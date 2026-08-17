سعر Jasmy اليوم

السعر المباشر لمشروع Jasmy (JASMY) اليوم هو $ 0.003742، مع تغير بنسبة 3.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JASMY الحالي إلى USD هو $ 0.003742 لكل JASMY.

يحتل Jasmy حاليًا المرتبة #116 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 185.02M، مع عرض متداول قدره 49.44B JASMY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JASMY بين $ 0.003672 (أدنى) و$ 0.003939 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.99431527، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00274702452385226.

على المدى القصير، تحرك JASMY بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-8.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.39K.

معلومات سوق Jasmy (JASMY)

التصنيف No.116 القيمة السوقية $ 185.02M$ 185.02M $ 185.02M الحجم (24 ساعة) $ 73.39K$ 73.39K $ 73.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 187.10M$ 187.10M $ 187.10M إمداد دورة التداول 49.44B 49.44B 49.44B الحد الأقصى للعرض 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 إجمالي العرض 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 معدل التداول 98.88% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Jasmy هي $ 185.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.39K. العرض المتداول لـ JASMY يبلغ 49.44B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 187.10M.