سعر Citrea اليوم

السعر المباشر لمشروع Citrea (CTR) اليوم هو $ 0.008789، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CTR الحالي إلى USD هو $ 0.008789 لكل CTR.

يحتل Citrea حاليًا المرتبة #823 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.55M، مع عرض متداول قدره 1.20B CTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CTR بين $ 0.008728 (أدنى) و$ 0.009126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04223207544534887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01177560785587951.

على المدى القصير، تحرك CTR بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و+10.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.39K.

معلومات سوق Citrea (CTR)

التصنيف No.823 القيمة السوقية $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M الحجم (24 ساعة) $ 62.39K$ 62.39K $ 62.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.89M$ 87.89M $ 87.89M إمداد دورة التداول 1.20B 1.20B 1.20B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 12.00% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Citrea هي $ 10.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.39K. العرض المتداول لـ CTR يبلغ 1.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.89M.