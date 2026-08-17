سعر Brevis (BREV)
السعر المباشر لمشروع Brevis (BREV) اليوم هو $ 0.06649، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BREV الحالي إلى USD هو $ 0.06649 لكل BREV.
يحتل Brevis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BREV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BREV بين $ 0.06526 (أدنى) و$ 0.06739 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك BREV بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-7.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.41K.
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Brevis هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.41K. العرض المتداول لـ BREV يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.49M.
-0.14%
-1.17%
-7.23%
-7.23%
تتبع تغيرات أسعار Brevis لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007868
|-1.17%
|30 يوم
|$ -0.00705
|-9.59%
|60 يوم
|$ -0.01562
|-19.03%
|90 يوم
|$ -0.04321
|-39.39%
سجل اليوم BREV تغيرًا $ -0.0007868 (-1.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00705 (-9.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BREV تغييرًا في $ -0.01562 (-19.03%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04321 (-39.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Brevis الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BREV: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BREV_USDT يتحرك عند مستوى 0.06675 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر نقطة المحورية R1 عند 0.06654 واستقر فوق المستوى المركزي 0.06589. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صاعدًا، بينما يتواجد السعر بين الخط الأوسط والخط العلوي لمؤشر بولينجر باند، مع انزياح مركز البنية نحو الأعلى. يقع السعر الحالي في المنطقة الانتقالية بين منطقة المقاومة القريبة ومنطقة الدعم المركزية، مما يعكس استمرار نمط الاختبار الصعودي بعد حركة التذبذب داخل النطاق. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، حيث تتباعد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة فوق خط الصفر، مما يشير إلى تراكم قوي للزخم الشرائي. كما ترتفع متوسطات الحركة للفترتين 5 و6 أيام بشكل متزامن، مما يؤكد اتجاه الترند القصير الأمد. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية دون دخول نطاق التشبع الشرائي، فيما تُظهر قيم KDJ وStochRSI أن الزخم لم يصل بعد إلى مستويات متطرفة. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، ويتبادل كل من المشترين والبائعين السيولة بكثافة حول المستوى الحالي، دون وجود أي مؤشر واضح على تسارع أحادي الجانب. بالنسبة للمستويات الرئيسية: - المقاومة القريبة تتمثل في مستوى R2 عند 0.06732، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.86%. - الدعم الأول يقع عند مستوى R1 الذي تحول إلى دعم عند 0.06654، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.31%. - أما مستويات الدفاع البعيدة فتتمثل في المستوى المركزي عند 0.06589 ومستوى S1 عند 0.06511، وهما يبعدان عن السعر الحالي بنسبة 1.29% و2.46% على التوالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Brevis نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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منصة Brevis هي منصة حوسبة ذكية قابلة للتحقق، توفر البنية التحتية الأساسية للحوسبة القابلة للتوسع والآمنة عبر تقنية البلوكتشين والبيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتمثل مهمتها في بناء طبقة الحوسبة اللانهائية: وهي شبكة حوسبة مفتوحة لامركزية، حيث يمكن تنفيذ أي برنامج أو استعلام بيانات يستحيل تشغيله على البلوكتشين خارج البلوكتشين، والتحقق منه على البلوكتشين من خلال إثباتات ZK بتكاليف وزمن استجابة أقل بملايين المرات.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Brevis، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
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البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
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