سعر NatGold Digital اليوم

السعر المباشر لمشروع NatGold Digital (NATG) اليوم هو $ 2,537، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NATG الحالي إلى USD هو $ 2,537 لكل NATG.

يحتل NatGold Digital حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NATG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NATG بين $ 2,507 (أدنى) و$ 2,541.5 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NATG بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.15K.

معلومات سوق NatGold Digital (NATG)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 17.15K$ 17.15K $ 17.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ NatGold Digital هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.15K. العرض المتداول لـ NATG يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.