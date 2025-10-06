سعر Quack AI المباشر اليوم هو 0.025314 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي Q إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر Q بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Quack AI المباشر اليوم هو 0.025314 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي Q إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر Q بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن Q

معلومات سعر Q

الوثيقة البيضاء لـ Q

الموقع الرسمي لـ Q

اقتصاد توكن Q

توقعات سعر Q

سجل Q

دليل شراء Q

محول عملة Q إلى الفيات

Q العقود الفورية

Q عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Quack AI

Quack AI السعر(Q)

السعر المباشر لـ 1 Q إلى USD:

$0.025318
$0.025318$0.025318
-4.47%1D
USD
مخطط أسعار Quack AI (Q) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:57 (UTC+8)

معلومات سعر Quack AI (Q) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.025001
$ 0.025001$ 0.025001
24 ساعة منخفض
$ 0.027288
$ 0.027288$ 0.027288
24 ساعة مرتفع

$ 0.025001
$ 0.025001$ 0.025001

$ 0.027288
$ 0.027288$ 0.027288

--
----

--
----

+0.67%

-4.47%

-19.57%

-19.57%

سعر Quack AI (Q) في الوقت الحقيقي هو $ 0.025314. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول Q بين أدنى سعر $ 0.025001 وأعلى سعر $ 0.027288، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQ على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير Q +0.67% على مدار الساعة الماضية، -4.47% على مدار 24 ساعة، و -19.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Quack AI (Q)

--
----

$ 88.54K
$ 88.54K$ 88.54K

$ 253.14M
$ 253.14M$ 253.14M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Quack AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.54K. العرض المتداول لـ Q يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 253.14M.

سجل سعر Quack AI (Q) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Quack AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00118467-4.47%
30 يوم$ -0.004141-14.06%
60 يوم$ +0.023314+1,165.70%
90 يوم$ +0.023314+1,165.70%
تغير سعر Quack AI اليوم

سجل اليوم Q تغيرًا $ -0.00118467 (-4.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Quack AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.004141 (-14.06%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Quack AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد Q تغييرًا في $ +0.023314 (+1,165.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Quack AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.023314 (+1,165.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Quack AI (Q)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Quack AI.

ما هو Quack AI ( Q )

مشروع Quack AI - طبقة حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ Web3. Quack AI هو بنية تحتية حوكمة معيارية جاهزة للاستخدام، تُؤتمت إنشاء المقترحات، وتقييم المخاطر، والتصويت، والتنفيذ عبر السلاسل، مما يُوفر حوكمة مبنية على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

متوفر Quack AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Quack AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين Qلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Quack AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Quack AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Quack AI (USD)

كم ستكون قيمة Quack AI (Q) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Quack AI (Q) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Quack AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Quack AI!

توكنوميكس Quack AI (Q)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Quack AI (Q) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس Q والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Quack AI ( Q )

هل تبحث عن كيفية شراء Quack AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Quack AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة Q إلى العملات المحلية

