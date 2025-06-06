BULLA

اسم العملة المشفرةBULLA

التصنيفNo.796

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)34.13%

المعروض المتداول280,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.28%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.20391876361515157,2025-06-06

أدنى سعر0.05944606736678998,2025-06-10

البلوكتشين العامBSC

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.