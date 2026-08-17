سعر Jasmy (JASMY)
السعر المباشر لمشروع Jasmy (JASMY) اليوم هو $ 0.003742، مع تغير بنسبة 3.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JASMY الحالي إلى USD هو $ 0.003742 لكل JASMY.
يحتل Jasmy حاليًا المرتبة #116 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 185.02M، مع عرض متداول قدره 49.44B JASMY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JASMY بين $ 0.003672 (أدنى) و$ 0.003939 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.99431527، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00274702452385226.
على المدى القصير، تحرك JASMY بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-8.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.39K.
No.116
98.88%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Jasmy هي $ 185.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.39K. العرض المتداول لـ JASMY يبلغ 49.44B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 187.10M.
+0.21%
-3.42%
-8.22%
-8.22%
تتبع تغيرات أسعار Jasmy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013291
|-3.42%
|30 يوم
|$ -0.000794
|-17.51%
|60 يوم
|$ -0.001112
|-22.91%
|90 يوم
|$ -0.001822
|-32.75%
سجل اليوم JASMY تغيرًا $ -0.00013291 (-3.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000794 (-17.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JASMY تغييرًا في $ -0.001112 (-22.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001822 (-32.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Jasmy الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق JASMY: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
JASMY_USDT يتحرك عند السعر الحالي 0.003902 على الإطار الزمني 4 ساعات. يتذبذب السعر ضمن نطاق ضيق بين محور الدعم S2 عند 0.003893 ومقاومة S1 عند 0.003909. يُعتبر خط المحور المركزي عند 0.003936 مرجعًا رئيسيًا للهيكل العلوي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة MA وEMA يظهران ترتيبًا صاعدًا، مما يشير إلى اتجاه شراء قوي. أما مؤشرات الاتجاه القصيرة الأجل فما زالت تحافظ على توزيع إيجابي متزامن. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مما يدل على تحول في الزخم. بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، ما يعكس توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية. كما تظهر ظاهرة التفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى تشتت الزخم الداخلي. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة دون أي بوادر واضحة لتوسع كبير، مما يضع السوق في مرحلة هدوء وتنظيم قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي. من الناحية الفنية، تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى S1 عند 0.003909، وهي قريبة جدًا من السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يوفر دعم S2 عند 0.003893 مرجعًا فوريًا للقاعدة السفلية. أما بالنسبة للمستويات البعيدة، فإن المحور المركزي عند 0.003936 ومقاومة R1 عند 0.003952 يشكلان حدود المساحة الصاعدة. ويُعد مستوى R2 عند 0.003979 نقطة مراقبة بعيدة في حال حدوث تحركات متطرفة. وفي الوقت الحالي، يتحرك السعر بالقرب من الحدود الداخلية للنطاق.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jasmy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Jasmy، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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