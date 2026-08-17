سعر XEN Crypto اليوم

السعر المباشر لمشروع XEN Crypto (XEN) اليوم هو $ 0,000000003966، مع تغير بنسبة 0,81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEN الحالي إلى USD هو $ 0,000000003966 لكل XEN.

يحتل XEN Crypto حاليًا المرتبة #3922 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0,00، مع عرض متداول قدره 0.00 XEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEN بين $ 0,000000003904 (أدنى) و$ 0,000000004043 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00601448173673583، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00000000405840486.

على المدى القصير، تحرك XEN بمقدار -1,10% خلال الساعة الماضية و-2,05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.04K.

معلومات سوق XEN Crypto (XEN)

التصنيف No.3922 القيمة السوقية $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 الحجم (24 ساعة) $ 55.04K$ 55.04K $ 55.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M إمداد دورة التداول 0,00 0,00 0,00 إجمالي العرض 343 336 772 376 717 343 336 772 376 717 343 336 772 376 717 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ XEN Crypto هي $ 0,00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.04K. العرض المتداول لـ XEN يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 343336772376717. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,36M.