1 Quack AI (Q) إلى VND
666.13791
1 Quack AI (Q) إلى AUD
A$0.03822414
1 Quack AI (Q) إلى GBP
0.0189855
1 Quack AI (Q) إلى EUR
0.0215169
1 Quack AI (Q) إلى USD
$0.025314
1 Quack AI (Q) إلى MYR
RM0.10606566
1 Quack AI (Q) إلى TRY
1.0619223
1 Quack AI (Q) إلى JPY
¥3.847728
1 Quack AI (Q) إلى ARS
ARS$37.2811935
1 Quack AI (Q) إلى RUB
2.00562822
1 Quack AI (Q) إلى INR
2.23421364
1 Quack AI (Q) إلى IDR
Rp421.89983124
1 Quack AI (Q) إلى PHP
1.48618494
1 Quack AI (Q) إلى EGP
￡E.1.19912418
1 Quack AI (Q) إلى BRL
R$0.1354299
1 Quack AI (Q) إلى CAD
C$0.03518646
1 Quack AI (Q) إلى BDT
3.09893988
1 Quack AI (Q) إلى NGN
36.8470584
1 Quack AI (Q) إلى COP
$97.737354
1 Quack AI (Q) إلى ZAR
R.0.43362882
1 Quack AI (Q) إلى UAH
1.06597254
1 Quack AI (Q) إلى TZS
T.Sh.62.3496477
1 Quack AI (Q) إلى VES
Bs5.493138
1 Quack AI (Q) إلى CLP
$23.820474
1 Quack AI (Q) إلى PKR
Rs7.17702528
1 Quack AI (Q) إلى KZT
13.50780354
1 Quack AI (Q) إلى THB
฿0.81789534
1 Quack AI (Q) إلى TWD
NT$0.77359584
1 Quack AI (Q) إلى AED
د.إ0.09290238
1 Quack AI (Q) إلى CHF
Fr0.01999806
1 Quack AI (Q) إلى HKD
HK$0.19668978
1 Quack AI (Q) إلى AMD
֏9.69880596
1 Quack AI (Q) إلى MAD
.د.م0.23364822
1 Quack AI (Q) إلى MXN
$0.46679016
1 Quack AI (Q) إلى SAR
ريال0.0949275
1 Quack AI (Q) إلى ETB
Br3.83937438
1 Quack AI (Q) إلى KES
KSh3.27031566
1 Quack AI (Q) إلى JOD
د.أ0.017947626
1 Quack AI (Q) إلى PLN
0.09188982
1 Quack AI (Q) إلى RON
лв0.11062218
1 Quack AI (Q) إلى SEK
kr0.23769846
1 Quack AI (Q) إلى BGN
лв0.04252752
1 Quack AI (Q) إلى HUF
Ft8.44905378
1 Quack AI (Q) إلى CZK
0.5290626
1 Quack AI (Q) إلى KWD
د.ك0.007746084
1 Quack AI (Q) إلى ILS
0.0822705
1 Quack AI (Q) إلى BOB
Bs0.17491974
1 Quack AI (Q) إلى AZN
0.0430338
1 Quack AI (Q) إلى TJS
SM0.23390136
1 Quack AI (Q) إلى GEL
0.06885408
1 Quack AI (Q) إلى AOA
Kz23.07548298
1 Quack AI (Q) إلى BHD
.د.ب0.009518064
1 Quack AI (Q) إلى BMD
$0.025314
1 Quack AI (Q) إلى DKK
kr0.16251588
1 Quack AI (Q) إلى HNL
L0.66677076
1 Quack AI (Q) إلى MUR
1.15204014
1 Quack AI (Q) إلى NAD
$0.43717278
1 Quack AI (Q) إلى NOK
kr0.25263372
1 Quack AI (Q) إلى NZD
$0.04354008
1 Quack AI (Q) إلى PAB
B/.0.025314
1 Quack AI (Q) إلى PGK
K0.10657194
1 Quack AI (Q) إلى QAR
ر.ق0.09214296
1 Quack AI (Q) إلى RSD
дин.2.55013236
1 Quack AI (Q) إلى UZS
soʻm304.98788166
1 Quack AI (Q) إلى ALL
L2.10283398
1 Quack AI (Q) إلى ANG
ƒ0.04531206
1 Quack AI (Q) إلى AWG
ƒ0.0455652
1 Quack AI (Q) إلى BBD
$0.050628
1 Quack AI (Q) إلى BAM
KM0.04227438
1 Quack AI (Q) إلى BIF
Fr74.650986
1 Quack AI (Q) إلى BND
$0.03265506
1 Quack AI (Q) إلى BSD
$0.025314
1 Quack AI (Q) إلى JMD
$4.06239072
1 Quack AI (Q) إلى KHR
102.0723765
1 Quack AI (Q) إلى KMF
Fr10.657194
1 Quack AI (Q) إلى LAK
550.30433682
1 Quack AI (Q) إلى LKR
රු7.71039126
1 Quack AI (Q) إلى MDL
L0.430338
1 Quack AI (Q) إلى MGA
Ar113.00878392
1 Quack AI (Q) إلى MOP
P0.20276514
1 Quack AI (Q) إلى MVR
0.3873042
1 Quack AI (Q) إلى MWK
MK43.94788854
1 Quack AI (Q) إلى MZN
MT1.6175646
1 Quack AI (Q) إلى NPR
रु3.5768682
1 Quack AI (Q) إلى PYG
179.526888
1 Quack AI (Q) إلى RWF
Fr36.781242
1 Quack AI (Q) إلى SBD
$0.20808108
1 Quack AI (Q) إلى SCR
0.35135832
1 Quack AI (Q) إلى SRD
$1.00091556
1 Quack AI (Q) إلى SVC
$0.2214975
1 Quack AI (Q) إلى SZL
L0.43717278
1 Quack AI (Q) إلى TMT
m0.088599
1 Quack AI (Q) إلى TND
د.ت0.074321904
1 Quack AI (Q) إلى TTD
$0.17188206
1 Quack AI (Q) إلى UGX
Sh88.193976
1 Quack AI (Q) إلى XAF
Fr14.277096
1 Quack AI (Q) إلى XCD
$0.0683478
1 Quack AI (Q) إلى XOF
Fr14.277096
1 Quack AI (Q) إلى XPF
Fr2.582028
1 Quack AI (Q) إلى BWP
P0.36021822
1 Quack AI (Q) إلى BZD
$0.05088114
1 Quack AI (Q) إلى CVE
$2.39647638
1 Quack AI (Q) إلى DJF
Fr4.505892
1 Quack AI (Q) إلى DOP
$1.62161484
1 Quack AI (Q) إلى DZD
د.ج3.2882886
1 Quack AI (Q) إلى FJD
$0.0569565
1 Quack AI (Q) إلى GNF
Fr220.10523
1 Quack AI (Q) إلى GTQ
Q0.19390524
1 Quack AI (Q) إلى GYD
$5.30125788
1 Quack AI (Q) إلى ISK
kr3.113622

