سعر Compound (COMP)
السعر المباشر لمشروع Compound (COMP) اليوم هو $ 16.24، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMP الحالي إلى USD هو $ 16.24 لكل COMP.
يحتل Compound حاليًا المرتبة #143 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162.40M، مع عرض متداول قدره 10.00M COMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMP بين $ 16 (أدنى) و$ 16.49 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 911.1978339، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 14.893028685387662.
على المدى القصير، تحرك COMP بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-2.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.62K.
No.143
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Compound هي $ 162.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.62K. العرض المتداول لـ COMP يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.40M.
-0.31%
-0.18%
-2.35%
-2.35%
تتبع تغيرات أسعار Compound لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0293
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.88
|-5.15%
|60 يوم
|$ -1.39
|-7.89%
|90 يوم
|$ -6.21
|-27.67%
سجل اليوم COMP تغيرًا $ -0.0293 (-0.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.88 (-5.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COMP تغييرًا في $ -1.39 (-7.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -6.21 (-27.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Compound الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق COMP: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
COMP_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 16.15. يقع السعر فوق مركز التذبذب عند 16.0633، وقد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 16.1366. يشير نظام التمركز إلى هيمنة الهيكل الصعودي للشراء، حيث يشكّل النطاق بين S2 وR2 نطاق التذبذب الرئيسي. يقع السعر الحالي عند الحد العلوي للنطاق، وعلى بُعد 0.0633 وحدة فقط من المقاومة التالية R2. تشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، إذ تظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء متتالية في النطاق 3-4. كما شهد مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا، مع تباعد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة في الاتجاه نفسه. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون الوصول إلى قيم الشراء المفرط أو البيع المفرط. أما مؤشرا KDJ وStochRSI فما زالا بحاجة إلى تأكيد، بينما يتحدد معدل التقلبات بناءً على عرض نطاق BOLL. تتجمع طاقة الحركة بشكل مركزي، وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه. لا تظهر السوق أي ملامح تقلبات حادة، ويتماشى حجم التداول مع استقرار حركة السعر. توجد مستويات الدعم الرئيسية القريبة عند S1 عند 15.9866، على بُعد 0.1634 من السعر الحالي. أما دعم القوة الأقوى فيقع عند S2 عند 15.9133، على بُعد 0.2367 من السعر الحالي. ومن جهة المقاومة المباشرة، يمثّل المستوى المتجاوز R1 عند 16.1366 نقطة ارتداد محتملة، فيما تقع المقاومة البعيدة عند R2 عند 16.2133، على بُعد 0.0633 من السعر الحالي. يتعين على المتداولين مراقبة سلوك السعر بين مستويي R1 وR2 لتحديد اتجاه الحركة القادمة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Compound نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Compound، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
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