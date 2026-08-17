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سعر Compound المباشر اليوم هو 16.24 USD. القيمة السوقية لـ COMP هي 162,399,999.9920549048 USD. تابع تحديثات أسعار COMP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Compound المباشر اليوم هو 16.24 USD. القيمة السوقية لـ COMP هي 162,399,999.9920549048 USD. تابع تحديثات أسعار COMP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Compound (COMP)

السعر المباشر لـ 1 COMP إلى USD:

$16.24
$16.24$16.24
-0.18%1D
USD
مخطط أسعار Compound (COMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:47:50 (UTC+8)

سعر Compound اليوم

السعر المباشر لمشروع Compound (COMP) اليوم هو $ 16.24، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMP الحالي إلى USD هو $ 16.24 لكل COMP.

يحتل Compound حاليًا المرتبة #143 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162.40M، مع عرض متداول قدره 10.00M COMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMP بين $ 16 (أدنى) و$ 16.49 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 911.1978339، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 14.893028685387662.

على المدى القصير، تحرك COMP بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-2.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.62K.

معلومات سوق Compound (COMP)

No.143

$ 162.40M
$ 162.40M$ 162.40M

$ 53.62K
$ 53.62K$ 53.62K

$ 162.40M
$ 162.40M$ 162.40M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Compound هي $ 162.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.62K. العرض المتداول لـ COMP يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.40M.

سجل سعر Compound بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 16
$ 16$ 16
24 ساعة منخفض
$ 16.49
$ 16.49$ 16.49
24 ساعة مرتفع

$ 16
$ 16$ 16

$ 16.49
$ 16.49$ 16.49

$ 911.1978339
$ 911.1978339$ 911.1978339

$ 14.893028685387662
$ 14.893028685387662$ 14.893028685387662

-0.31%

-0.18%

-2.35%

-2.35%

سجل سعر Compound (COMP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Compound لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0293-0.18%
30 يوم$ -0.88-5.15%
60 يوم$ -1.39-7.89%
90 يوم$ -6.21-27.67%
تغير سعر Compound اليوم

سجل اليوم COMP تغيرًا $ -0.0293 (-0.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Compound لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.88 (-5.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Compound لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COMP تغييرًا في $ -1.39 (-7.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Compound لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -6.21 (-27.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Compound (COMP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Compound.

تحليل Compound

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Compound الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Compound اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق COMP: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

COMP_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 16.15. يقع السعر فوق مركز التذبذب عند 16.0633، وقد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 16.1366. يشير نظام التمركز إلى هيمنة الهيكل الصعودي للشراء، حيث يشكّل النطاق بين S2 وR2 نطاق التذبذب الرئيسي. يقع السعر الحالي عند الحد العلوي للنطاق، وعلى بُعد 0.0633 وحدة فقط من المقاومة التالية R2. تشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، إذ تظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء متتالية في النطاق 3-4. كما شهد مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا، مع تباعد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة في الاتجاه نفسه. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون الوصول إلى قيم الشراء المفرط أو البيع المفرط. أما مؤشرا KDJ وStochRSI فما زالا بحاجة إلى تأكيد، بينما يتحدد معدل التقلبات بناءً على عرض نطاق BOLL. تتجمع طاقة الحركة بشكل مركزي، وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه. لا تظهر السوق أي ملامح تقلبات حادة، ويتماشى حجم التداول مع استقرار حركة السعر. توجد مستويات الدعم الرئيسية القريبة عند S1 عند 15.9866، على بُعد 0.1634 من السعر الحالي. أما دعم القوة الأقوى فيقع عند S2 عند 15.9133، على بُعد 0.2367 من السعر الحالي. ومن جهة المقاومة المباشرة، يمثّل المستوى المتجاوز R1 عند 16.1366 نقطة ارتداد محتملة، فيما تقع المقاومة البعيدة عند R2 عند 16.2133، على بُعد 0.0633 من السعر الحالي. يتعين على المتداولين مراقبة سلوك السعر بين مستويي R1 وR2 لتحديد اتجاه الحركة القادمة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Compound؟

تتأثر أسعار رمز COMP بعدة عوامل رئيسية:

1. استخدام البروتوكول وقيمة الـ TVL (إجمالي القيمة المُقفلة) في حِصص الإقراض التابعة لـ Compound.
2. مقترحات الحوكمة ونشاط التصويت الذي يؤثر في فائدة الرمز.
3. معنويات سوق DeFi والمنافسة من بروتوكولات الإقراض الأخرى.
4. ديناميات المعروض من الرموز بما في ذلك جداول التوزيع.
5. اتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع والتطورات التنظيمية.
6. تغييرات أسعار الفائدة التي تؤثر في طلب الإقراض.
7. التكامل مع بروتوكولات DeFi الأخرى والشراكات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Compound اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر COMP اليوم لأنه يؤثر بشكل مباشر على قيمة استثماراتهم وقراراتهم التجارية. يُعَدّ COMP رمز الحوكمة الخاص بمنصة Compound، لذا فإن تقلبات السعر تؤثر في قوة التصويت وخيارات استراتيجيات DeFi. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لتحديد توقيت الدخول أو الخروج من السوق، بينما يتابع أصحاب الرموز أداء محافظهم والاستحقاقات المحتملة من بروتوكولات الإقراض.

توقعات أسعار Compound

Compound (COMP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف COMP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCompound (COMP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Compound نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Compound الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار COMP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Compound.

كيفية شراء واستثمار Compound في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Compound؟ شراء COMP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Compound. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Compound (COMP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Compound فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Compound (COMP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Compound

يسمح لك امتلاك Compound بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Compound ( COMP )

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

Compound المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Compound، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Compound الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Compound

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:47:50 (UTC+8)

تحديثات Compound (COMP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Compound

COMP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع COMP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود COMP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Compound (COMP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Compound المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOMP
$16.26
$16.26$16.26
0.00%
3.31K (USDT)

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