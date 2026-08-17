سعر Paris Saint-Germain اليوم

السعر المباشر لمشروع Paris Saint-Germain (PSG) اليوم هو $ 0.4784، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSG الحالي إلى USD هو $ 0.4784 لكل PSG.

يحتل Paris Saint-Germain حاليًا المرتبة #1019 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.71M، مع عرض متداول قدره 16.12M PSG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSG بين $ 0.4732 (أدنى) و$ 0.491 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 61.23039646، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5326928003997011.

على المدى القصير، تحرك PSG بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و-9.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.11K.

معلومات سوق Paris Saint-Germain (PSG)

التصنيف No.1019 القيمة السوقية $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M الحجم (24 ساعة) $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.52M$ 9.52M $ 9.52M إمداد دورة التداول 16.12M 16.12M 16.12M الحد الأقصى للعرض 19,890,000 19,890,000 19,890,000 إجمالي العرض 19,890,000 19,890,000 19,890,000 معدل التداول 81.04% البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Paris Saint-Germain هي $ 7.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.11K. العرض المتداول لـ PSG يبلغ 16.12M، مع إجمالي عرض 19890000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.52M.