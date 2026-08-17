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سعر XEN Crypto المباشر اليوم هو 0,000000003966 USD. القيمة السوقية لـ XEN هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار XEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر XEN Crypto المباشر اليوم هو 0,000000003966 USD. القيمة السوقية لـ XEN هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار XEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XEN

معلومات سعر XEN

ما هو XEN

الوثيقة البيضاء لـ XEN

الموقع الرسمي لـ XEN

اقتصاد توكن XEN

توقعات سعر XEN

سجل XEN

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محول عملة XEN إلى الفيات

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سعر XEN Crypto (XEN)

السعر المباشر لـ 1 XEN إلى USD:

$0,000000003966
$0,000000003966$0,000000003966
+0.81%1D
USD
مخطط أسعار XEN Crypto (XEN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:17:32 (UTC+8)

سعر XEN Crypto اليوم

السعر المباشر لمشروع XEN Crypto (XEN) اليوم هو $ 0,000000003966، مع تغير بنسبة 0,81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEN الحالي إلى USD هو $ 0,000000003966 لكل XEN.

يحتل XEN Crypto حاليًا المرتبة #3922 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0,00، مع عرض متداول قدره 0.00 XEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEN بين $ 0,000000003904 (أدنى) و$ 0,000000004043 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00601448173673583، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00000000405840486.

على المدى القصير، تحرك XEN بمقدار -1,10% خلال الساعة الماضية و-2,05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.04K.

معلومات سوق XEN Crypto (XEN)

No.3922

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

$ 1,36M
$ 1,36M$ 1,36M

0,00
0,00 0,00

343 336 772 376 717
343 336 772 376 717 343 336 772 376 717

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ XEN Crypto هي $ 0,00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.04K. العرض المتداول لـ XEN يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 343336772376717. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,36M.

سجل سعر XEN Crypto بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,000000003904
$ 0,000000003904$ 0,000000003904
24 ساعة منخفض
$ 0,000000004043
$ 0,000000004043$ 0,000000004043
24 ساعة مرتفع

$ 0,000000003904
$ 0,000000003904$ 0,000000003904

$ 0,000000004043
$ 0,000000004043$ 0,000000004043

$ 0,00601448173673583
$ 0,00601448173673583$ 0,00601448173673583

$ 0,00000000405840486
$ 0,00000000405840486$ 0,00000000405840486

-1,10%

+0,81%

-2,05%

-2,05%

سجل سعر XEN Crypto (XEN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار XEN Crypto لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0,00000000003187+0,81%
30 يوم$ -0,000000000041-1,03%
60 يوم$ -0,000000002416-37,86%
90 يوم$ -0,000000003913-49,67%
تغير سعر XEN Crypto اليوم

سجل اليوم XEN تغيرًا $ +0,00000000003187 (+0,81%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر XEN Crypto لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,000000000041 (-1,03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر XEN Crypto لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XEN تغييرًا في $ -0,000000002416 (-37,86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر XEN Crypto لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,000000003913 (-49,67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة XEN Crypto (XEN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار XEN Crypto.

تحليل XEN Crypto

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار XEN Crypto الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار XEN Crypto؟

تتأثر أسعار XEN Crypto بعدة عوامل رئيسية:

ديناميكيات العرض: يتميّز XEN بعرض غير محدود مع تراجع مكافآت السكّ مع مرور الوقت، مما يخلق ضغطًا انكماشيًا نظرًا لانخفاض عدد الرموز المُسكَّة.

معدل الاعتماد: تؤثّر مشاركة المستخدمين في عمليات السكّ والتخزين مباشرةً في حجم المعروض المتداول والطلب عليه.

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين في تحركات أسعار XEN.

تطورات الوظائف: تدفع حالات الاستخدام الجديدة والشراكات ونموّ النظام البيئي من الطلب عليها.

المنافسة: تؤثر أداء XEN مقارنةً برموز إثبات المشاركة الأخرى في اهتمام المستثمرين.

البيئة التنظيمية: تؤثر اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة في حجم التداول والاعتماد المؤسسي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر XEN Crypto اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر XEN اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار: يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب أصحاب الاستثمارات تغيرات القيمة في محافظهم.
3. تحليل السوق: يساعد فهم اتجاهات الأسعار على التنبؤ بالتحركات المستقبلية.
4. الخوف من فقدان الفرص (FOMO): يدفع الخوف من تفويت نقاط الدخول أو الخروج المربحة المستثمرين إلى متابعة الأسعار عن كثب.
5. تأثير الأخبار: تُؤثر ردود الفعل السعرية تجاه التطورات الجديدة في استراتيجيات التداول.

تساعد الأسعار الحالية في توجيه القرارات المالية الفورية في هذا السوق المتقلب.

توقعات أسعار XEN Crypto

XEN Crypto (XEN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XEN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرXEN Crypto (XEN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XEN Crypto نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر XEN Crypto الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XEN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار XEN Crypto.

كيفية شراء واستثمار XEN Crypto في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع XEN Crypto؟ شراء XEN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء XEN Crypto. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء XEN Crypto (XEN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0,00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة XEN Crypto فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء XEN Crypto (XEN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع XEN Crypto

يسمح لك امتلاك XEN Crypto بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو XEN Crypto ( XEN )

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

XEN Crypto المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XEN Crypto، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب XEN Crypto الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول XEN Crypto

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:17:32 (UTC+8)

تحديثات XEN Crypto (XEN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن XEN Crypto

XEN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XEN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XEN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق XEN Crypto (XEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XEN Crypto المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXEN
$0,000000003969
$0,000000003969$0,000000003969
+0,99%
13839.82B (USDT)

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