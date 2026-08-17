سعر Citrea (CTR)
السعر المباشر لمشروع Citrea (CTR) اليوم هو $ 0.008789، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CTR الحالي إلى USD هو $ 0.008789 لكل CTR.
يحتل Citrea حاليًا المرتبة #823 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.55M، مع عرض متداول قدره 1.20B CTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CTR بين $ 0.008728 (أدنى) و$ 0.009126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04223207544534887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01177560785587951.
على المدى القصير، تحرك CTR بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و+10.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.39K.
No.823
12.00%
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ Citrea هي $ 10.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.39K. العرض المتداول لـ CTR يبلغ 1.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.89M.
+0.12%
-1.42%
+10.13%
+10.13%
تتبع تغيرات أسعار Citrea لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001266
|-1.42%
|30 يوم
|$ +0.000942
|+12.00%
|60 يوم
|$ -0.002471
|-21.95%
|90 يوم
|$ +0.000789
|+9.86%
سجل اليوم CTR تغيرًا $ -0.0001266 (-1.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000942 (+12.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CTR تغييرًا في $ -0.002471 (-21.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000789 (+9.86%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Citrea الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CTR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
CTR_USDT يتحرك عند مستوى 0.008891 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقبع السعر فوق النقطة المحورية عند 0.008851. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يبقى الاتجاه طويل المدى في حالة تذبذب محايد. يقع السعر ضمن نطاق التذبذب الأساسي المحدد بين مستويات S1 وR1، دون حدوث اختراق جوهري في البنية الحالية. كما أن درجة تطابق النقاط المحورية مرتفعة، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة تقارب قبل اتخاذ اتجاه واضح. سجل مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا، مع تباعد الخطين السريع والبطيء نحو الأسفل، مما يعكس سيطرة زخم البيع على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع، وغياب أي دافع قوي لاتجاه واحد. كما تراجع كل من مؤشري KDJ وStochRSI، مما يؤكد ضعف قوة الشراء على المدى القصير. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد أظهر انكماش الفتحة وانخفاض معدل التذبذب، ما يشير إلى دخول السوق في مرحلة تقلبات منخفضة. كما ظهرت حالة من الانفصال بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يتشكل تباين بين الدعم الصعودي للمتوسطات طويلة المدى والزخم الهبوطي للمتوسطات قصيرة المدى. يقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.008937، وهو يبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. أما المستوى المرجعي الأول في الأسفل فهو النقطة المحورية عند 0.008851، والتي توفر دعمًا فوريًا قريبًا من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يقع الدعم الرئيسي البعيد عند مستوى S1 عند 0.008723، وهو يبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 0.009065، وهي تمثل الحد الأعلى للنطاق. يقبع السعر حاليًا بين النقطة المحورية ومستوى R1، مع تركّز كثافة التداول داخل نطاق ضيق للغاية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Citrea نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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تُعدّ Citrea أول منصة ZK rollup تُجري عمليات التسوية مباشرةً على Bitcoin، وتُحقّق من إثباتات المعرفة الصفرية على سلسلة الكتل عبر BitVM، وتحافظ على مستوى أمان Bitcoin مع تمكين العقود الذكية القابلة للبرمجة بالكامل من خلال zkEVM من النوع 2 الخاص بها. تُعزّز المنصة نظامًا بيئيًا قابلًا للتكوين لتطبيقات Bitcoin (₿apps) وتتميز بعملة مستقرة متوافقة، ctUSD، صادرة عن MoonPay، إلى جانب أول جسر BTC مُصغّر الثقة، Clementine.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Citrea، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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