سعر Paris Saint-Germain (PSG)
السعر المباشر لمشروع Paris Saint-Germain (PSG) اليوم هو $ 0.4784، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSG الحالي إلى USD هو $ 0.4784 لكل PSG.
يحتل Paris Saint-Germain حاليًا المرتبة #1019 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.71M، مع عرض متداول قدره 16.12M PSG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSG بين $ 0.4732 (أدنى) و$ 0.491 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 61.23039646، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5326928003997011.
على المدى القصير، تحرك PSG بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و-9.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.11K.
No.1019
81.04%
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القيمة السوقية الحالية لـ Paris Saint-Germain هي $ 7.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.11K. العرض المتداول لـ PSG يبلغ 16.12M، مع إجمالي عرض 19890000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.52M.
+0.35%
-1.98%
-9.14%
-9.14%
تتبع تغيرات أسعار Paris Saint-Germain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.009666
|-1.98%
|30 يوم
|$ -0.0524
|-9.88%
|60 يوم
|$ -0.061
|-11.31%
|90 يوم
|$ -0.5051
|-51.36%
سجل اليوم PSG تغيرًا $ -0.009666 (-1.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0524 (-9.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PSG تغييرًا في $ -0.061 (-11.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.5051 (-51.36%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Paris Saint-Germain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
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|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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