AR TOKEN اليوم

سجل اليوم 1R0R تغيرًا $ +0.0001293 (+1.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر R0AR TOKEN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02326 (-64.05%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر R0AR TOKEN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 1R0R تغييرًا في $ -0.00736 (-36.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر R0AR TOKEN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00793 (-37.78%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة R0AR TOKEN (1R0R)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار R0AR TOKEN.

ما هو R0AR TOKEN ( 1R0R )

توكن R0AR هو توكن الخدمة الذي يُشغّل عالم R0AR بأكمله. إنه مفتاح اغتنام الفرص في منظومة R0AR المالية اللامركزية. R0AR هو توكن ERC-20 يُؤدي وظائف متعددة ضمن منظومة التمويل اللامركزي (DeFi). بصفته توكن حوكمة، يُتيح لحامليه فرصة المشاركة في تشكيل مستقبل المنصة، ويتيح الوصول إلى ميزات حصرية، ومنصة R0AR، والبوابة الإلكترونية، ومكافآت التخزين، وزراعة العائدات. سواء كنت تُخزن أو تُزرع أو تتداول على المنصة، أو تُعبّر عن رأيك في هذه المنظمة اللامركزية المستقلة، أو تتصفح سوق NFT، فإن R0AR هو جوهر كل ذلك.

متوفر R0AR TOKEN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك R0AR TOKEN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين 1R0Rلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول R0AR TOKEN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء R0AR TOKEN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر R0AR TOKEN (USD)

كم ستكون قيمة R0AR TOKEN (1R0R) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك R0AR TOKEN (1R0R) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة R0AR TOKEN.

تحقق الآن من توقعات سعر R0AR TOKEN!

توكنوميكس R0AR TOKEN (1R0R)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس R0AR TOKEN (1R0R) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس 1R0R والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء R0AR TOKEN ( 1R0R )

هل تبحث عن كيفية شراء R0AR TOKEN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء R0AR TOKEN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة 1R0R إلى العملات المحلية

1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى VND
343.6739
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى AUD
A$0.0197206
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى GBP
0.0096644
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى EUR
0.011101
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى USD
$0.01306
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MYR
RM0.054852
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TRY
0.543949
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى JPY
¥1.91982
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ARS
ARS$18.60397
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى RUB
1.0736626
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى INR
1.1588138
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى IDR
Rp217.6665796
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى KRW
18.394357
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى PHP
0.756174
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى EGP
￡E.0.6233538
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BRL
R$0.0696098
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى CAD
C$0.0181534
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BDT
1.588749
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى NGN
19.1214072
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى COP
$50.817113
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ZAR
R.0.2248932
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى UAH
0.5385944
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TZS
T.Sh.32.08842
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى VES
Bs2.37692
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى CLP
$12.6029
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى PKR
Rs3.6736474
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى KZT
7.1482604
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى THB
฿0.4223604
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TWD
NT$0.3968934
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى AED
د.إ0.0479302
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى CHF
Fr0.0103174
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى HKD
HK$0.1016068
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى AMD
֏5.0038084
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MAD
.د.م0.1187154
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MXN
$0.2401734
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SAR
ريال0.0488444
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ETB
Br1.8948754
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى KES
KSh1.6865684
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى JOD
د.أ0.00925954
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى PLN
0.0472772
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى RON
лв0.0565498
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SEK
kr0.1223722
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BGN
лв0.0216796
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى HUF
Ft4.3186808
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى CZK
0.2698196
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى KWD
د.ك0.0039833
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ILS
0.043098
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BOB
Bs0.090114
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى AZN
0.022202
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TJS
SM0.1215886
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى GEL
0.0355232
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى AOA
Kz11.9706654
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BHD
.د.ب0.00491056
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BMD
$0.01306
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى DKK
kr0.0830616
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى HNL
L0.341519
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MUR
0.5917486
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى NAD
$0.2250238
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى NOK
kr0.129947
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى NZD
$0.0223326
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى PAB
B/.0.01306
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى PGK
K0.055505
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى QAR
ر.ق0.0475384
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى RSD
дин.1.3029962
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى UZS
soʻm157.3493614
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ALL
L1.0760134
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ANG
ƒ0.0233774
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى AWG
ƒ0.023508
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BBD
$0.02612
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BAM
KM0.0216796
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BIF
Fr38.40946
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BND
$0.0167168
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BSD
$0.01306
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى JMD
$2.0969136
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى KHR
52.4497436
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى KMF
Fr5.47214
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى LAK
283.9130378
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى LKR
Rs3.9490828
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MDL
L0.2186244
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MGA
Ar58.3034968
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MOP
P0.1046106
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MVR
0.199818
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MWK
MK22.6735966
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى MZN
MT0.834534
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى NPR
Rs1.857132
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى PYG
91.96852
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى RWF
Fr18.89782
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SBD
$0.1076144
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SCR
0.1909372
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SRD
$0.497586
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SVC
$0.1141444
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى SZL
L0.2248932
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TMT
m0.04571
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TND
د.ت0.03803072
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى TTD
$0.0884162
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى UGX
Sh45.1876
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى XAF
Fr7.28748
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى XCD
$0.035262
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى XOF
Fr7.28748
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى XPF
Fr1.31906
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BWP
P0.1734368
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى BZD
$0.0262506
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى CVE
$1.2264646
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى DJF
Fr2.32468
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى DOP
$0.817556
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى DZD
د.ج1.6910088
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى FJD
$0.029385
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى GNF
Fr113.5567
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى GTQ
Q0.1000396
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى GYD
$2.7309766
1 R0AR TOKEN (1R0R) إلى ISK
kr1.5672

R0AR TOKEN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ R0AR TOKEN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب R0AR TOKEN الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول R0AR TOKEN

كم يساوي R0AR TOKEN (1R0R) اليوم؟
سعر 1R0R المباشر في USD هو USD 0.01306، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر 1R0R إلى USD الحالي؟
سعر 1R0R إلى USD الحالي هو $ 0.01306. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ R0AR TOKEN ؟
القيمة السوقية لعملة 1R0R هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن 1R0R؟
العرض المتداول لتوكن 1R0R هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ 1R0R؟
حقق 1R0R سعرًا قياسيًا قدره 0.05359728874422925 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ 1R0R؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.003689277531738991 1R0R.
ما هو حجم تداول 1R0R؟
حجم تداول 1R0R المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 10.65K USD.
هل سترتفع 1R0R هذا العام؟
قد يرتفع 1R0R هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر 1R0R لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:21:54 (UTC+8)

أهم الأخبار

عائدات مارجين العقود الآجلة MEXC: الفرص والتحديات لتحقيق دخل مزدوج من التداول

October 3, 2025

تجارة أذكى، بدون رسوم: كيف تعمل أوامر MEXC المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة

October 3, 2025

GameFi 2.0: لماذا ستحدد اقتصاديات الرموز مستقبل ألعاب البلوكتشين

October 3, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

