سعر SYMM اليوم

السعر المباشر لمشروع SYMM (SYMM) اليوم هو $ 0.0316، مع تغير بنسبة 4.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYMM الحالي إلى USD هو $ 0.0316 لكل SYMM.

يحتل SYMM حاليًا المرتبة #1017 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.22M، مع عرض متداول قدره 165.18M SYMM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYMM بين $ 0.0311 (أدنى) و$ 0.036 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.5646047292178781، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00200071096237556.

على المدى القصير، تحرك SYMM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.03K.

معلومات سوق SYMM (SYMM)

التصنيف No.1017 القيمة السوقية $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M الحجم (24 ساعة) $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M إمداد دورة التداول 165.18M 165.18M 165.18M الحد الأقصى للعرض 315,177,684 315,177,684 315,177,684 إجمالي العرض 315,177,684 315,177,684 315,177,684 معدل التداول 52.40% البلوكتشين العام SYMM

القيمة السوقية الحالية لـ SYMM هي $ 5.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.03K. العرض المتداول لـ SYMM يبلغ 165.18M، مع إجمالي عرض 315177684. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.96M.