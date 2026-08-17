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سعر Brevis المباشر اليوم هو 0.06649 USD. القيمة السوقية لـ BREV هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BREV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Brevis المباشر اليوم هو 0.06649 USD. القيمة السوقية لـ BREV هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BREV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BREV

معلومات سعر BREV

ما هو BREV

الموقع الرسمي لـ BREV

اقتصاد توكن BREV

توقعات سعر BREV

سجل BREV

دليل شراء BREV

محول عملة BREV إلى الفيات

عقود BREV الفورية

BREV عقود USDT-M الآجلة

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سعر Brevis (BREV)

السعر المباشر لـ 1 BREV إلى USD:

$0.06646
$0.06646$0.06646
-1.17%1D
USD
مخطط أسعار Brevis (BREV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:14:59 (UTC+8)

سعر Brevis اليوم

السعر المباشر لمشروع Brevis (BREV) اليوم هو $ 0.06649، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BREV الحالي إلى USD هو $ 0.06649 لكل BREV.

يحتل Brevis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BREV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BREV بين $ 0.06526 (أدنى) و$ 0.06739 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BREV بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-7.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.41K.

معلومات سوق Brevis (BREV)

--
----

$ 55.41K
$ 55.41K$ 55.41K

$ 66.49M
$ 66.49M$ 66.49M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Brevis هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.41K. العرض المتداول لـ BREV يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.49M.

سجل سعر Brevis بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06526
$ 0.06526$ 0.06526
24 ساعة منخفض
$ 0.06739
$ 0.06739$ 0.06739
24 ساعة مرتفع

$ 0.06526
$ 0.06526$ 0.06526

$ 0.06739
$ 0.06739$ 0.06739

--
----

--
----

-0.14%

-1.17%

-7.23%

-7.23%

سجل سعر Brevis (BREV) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Brevis لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0007868-1.17%
30 يوم$ -0.00705-9.59%
60 يوم$ -0.01562-19.03%
90 يوم$ -0.04321-39.39%
تغير سعر Brevis اليوم

سجل اليوم BREV تغيرًا $ -0.0007868 (-1.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Brevis لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00705 (-9.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Brevis لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BREV تغييرًا في $ -0.01562 (-19.03%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Brevis لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04321 (-39.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Brevis (BREV)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Brevis.

تحليل Brevis

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Brevis الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Brevis اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BREV: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

BREV_USDT يتحرك عند مستوى 0.06675 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر نقطة المحورية R1 عند 0.06654 واستقر فوق المستوى المركزي 0.06589. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صاعدًا، بينما يتواجد السعر بين الخط الأوسط والخط العلوي لمؤشر بولينجر باند، مع انزياح مركز البنية نحو الأعلى. يقع السعر الحالي في المنطقة الانتقالية بين منطقة المقاومة القريبة ومنطقة الدعم المركزية، مما يعكس استمرار نمط الاختبار الصعودي بعد حركة التذبذب داخل النطاق. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، حيث تتباعد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة فوق خط الصفر، مما يشير إلى تراكم قوي للزخم الشرائي. كما ترتفع متوسطات الحركة للفترتين 5 و6 أيام بشكل متزامن، مما يؤكد اتجاه الترند القصير الأمد. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية دون دخول نطاق التشبع الشرائي، فيما تُظهر قيم KDJ وStochRSI أن الزخم لم يصل بعد إلى مستويات متطرفة. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، ويتبادل كل من المشترين والبائعين السيولة بكثافة حول المستوى الحالي، دون وجود أي مؤشر واضح على تسارع أحادي الجانب. بالنسبة للمستويات الرئيسية: - المقاومة القريبة تتمثل في مستوى R2 عند 0.06732، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.86%. - الدعم الأول يقع عند مستوى R1 الذي تحول إلى دعم عند 0.06654، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.31%. - أما مستويات الدفاع البعيدة فتتمثل في المستوى المركزي عند 0.06589 ومستوى S1 عند 0.06511، وهما يبعدان عن السعر الحالي بنسبة 1.29% و2.46% على التوالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Brevis؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار بريفيس (BREV):

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. التطورات التقنية وتحديثات البروتوكول
4. معدل اعتماد المشروع ونمو عدد المستخدمين
5. إعلانات الشراكات والتكاملات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على المشاريع الموجهة نحو الخصوصية
7. المنافسة من منصات مماثلة تعتمد على إثبات المعرفة الصفرية
8. ديناميات المعروض من الرموز واقتصاديات الرموز
9. مستوى المشاركة المجتمعية والزخم على وسائل التواصل الاجتماعي
10. الظروف الاقتصادية الأوسع ودرجة تحمل المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Brevis اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بريفيس (BREV) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم أرباح/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Brevis

Brevis (BREV) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BREV في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBrevis (BREV) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Brevis نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Brevis الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BREV للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Brevis.

كيفية شراء واستثمار Brevis في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Brevis؟ شراء BREV سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Brevis. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Brevis (BREV).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Brevis فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Brevis (BREV)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Brevis

يسمح لك امتلاك Brevis بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Brevis ( BREV )

منصة Brevis هي منصة حوسبة ذكية قابلة للتحقق، توفر البنية التحتية الأساسية للحوسبة القابلة للتوسع والآمنة عبر تقنية البلوكتشين والبيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتمثل مهمتها في بناء طبقة الحوسبة اللانهائية: وهي شبكة حوسبة مفتوحة لامركزية، حيث يمكن تنفيذ أي برنامج أو استعلام بيانات يستحيل تشغيله على البلوكتشين خارج البلوكتشين، والتحقق منه على البلوكتشين من خلال إثباتات ZK بتكاليف وزمن استجابة أقل بملايين المرات.

Brevis المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Brevis، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Brevis الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Brevis

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:14:59 (UTC+8)

تحديثات Brevis (BREV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BREV USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BREV باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BREV USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Brevis (BREV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Brevis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBREV
$0.06654
$0.06654$0.06654
-1.11%
834.98K (USDT)

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1 BREV = 0.06648 USD