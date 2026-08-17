سعر Xphere اليوم

السعر المباشر لمشروع Xphere (XP) اليوم هو $ 0.016046، مع تغير بنسبة 2.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XP الحالي إلى USD هو $ 0.016046 لكل XP.

يحتل Xphere حاليًا المرتبة #295 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44.62M، مع عرض متداول قدره 2.78B XP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XP بين $ 0.015853 (أدنى) و$ 0.016518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07993401739626682، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00309398938708493.

على المدى القصير، تحرك XP بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-0.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.36K.

معلومات سوق Xphere (XP)

التصنيف No.295 القيمة السوقية $ 44.62M$ 44.62M $ 44.62M الحجم (24 ساعة) $ 61.36K$ 61.36K $ 61.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.25M$ 88.25M $ 88.25M إمداد دورة التداول 2.78B 2.78B 2.78B الحد الأقصى للعرض 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 إجمالي العرض 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 معدل التداول 50.55% البلوكتشين العام XPHERE

القيمة السوقية الحالية لـ Xphere هي $ 44.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.36K. العرض المتداول لـ XP يبلغ 2.78B، مع إجمالي عرض 2780632613.20795893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.25M.