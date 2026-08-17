سعر gitlawb اليوم

السعر المباشر لمشروع gitlawb (GITLAWB) اليوم هو $ 0.00002209، مع تغير بنسبة 13.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GITLAWB الحالي إلى USD هو $ 0.00002209 لكل GITLAWB.

يحتل gitlawb حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GITLAWB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GITLAWB بين $ 0.00001896 (أدنى) و$ 0.00002271 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GITLAWB بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و+2.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.09K.

معلومات سوق gitlawb (GITLAWB)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ gitlawb هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.09K. العرض المتداول لـ GITLAWB يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.21M.