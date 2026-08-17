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سعر Citrea المباشر اليوم هو 0.008789 USD. القيمة السوقية لـ CTR هي 10,546,800 USD. تابع تحديثات أسعار CTR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Citrea المباشر اليوم هو 0.008789 USD. القيمة السوقية لـ CTR هي 10,546,800 USD. تابع تحديثات أسعار CTR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CTR

معلومات سعر CTR

ما هو CTR

الوثيقة البيضاء لـ CTR

الموقع الرسمي لـ CTR

اقتصاد توكن CTR

توقعات سعر CTR

سجل CTR

دليل شراء CTR

محول عملة CTR إلى الفيات

عقود CTR الفورية

CTR عقود USDT-M الآجلة

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شعار Citrea

سعر Citrea (CTR)

السعر المباشر لـ 1 CTR إلى USD:

$0.008789
$0.008789$0.008789
-1.42%1D
USD
مخطط أسعار Citrea (CTR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:00:42 (UTC+8)

سعر Citrea اليوم

السعر المباشر لمشروع Citrea (CTR) اليوم هو $ 0.008789، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CTR الحالي إلى USD هو $ 0.008789 لكل CTR.

يحتل Citrea حاليًا المرتبة #823 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.55M، مع عرض متداول قدره 1.20B CTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CTR بين $ 0.008728 (أدنى) و$ 0.009126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04223207544534887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01177560785587951.

على المدى القصير، تحرك CTR بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و+10.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.39K.

معلومات سوق Citrea (CTR)

No.823

$ 10.55M
$ 10.55M$ 10.55M

$ 62.39K
$ 62.39K$ 62.39K

$ 87.89M
$ 87.89M$ 87.89M

1.20B
1.20B 1.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

12.00%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Citrea هي $ 10.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.39K. العرض المتداول لـ CTR يبلغ 1.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.89M.

سجل سعر Citrea بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008728
$ 0.008728$ 0.008728
24 ساعة منخفض
$ 0.009126
$ 0.009126$ 0.009126
24 ساعة مرتفع

$ 0.008728
$ 0.008728$ 0.008728

$ 0.009126
$ 0.009126$ 0.009126

$ 0.04223207544534887
$ 0.04223207544534887$ 0.04223207544534887

$ 0.01177560785587951
$ 0.01177560785587951$ 0.01177560785587951

+0.12%

-1.42%

+10.13%

+10.13%

سجل سعر Citrea (CTR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Citrea لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001266-1.42%
30 يوم$ +0.000942+12.00%
60 يوم$ -0.002471-21.95%
90 يوم$ +0.000789+9.86%
تغير سعر Citrea اليوم

سجل اليوم CTR تغيرًا $ -0.0001266 (-1.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Citrea لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000942 (+12.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Citrea لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CTR تغييرًا في $ -0.002471 (-21.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Citrea لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000789 (+9.86%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Citrea (CTR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Citrea.

تحليل Citrea

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Citrea الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Citrea اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CTR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

CTR_USDT يتحرك عند مستوى 0.008891 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقبع السعر فوق النقطة المحورية عند 0.008851. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يبقى الاتجاه طويل المدى في حالة تذبذب محايد. يقع السعر ضمن نطاق التذبذب الأساسي المحدد بين مستويات S1 وR1، دون حدوث اختراق جوهري في البنية الحالية. كما أن درجة تطابق النقاط المحورية مرتفعة، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة تقارب قبل اتخاذ اتجاه واضح. سجل مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا، مع تباعد الخطين السريع والبطيء نحو الأسفل، مما يعكس سيطرة زخم البيع على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع، وغياب أي دافع قوي لاتجاه واحد. كما تراجع كل من مؤشري KDJ وStochRSI، مما يؤكد ضعف قوة الشراء على المدى القصير. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد أظهر انكماش الفتحة وانخفاض معدل التذبذب، ما يشير إلى دخول السوق في مرحلة تقلبات منخفضة. كما ظهرت حالة من الانفصال بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتشكل تباين بين الدعم الصعودي للمتوسطات طويلة المدى والزخم الهبوطي للمتوسطات قصيرة المدى. يقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.008937، وهو يبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. أما المستوى المرجعي الأول في الأسفل فهو النقطة المحورية عند 0.008851، والتي توفر دعمًا فوريًا قريبًا من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يقع الدعم الرئيسي البعيد عند مستوى S1 عند 0.008723، وهو يبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 0.009065، وهي تمثل الحد الأعلى للنطاق. يقبع السعر حاليًا بين النقطة المحورية ومستوى R1، مع تركّز كثافة التداول داخل نطاق ضيق للغاية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Citrea

Citrea (CTR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CTR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCitrea (CTR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Citrea نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Citrea الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CTR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Citrea.

كيفية شراء واستثمار Citrea في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Citrea؟ شراء CTR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Citrea. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Citrea (CTR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Citrea فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Citrea (CTR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Citrea

يسمح لك امتلاك Citrea بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Citrea ( CTR )

تُعدّ Citrea أول منصة ZK rollup تُجري عمليات التسوية مباشرةً على Bitcoin، وتُحقّق من إثباتات المعرفة الصفرية على سلسلة الكتل عبر BitVM، وتحافظ على مستوى أمان Bitcoin مع تمكين العقود الذكية القابلة للبرمجة بالكامل من خلال zkEVM من النوع 2 الخاص بها. تُعزّز المنصة نظامًا بيئيًا قابلًا للتكوين لتطبيقات Bitcoin (₿apps) وتتميز بعملة مستقرة متوافقة، ctUSD، صادرة عن MoonPay، إلى جانب أول جسر BTC مُصغّر الثقة، Clementine.

Citrea المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Citrea، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Citrea الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Citrea

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:00:42 (UTC+8)

تحديثات Citrea (CTR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CTR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CTR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CTR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Citrea (CTR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Citrea المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCTR
$0.008819
$0.008819$0.008819
-1.03%
6.97M (USDT)

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