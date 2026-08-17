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سعر gitlawb المباشر اليوم هو 0.00002209 USD. القيمة السوقية لـ GITLAWB هي -- USD. تابع تحديثات أسعار GITLAWB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر gitlawb المباشر اليوم هو 0.00002209 USD. القيمة السوقية لـ GITLAWB هي -- USD. تابع تحديثات أسعار GITLAWB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GITLAWB

معلومات سعر GITLAWB

ما هو GITLAWB

اقتصاد توكن GITLAWB

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سعر gitlawb (GITLAWB)

السعر المباشر لـ 1 GITLAWB إلى USD:

$0.00002209
$0.00002209$0.00002209
+13.74%1D
USD
مخطط أسعار gitlawb (GITLAWB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:02:48 (UTC+8)

سعر gitlawb اليوم

السعر المباشر لمشروع gitlawb (GITLAWB) اليوم هو $ 0.00002209، مع تغير بنسبة 13.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GITLAWB الحالي إلى USD هو $ 0.00002209 لكل GITLAWB.

يحتل gitlawb حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GITLAWB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GITLAWB بين $ 0.00001896 (أدنى) و$ 0.00002271 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GITLAWB بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و+2.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.09K.

معلومات سوق gitlawb (GITLAWB)

--
----

$ 55.09K
$ 55.09K$ 55.09K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ gitlawb هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.09K. العرض المتداول لـ GITLAWB يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.21M.

سجل سعر gitlawb بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001896
$ 0.00001896$ 0.00001896
24 ساعة منخفض
$ 0.00002271
$ 0.00002271$ 0.00002271
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001896
$ 0.00001896$ 0.00001896

$ 0.00002271
$ 0.00002271$ 0.00002271

--
----

--
----

+0.18%

+13.74%

+2.50%

+2.50%

سجل سعر gitlawb (GITLAWB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار gitlawb لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000026685+13.74%
30 يوم$ -0.00000606-21.53%
60 يوم$ -0.0000479-68.44%
90 يوم$ -0.00022691-91.13%
تغير سعر gitlawb اليوم

سجل اليوم GITLAWB تغيرًا $ +0.0000026685 (+13.74%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر gitlawb لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000606 (-21.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر gitlawb لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GITLAWB تغييرًا في $ -0.0000479 (-68.44%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر gitlawb لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00022691 (-91.13%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار gitlawb.

تحليل gitlawb

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار gitlawb الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق gitlawb اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GITLAWB: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

**هيكل السوق** يتم تداول GITLAWB_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر حالي يبلغ 4.814E-5، وهو يقع أسفل النقطة المحورية الرئيسية عند 4.87E-5 بنسبة انخفاض قدرها 1.15%. يشير مزيج المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) إلى اتجاه شراء، بينما يتحرك السعر أعلى من مستوى S1 البالغ 4.73E-5 بنسبة 1.78%، مما يضعه ضمن نطاق ضيق بين الحد السفلي للنقطة المحورية ومستوى S1. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع صاعد، حيث تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA في الفترتين 3-4 وEMA في الفترتين 5-6) بشكل متزامن نحو منطقة الشراء. كما يحافظ مؤشر القوة النسبية (RSI) على قراءة محايدة، مع ظهور زخم تصاعدي مركّز على المدى القصير، دون أن يُلاحظ أي توسع واضح في معدل التقلبات. **المستويات الرئيسية** تتمثل المقاومة القريبة في المستوى R1 عند 4.99E-5 (+3.66% عن السعر الحالي)، فيما يقع المستوى R2 عند 5.13E-5 (+6.56% عن السعر الحالي)، وهما يشكّلان حائط مقاومة قريبًا. أما الدعم القريب فموجود عند مستوى S1 عند 4.73E-5 (-1.74% عن السعر الحالي)، بينما يُعتبر المستوى S2 عند 4.61E-5 (-4.24% عن السعر الحالي) بمثابة نقطة مرجعية بعيدة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار gitlawb

gitlawb (GITLAWB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GITLAWB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرgitlawb (GITLAWB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر gitlawb نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر gitlawb الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GITLAWB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار gitlawb.

كيفية شراء واستثمار gitlawb في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع gitlawb؟ شراء GITLAWB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء gitlawb. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء gitlawb (GITLAWB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة gitlawb فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء gitlawb (GITLAWB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع gitlawb

يسمح لك امتلاك gitlawb بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو gitlawb ( GITLAWB )

طبقة Git للإنترنت المُصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي. معرفات رقمية لامركزية (DIDs) فوق الحسابات. كل عملية إيداع مُوقّعة من قِبل وكيل أو إنسان.

gitlawb المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ gitlawb، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Bankr EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول gitlawb

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:02:48 (UTC+8)

تحديثات gitlawb (GITLAWB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن gitlawb

GITLAWB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GITLAWB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GITLAWB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق gitlawb (GITLAWB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر gitlawb المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1GITLAWB
$0.00002202
$0.00002202$0.00002202
+14.62%
2.83B (USDT)
/USDTGITLAWB
$0.00002206
$0.00002206$0.00002206
+13.53%
2.77B (USDT)

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GITLAWB
USD
USD

1 GITLAWB = 0.00002209 USD