سعر Vexanium اليوم

السعر المباشر لمشروع Vexanium (VEX) اليوم هو $ 0.002473، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEX الحالي إلى USD هو $ 0.002473 لكل VEX.

يحتل Vexanium حاليًا المرتبة #1836 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.81M، مع عرض متداول قدره 733.64M VEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEX بين $ 0.002471 (أدنى) و$ 0.00249 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0471216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000121875736.

على المدى القصير، تحرك VEX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+4.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.42K.

معلومات سوق Vexanium (VEX)

التصنيف No.1836 القيمة السوقية $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M الحجم (24 ساعة) $ 47.42K$ 47.42K $ 47.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M إمداد دورة التداول 733.64M 733.64M 733.64M الحد الأقصى للعرض 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 إجمالي العرض 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 معدل التداول 72.72% البلوكتشين العام VEX

القيمة السوقية الحالية لـ Vexanium هي $ 1.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.42K. العرض المتداول لـ VEX يبلغ 733.64M، مع إجمالي عرض 1008772305. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.49M.