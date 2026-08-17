سعر Brevis اليوم

السعر المباشر لمشروع Brevis (BREV) اليوم هو $ 0.06649، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BREV الحالي إلى USD هو $ 0.06649 لكل BREV.

يحتل Brevis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BREV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BREV بين $ 0.06526 (أدنى) و$ 0.06739 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BREV بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-7.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.41K.

معلومات سوق Brevis (BREV)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.41K$ 55.41K $ 55.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.49M$ 66.49M $ 66.49M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Brevis هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.41K. العرض المتداول لـ BREV يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.49M.