Quack AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Quack AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Quack AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Quack AI

كم يساوي Quack AI (Q) اليوم؟
سعر Q المباشر في USD هو USD 0.025314، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر Q إلى USD الحالي؟
سعر Q إلى USD الحالي هو $ 0.025314. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Quack AI ؟
القيمة السوقية لعملة Q هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن Q؟
العرض المتداول لتوكن Q هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ Q؟
حقق Q سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ Q؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- Q.
ما هو حجم تداول Q؟
حجم تداول Q المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 88.54K USD.
هل سترتفع Q هذا العام؟
قد يرتفع Q هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر Q لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:57 (UTC+8)

تحديثات Quack AI (Q) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة Q إلى USD

المبلغ

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.025314 USD

تداول Q

/USDTQ
$0.025318
$0.025318$0.025318
-4.47%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.51
$113,333.51$113,333.51

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,026.45
$4,026.45$4,026.45

-1.71%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04332
$0.04332$0.04332

-6.71%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.64
$195.64$195.64

-1.63%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4685
$3.4685$3.4685

-10.08%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,026.45
$4,026.45$4,026.45

-1.71%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.51
$113,333.51$113,333.51

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.64
$195.64$195.64

-1.63%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6311
$2.6311$2.6311

-0.18%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19425
$0.19425$0.19425

-2.76%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.180
$2.180$2.180

+190.66%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001865
$0.00001865$0.00001865

+186.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000098
$0.0000000000000000098$0.0000000000000000098

+117.77%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000176
$0.0000000176$0.0000000176

+104.65%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008502
$0.0008502$0.0008502

+84.54%