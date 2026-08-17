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سعر NatGold Digital المباشر اليوم هو 2,537 USD. القيمة السوقية لـ NATG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NATG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر NatGold Digital المباشر اليوم هو 2,537 USD. القيمة السوقية لـ NATG هي -- USD. تابع تحديثات أسعار NATG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NATG

معلومات سعر NATG

ما هو NATG

الوثيقة البيضاء لـ NATG

الموقع الرسمي لـ NATG

اقتصاد توكن NATG

توقعات سعر NATG

سجل NATG

دليل شراء NATG

محول عملة NATG إلى الفيات

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شعار NatGold Digital

سعر NatGold Digital (NATG)

السعر المباشر لـ 1 NATG إلى USD:

$2,537
$2,537$2,537
+1.07%1D
USD
مخطط أسعار NatGold Digital (NATG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:48:30 (UTC+8)

سعر NatGold Digital اليوم

السعر المباشر لمشروع NatGold Digital (NATG) اليوم هو $ 2,537، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NATG الحالي إلى USD هو $ 2,537 لكل NATG.

يحتل NatGold Digital حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NATG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NATG بين $ 2,507 (أدنى) و$ 2,541.5 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NATG بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.15K.

معلومات سوق NatGold Digital (NATG)

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$ 17.15K
$ 17.15K$ 17.15K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ETH

القيمة السوقية الحالية لـ NatGold Digital هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.15K. العرض المتداول لـ NATG يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر NatGold Digital بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2,507
$ 2,507$ 2,507
24 ساعة منخفض
$ 2,541.5
$ 2,541.5$ 2,541.5
24 ساعة مرتفع

$ 2,507
$ 2,507$ 2,507

$ 2,541.5
$ 2,541.5$ 2,541.5

--
----

--
----

0.00%

+1.07%

+0.43%

+0.43%

سجل سعر NatGold Digital (NATG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NatGold Digital لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +26.8585+1.07%
30 يوم$ +1,937+322.83%
60 يوم$ +1,937+322.83%
90 يوم$ +1,937+322.83%
تغير سعر NatGold Digital اليوم

سجل اليوم NATG تغيرًا $ +26.8585 (+1.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NatGold Digital لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +1,937 (+322.83%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NatGold Digital لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NATG تغييرًا في $ +1,937 (+322.83%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NatGold Digital لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +1,937 (+322.83%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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توقعات أسعار NatGold Digital

NatGold Digital (NATG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NATG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNatGold Digital (NATG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NatGold Digital نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر NatGold Digital الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NATG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار NatGold Digital.

كيفية شراء واستثمار NatGold Digital في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع NatGold Digital؟ شراء NATG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء NatGold Digital. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء NatGold Digital (NATG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة NatGold Digital فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء NatGold Digital (NATG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع NatGold Digital

يسمح لك امتلاك NatGold Digital بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو NatGold Digital ( NATG )

NatGold (NATG) provides digital exposure to NatGold Certified Resources remaining securely within Mother Nature’s Vault. At minting, each NATG references one troy ounce of NatGold Certified Resources confirmed through independent technical reports and NatGold’s certification process. NATG provides digital exposure to gold without the storage, vaulting and transportation requirements associated with physical gold. Target users include individuals seeking digital gold exposure, participants interested in blockchain-based real-world assets, and owners of qualifying mineral rights seeking to commercialize NatGold Certified Resources through NatGold’s digital mining process.

NatGold Digital المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NatGold Digital، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NatGold Digital الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NatGold Digital

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:48:30 (UTC+8)

تحديثات NatGold Digital (NATG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن NatGold Digital

NATG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NATG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NATG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق NatGold Digital (NATG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NatGold Digital المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNATG
$2,537
$2,537$2,537
+1.07%
6.79 (USDT)

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حاسبة NATG إلى USD

المبلغ

NATG
NATG
USD
USD

1 NATG = 2,537 USD