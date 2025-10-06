سعر Giggle Fund المباشر اليوم هو 155.45 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GIGGLE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GIGGLE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Giggle Fund المباشر اليوم هو 155.45 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GIGGLE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GIGGLE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Giggle Fund

Giggle Fund السعر(GIGGLE)

السعر المباشر لـ 1 GIGGLE إلى USD:

$155.84
-4.21%1D
USD
مخطط أسعار Giggle Fund (GIGGLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:25:30 (UTC+8)

معلومات سعر Giggle Fund (GIGGLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 155.25
24 ساعة منخفض
$ 180.61
24 ساعة مرتفع

$ 155.25
$ 180.61
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
-3.86%

-4.21%

+25.38%

+25.38%

سعر Giggle Fund (GIGGLE) في الوقت الحقيقي هو $ 155.45. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GIGGLE بين أدنى سعر $ 155.25 وأعلى سعر $ 180.61، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGIGGLE على الإطلاق هو $ 281.147303020201، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.002154581463322289.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GIGGLE -3.86% على مدار الساعة الماضية، -4.21% على مدار 24 ساعة، و +25.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Giggle Fund (GIGGLE)

No.237

$ 155.45M
$ 8.29M
$ 155.45M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Giggle Fund هي $ 155.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.29M. العرض المتداول لـ GIGGLE يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.45M.

سجل سعر Giggle Fund (GIGGLE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Giggle Fund لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -6.8492-4.21%
30 يوم$ +129.1+489.94%
60 يوم$ +140.45+936.33%
90 يوم$ +140.45+936.33%
تغير سعر Giggle Fund اليوم

سجل اليوم GIGGLE تغيرًا $ -6.8492 (-4.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Giggle Fund لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +129.1 (+489.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Giggle Fund لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GIGGLE تغييرًا في $ +140.45 (+936.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Giggle Fund لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +140.45 (+936.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Giggle Fund (GIGGLE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Giggle Fund.

ما هو Giggle Fund ( GIGGLE )

GIGGLE عبارة عن عملة ميم تجمع بين "الجمعيات الخيرية + التعليم"، باستخدام آلية التبرع بالرسوم وسرد أكاديمية Giggle لبناء علامة تجارية "فعل الخير من خلال الميمات".

متوفر Giggle Fund على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Giggle Fund الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GIGGLEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Giggle Fund على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Giggle Fund سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Giggle Fund (USD)

كم ستكون قيمة Giggle Fund (GIGGLE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Giggle Fund (GIGGLE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Giggle Fund.

تحقق الآن من توقعات سعر Giggle Fund!

توكنوميكس Giggle Fund (GIGGLE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Giggle Fund (GIGGLE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GIGGLE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Giggle Fund ( GIGGLE )

هل تبحث عن كيفية شراء Giggle Fund؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Giggle Fund على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GIGGLE إلى العملات المحلية

1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى VND
4,090,666.75
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى AUD
A$234.7295
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى GBP
116.5875
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى EUR
132.1325
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى USD
$155.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MYR
RM651.3355
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TRY
6,521.1275
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى JPY
¥23,628.4
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ARS
ARS$228,938.9875
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى RUB
12,317.858
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى INR
13,713.799
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى IDR
Rp2,590,832.297
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى PHP
9,132.6875
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى EGP
￡E.7,366.7755
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BRL
R$831.6575
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى CAD
C$216.0755
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BDT
19,030.189
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى NGN
226,273.02
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى COP
$600,192.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ZAR
R.2,664.413
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى UAH
6,545.9995
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TZS
T.Sh.382,881.1225
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى VES
Bs33,732.65
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى CLP
$146,278.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى PKR
Rs44,073.184
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى KZT
82,949.6745
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى THB
฿5,014.817
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TWD
NT$4,752.1065
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى AED
د.إ570.5015
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى CHF
Fr122.8055
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى HKD
HK$1,207.8465
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى AMD
֏59,559.113
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MAD
.د.م1,434.8035
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MXN
$2,866.498
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SAR
ريال582.9375
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ETB
Br23,577.1015
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى KES
KSh20,082.5855
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى JOD
د.أ110.21405
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى PLN
564.2835
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى RON
лв677.762
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SEK
kr1,455.012
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BGN
лв261.156
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى HUF
Ft51,884.5465
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى CZK
3,248.905
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى KWD
د.ك47.5677
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ILS
505.2125
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BOB
Bs1,074.1595
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى AZN
264.265
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TJS
SM1,436.358
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى GEL
422.824
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى AOA
Kz141,703.5565
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BHD
.د.ب58.4492
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BMD
$155.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى DKK
kr997.989
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى HNL
L4,094.553
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MUR
7,074.5295
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى NAD
$2,684.6215
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى NOK
kr1,551.391
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى NZD
$267.374
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى PAB
B/.155.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى PGK
K654.4445
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى QAR
ر.ق565.838
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى RSD
дин.15,672.469
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى UZS
soʻm1,872,891.1355
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ALL
L12,913.2315
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ANG
ƒ278.2555
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى AWG
ƒ279.81
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BBD
$310.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BAM
KM259.6015
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BIF
Fr458,422.05
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BND
$200.5305
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BSD
$155.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى JMD
$24,946.616
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى KHR
626,813.2625
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى KMF
Fr65,444.45
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى LAK
3,379,347.7585
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى LKR
රු47,348.5155
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MDL
L2,642.65
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MGA
Ar693,972.326
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MOP
P1,245.1545
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MVR
2,378.385
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MWK
MK269,878.2995
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى MZN
MT9,933.255
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى NPR
रु21,965.085
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى PYG
1,102,451.4
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى RWF
Fr225,868.85
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SBD
$1,277.799
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SCR
2,157.646
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SRD
$6,146.493
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SVC
$1,360.1875
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى SZL
L2,684.6215
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TMT
m544.075
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TND
د.ت456.4012
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى TTD
$1,055.5055
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى UGX
Sh541,587.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى XAF
Fr87,673.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى XCD
$419.715
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى XOF
Fr87,673.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى XPF
Fr15,855.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BWP
P2,212.0535
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى BZD
$312.4545
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى CVE
$14,716.4515
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى DJF
Fr27,670.1
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى DOP
$9,958.127
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى DZD
د.ج20,192.955
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى FJD
$349.7625
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى GNF
Fr1,351,637.75
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى GTQ
Q1,190.747
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى GYD
$32,554.339
1 Giggle Fund (GIGGLE) إلى ISK
kr19,120.35

Giggle Fund المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Giggle Fund، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Giggle Fund الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Giggle Fund

كم يساوي Giggle Fund (GIGGLE) اليوم؟
سعر GIGGLE المباشر في USD هو USD 155.45، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GIGGLE إلى USD الحالي؟
سعر GIGGLE إلى USD الحالي هو $ 155.45. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Giggle Fund ؟
القيمة السوقية لعملة GIGGLE هي $ 155.45M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GIGGLE؟
العرض المتداول لتوكن GIGGLE هو 1.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GIGGLE؟
حقق GIGGLE سعرًا قياسيًا قدره 281.147303020201 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GIGGLE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.002154581463322289 GIGGLE.
ما هو حجم تداول GIGGLE؟
حجم تداول GIGGLE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 8.29M USD.
هل سترتفع GIGGLE هذا العام؟
قد يرتفع GIGGLE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GIGGLE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:25:30 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة GIGGLE إلى USD

المبلغ

1 GIGGLE = 155.44 USD

تداول GIGGLE

$155.84
-4.19%

