سعر TronBank اليوم

السعر المباشر لمشروع TronBank (TBK) اليوم هو $ 0.3593، مع تغير بنسبة 2.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBK الحالي إلى USD هو $ 0.3593 لكل TBK.

يحتل TronBank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TBK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBK بين $ 0.3506 (أدنى) و$ 0.3656 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TBK بمقدار +1.15% خلال الساعة الماضية و-40.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 45.94K.

معلومات سوق TronBank (TBK)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 45.94K$ 45.94K $ 45.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 359.30M$ 359.30M $ 359.30M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ TronBank هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 45.94K. العرض المتداول لـ TBK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 359.30M.