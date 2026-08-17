سعر Compound اليوم

السعر المباشر لمشروع Compound (COMP) اليوم هو $ 16.24، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMP الحالي إلى USD هو $ 16.24 لكل COMP.

يحتل Compound حاليًا المرتبة #143 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162.40M، مع عرض متداول قدره 10.00M COMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMP بين $ 16 (أدنى) و$ 16.49 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 911.1978339، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 14.893028685387662.

على المدى القصير، تحرك COMP بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-2.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.62K.

معلومات سوق Compound (COMP)

التصنيف No.143 القيمة السوقية $ 162.40M$ 162.40M $ 162.40M الحجم (24 ساعة) $ 53.62K$ 53.62K $ 53.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.40M$ 162.40M $ 162.40M إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Compound هي $ 162.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.62K. العرض المتداول لـ COMP يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.40M.