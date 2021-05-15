سعر Radio Caca اليوم

السعر المباشر لمشروع Radio Caca (RACA) اليوم هو $ 0.00001354، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RACA الحالي إلى USD هو $ 0.00001354 لكل RACA.

يحتل Radio Caca حاليًا المرتبة #1169 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.57M، مع عرض متداول قدره 411.67B RACA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RACA بين $ 0.00001343 (أدنى) و$ 0.0000139 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01188658057127918، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00001192046159571.

على المدى القصير، تحرك RACA بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و-4.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.83K.

معلومات سوق Radio Caca (RACA)

التصنيف No.1169 القيمة السوقية $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M الحجم (24 ساعة) $ 56.83K$ 56.83K $ 56.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M إمداد دورة التداول 411.67B 411.67B 411.67B الحد الأقصى للعرض 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 إجمالي العرض 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 معدل التداول 82.33% تاريخ الإصدار 2021-05-15 00:00:00 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Radio Caca هي $ 5.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.83K. العرض المتداول لـ RACA يبلغ 411.67B، مع إجمالي عرض 415670371068.18945. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.77M.