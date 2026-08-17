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سعر Paris Saint-Germain المباشر اليوم هو 0.4784 USD. القيمة السوقية لـ PSG هي 7,711,992.14303331632 USD. تابع تحديثات أسعار PSG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Paris Saint-Germain المباشر اليوم هو 0.4784 USD. القيمة السوقية لـ PSG هي 7,711,992.14303331632 USD. تابع تحديثات أسعار PSG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PSG

معلومات سعر PSG

ما هو PSG

الوثيقة البيضاء لـ PSG

الموقع الرسمي لـ PSG

اقتصاد توكن PSG

توقعات سعر PSG

سجل PSG

دليل شراء PSG

محول عملة PSG إلى الفيات

عقود PSG الفورية

PSG عقود USDT-M الآجلة

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شعار Paris Saint-Germain

سعر Paris Saint-Germain (PSG)

السعر المباشر لـ 1 PSG إلى USD:

$0.4785
$0.4785$0.4785
-1.98%1D
USD
مخطط أسعار Paris Saint-Germain (PSG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:48:46 (UTC+8)

سعر Paris Saint-Germain اليوم

السعر المباشر لمشروع Paris Saint-Germain (PSG) اليوم هو $ 0.4784، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSG الحالي إلى USD هو $ 0.4784 لكل PSG.

يحتل Paris Saint-Germain حاليًا المرتبة #1019 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.71M، مع عرض متداول قدره 16.12M PSG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSG بين $ 0.4732 (أدنى) و$ 0.491 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 61.23039646، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5326928003997011.

على المدى القصير، تحرك PSG بمقدار +0.35% خلال الساعة الماضية و-9.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.11K.

معلومات سوق Paris Saint-Germain (PSG)

No.1019

$ 7.71M
$ 7.71M$ 7.71M

$ 53.11K
$ 53.11K$ 53.11K

$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M

16.12M
16.12M 16.12M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

19,890,000
19,890,000 19,890,000

81.04%

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Paris Saint-Germain هي $ 7.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.11K. العرض المتداول لـ PSG يبلغ 16.12M، مع إجمالي عرض 19890000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.52M.

سجل سعر Paris Saint-Germain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4732
$ 0.4732$ 0.4732
24 ساعة منخفض
$ 0.491
$ 0.491$ 0.491
24 ساعة مرتفع

$ 0.4732
$ 0.4732$ 0.4732

$ 0.491
$ 0.491$ 0.491

$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646

$ 0.5326928003997011
$ 0.5326928003997011$ 0.5326928003997011

+0.35%

-1.98%

-9.14%

-9.14%

سجل سعر Paris Saint-Germain (PSG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Paris Saint-Germain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.009666-1.98%
30 يوم$ -0.0524-9.88%
60 يوم$ -0.061-11.31%
90 يوم$ -0.5051-51.36%
تغير سعر Paris Saint-Germain اليوم

سجل اليوم PSG تغيرًا $ -0.009666 (-1.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Paris Saint-Germain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0524 (-9.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Paris Saint-Germain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PSG تغييرًا في $ -0.061 (-11.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Paris Saint-Germain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.5051 (-51.36%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Paris Saint-Germain (PSG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Paris Saint-Germain.

تحليل Paris Saint-Germain

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Paris Saint-Germain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Paris Saint-Germain؟

تتأثر أسعار رموز مشجعي باريس سان جيرمان (PSG Fan Token) بما يلي: أداء الفريق في المباريات والبطولات، وصفقات انتقال اللاعبين والتعاقدات الجديدة، ومستويات تفاعل المشجعين، وحجم التداول في البورصات، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، وإعلانات الشراكات، وميزات الاستخدام داخل تطبيق Socios، بالإضافة إلى العوامل الموسمية مثل فترات الانتقالات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Paris Saint-Germain اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز مشجعي باريس سان جيرمان اليوم لأنه عملة مشفرة مرتبطة بنادي كرة القدم الشهير. يستخدم المشجعون هذا الرمز للتصويت على قرارات النادي، والوصول إلى المحتوى الحصري، وجمع المكافآت. يساعد تتبع الأسعار المستثمرين على اتخاذ قرارات التداول، كما يُمكّن المشجعين من فهم قيمة رمزهم لتعزيز مشاركتهم مع النادي.

توقعات أسعار Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain (PSG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PSG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرParis Saint-Germain (PSG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Paris Saint-Germain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Paris Saint-Germain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PSG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Paris Saint-Germain.

كيفية شراء واستثمار Paris Saint-Germain في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Paris Saint-Germain؟ شراء PSG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Paris Saint-Germain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Paris Saint-Germain (PSG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Paris Saint-Germain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Paris Saint-Germain (PSG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Paris Saint-Germain

يسمح لك امتلاك Paris Saint-Germain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Paris Saint-Germain ( PSG )

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Paris Saint-Germain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Paris Saint-Germain الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Paris Saint-Germain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:48:46 (UTC+8)

تحديثات Paris Saint-Germain (PSG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Paris Saint-Germain

PSG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PSG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PSG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Paris Saint-Germain (PSG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Paris Saint-Germain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPSG
$0.4787
$0.4787$0.4787
-1.90%
111.32K (USDT)

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1 PSG = 0.4784 USD