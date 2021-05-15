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سعر Radio Caca المباشر اليوم هو 0.00001354 USD. القيمة السوقية لـ RACA هي 5,574,016.824263281091 USD. تابع تحديثات أسعار RACA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Radio Caca المباشر اليوم هو 0.00001354 USD. القيمة السوقية لـ RACA هي 5,574,016.824263281091 USD. تابع تحديثات أسعار RACA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RACA

معلومات سعر RACA

ما هو RACA

الوثيقة البيضاء لـ RACA

الموقع الرسمي لـ RACA

اقتصاد توكن RACA

توقعات سعر RACA

سجل RACA

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محول عملة RACA إلى الفيات

عقود RACA الفورية

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شعار Radio Caca

سعر Radio Caca (RACA)

السعر المباشر لـ 1 RACA إلى USD:

$0.0000135
$0.0000135$0.0000135
-1.09%1D
USD
مخطط أسعار Radio Caca (RACA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:01:01 (UTC+8)

سعر Radio Caca اليوم

السعر المباشر لمشروع Radio Caca (RACA) اليوم هو $ 0.00001354، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RACA الحالي إلى USD هو $ 0.00001354 لكل RACA.

يحتل Radio Caca حاليًا المرتبة #1169 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.57M، مع عرض متداول قدره 411.67B RACA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RACA بين $ 0.00001343 (أدنى) و$ 0.0000139 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01188658057127918، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00001192046159571.

على المدى القصير، تحرك RACA بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و-4.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.83K.

معلومات سوق Radio Caca (RACA)

No.1169

$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M

$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

411.67B
411.67B 411.67B

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

415,670,371,068.18945
415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945

82.33%

2021-05-15 00:00:00

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Radio Caca هي $ 5.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.83K. العرض المتداول لـ RACA يبلغ 411.67B، مع إجمالي عرض 415670371068.18945. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.77M.

سجل سعر Radio Caca بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001343
$ 0.00001343$ 0.00001343
24 ساعة منخفض
$ 0.0000139
$ 0.0000139$ 0.0000139
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001343
$ 0.00001343$ 0.00001343

$ 0.0000139
$ 0.0000139$ 0.0000139

$ 0.01188658057127918
$ 0.01188658057127918$ 0.01188658057127918

$ 0.00001192046159571
$ 0.00001192046159571$ 0.00001192046159571

-0.37%

-1.09%

-4.18%

-4.18%

سجل سعر Radio Caca (RACA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Radio Caca لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000001488-1.09%
30 يوم$ -0.00000114-7.77%
60 يوم$ +0.00000028+2.11%
90 يوم$ -0.00000374-21.65%
تغير سعر Radio Caca اليوم

سجل اليوم RACA تغيرًا $ -0.0000001488 (-1.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Radio Caca لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000114 (-7.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Radio Caca لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RACA تغييرًا في $ +0.00000028 (+2.11%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Radio Caca لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00000374 (-21.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Radio Caca (RACA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Radio Caca.

تحليل Radio Caca

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Radio Caca الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Radio Caca؟

يتأثر سعر RACA بما يلي: 1) اعتماد ميتافيرس واتجاهات الألعاب 2) معنويات سوق NFT 3) إعلانات الشراكات مع العلامات التجارية الكبرى 4) فائدة الرمز المميز داخل النظام البيئي 5) الظروف العامة لسوق العملات المشفرة 6) حجم التداول والسيولة 7) نمو المجتمع وتفاعله 8) الأخبار التنظيمية التي تؤثر على رموز الألعاب.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Radio Caca اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر RACA اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وباعتبار RACA رمزًا للألعاب/الميتافيرس، فإن تقلّب أسعاره يخلق فرصًا لتحقيق الأرباح. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء بأسعار منخفضة أو بيع بأسعار مرتفعة. بينما يتابع المستثمرون التحركات اليومية لتقييم الأداء واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الإبقاء على صفقاتهم أو بيعها.

توقعات أسعار Radio Caca

Radio Caca (RACA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RACA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRadio Caca (RACA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Radio Caca نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Radio Caca الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RACA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Radio Caca.

كيفية شراء واستثمار Radio Caca في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Radio Caca؟ شراء RACA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Radio Caca. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Radio Caca (RACA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Radio Caca فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Radio Caca (RACA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Radio Caca

يسمح لك امتلاك Radio Caca بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Radio Caca ( RACA )

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Radio Caca، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Radio Caca الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Radio Caca

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:01:01 (UTC+8)

تحديثات Radio Caca (RACA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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RACA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RACA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RACA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Radio Caca (RACA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Radio Caca المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRACA
$0.00001354
$0.00001354$0.00001354
-0.73%
4.19B (USDT)

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RACA
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USD

1 RACA = 0.00001354 USD