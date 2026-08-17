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سعر Jasmy المباشر اليوم هو 0.003742 USD. القيمة السوقية لـ JASMY هي 185,023,188.79196856506704 USD. تابع تحديثات أسعار JASMY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Jasmy المباشر اليوم هو 0.003742 USD. القيمة السوقية لـ JASMY هي 185,023,188.79196856506704 USD. تابع تحديثات أسعار JASMY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JASMY

معلومات سعر JASMY

ما هو JASMY

الوثيقة البيضاء لـ JASMY

الموقع الرسمي لـ JASMY

اقتصاد توكن JASMY

توقعات سعر JASMY

سجل JASMY

دليل شراء JASMY

محول عملة JASMY إلى الفيات

عقود JASMY الفورية

JASMY عقود USDT-M الآجلة

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شعار Jasmy

سعر Jasmy (JASMY)

السعر المباشر لـ 1 JASMY إلى USD:

$0.003742
$0.003742$0.003742
-3.43%1D
USD
مخطط أسعار Jasmy (JASMY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:45:46 (UTC+8)

سعر Jasmy اليوم

السعر المباشر لمشروع Jasmy (JASMY) اليوم هو $ 0.003742، مع تغير بنسبة 3.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JASMY الحالي إلى USD هو $ 0.003742 لكل JASMY.

يحتل Jasmy حاليًا المرتبة #116 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 185.02M، مع عرض متداول قدره 49.44B JASMY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JASMY بين $ 0.003672 (أدنى) و$ 0.003939 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.99431527، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00274702452385226.

على المدى القصير، تحرك JASMY بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-8.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.39K.

معلومات سوق Jasmy (JASMY)

No.116

$ 185.02M
$ 185.02M$ 185.02M

$ 73.39K
$ 73.39K$ 73.39K

$ 187.10M
$ 187.10M$ 187.10M

49.44B
49.44B 49.44B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

98.88%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Jasmy هي $ 185.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.39K. العرض المتداول لـ JASMY يبلغ 49.44B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 187.10M.

سجل سعر Jasmy بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003672
$ 0.003672$ 0.003672
24 ساعة منخفض
$ 0.003939
$ 0.003939$ 0.003939
24 ساعة مرتفع

$ 0.003672
$ 0.003672$ 0.003672

$ 0.003939
$ 0.003939$ 0.003939

$ 4.99431527
$ 4.99431527$ 4.99431527

$ 0.00274702452385226
$ 0.00274702452385226$ 0.00274702452385226

+0.21%

-3.42%

-8.22%

-8.22%

سجل سعر Jasmy (JASMY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Jasmy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00013291-3.42%
30 يوم$ -0.000794-17.51%
60 يوم$ -0.001112-22.91%
90 يوم$ -0.001822-32.75%
تغير سعر Jasmy اليوم

سجل اليوم JASMY تغيرًا $ -0.00013291 (-3.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Jasmy لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000794 (-17.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Jasmy لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JASMY تغييرًا في $ -0.001112 (-22.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Jasmy لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001822 (-32.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Jasmy

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Jasmy الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Jasmy اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق JASMY: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

JASMY_USDT يتحرك عند السعر الحالي 0.003902 على الإطار الزمني 4 ساعات. يتذبذب السعر ضمن نطاق ضيق بين محور الدعم S2 عند 0.003893 ومقاومة S1 عند 0.003909. يُعتبر خط المحور المركزي عند 0.003936 مرجعًا رئيسيًا للهيكل العلوي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة MA وEMA يظهران ترتيبًا صاعدًا، مما يشير إلى اتجاه شراء قوي. أما مؤشرات الاتجاه القصيرة الأجل فما زالت تحافظ على توزيع إيجابي متزامن. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مما يدل على تحول في الزخم. بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، ما يعكس توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية. كما تظهر ظاهرة التفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى تشتت الزخم الداخلي. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة دون أي بوادر واضحة لتوسع كبير، مما يضع السوق في مرحلة هدوء وتنظيم قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي. من الناحية الفنية، تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى S1 عند 0.003909، وهي قريبة جدًا من السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يوفر دعم S2 عند 0.003893 مرجعًا فوريًا للقاعدة السفلية. أما بالنسبة للمستويات البعيدة، فإن المحور المركزي عند 0.003936 ومقاومة R1 عند 0.003952 يشكلان حدود المساحة الصاعدة. ويُعد مستوى R2 عند 0.003979 نقطة مراقبة بعيدة في حال حدوث تحركات متطرفة. وفي الوقت الحالي، يتحرك السعر بالقرب من الحدود الداخلية للنطاق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Jasmy؟

تتأثر أسعار JASMY بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة في مجال العملات المشفرة
2. اعتماد حلول إنترنت الأشياء وسيادة البيانات
3. إعلانات الشراكات مع شركات التكنولوجيا
4. حجم التداول والسيولة في البورصات
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع العملات المشفرة اليابانية
6. تحركات أسعار البيتكوين والإيثريوم
7. تغييرات في المعروض من الرموز ومستوى التداول
8. التطورات التقنية وتحديثات المنصات
9. تكهنات المستثمرين ونشاط كبار الملاك (الحيتان)
10. الظروف الاقتصادية العامة ودرجة استعداد السوق للمخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Jasmy اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر JASMY اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول الفعّالة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع بمستويات تقلّب السوق. إن تركيز JASMY على إنترنت الأشياء يجذب مستثمري التقنية الذين يراقبون تحركات الأسعار.

توقعات أسعار Jasmy

Jasmy (JASMY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JASMY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJasmy (JASMY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jasmy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Jasmy الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JASMY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Jasmy.

كيفية شراء واستثمار Jasmy في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Jasmy؟ شراء JASMY سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Jasmy. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Jasmy (JASMY).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Jasmy فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Jasmy (JASMY)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Jasmy

يسمح لك امتلاك Jasmy بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Jasmy ( JASMY )

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Jasmy المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Jasmy، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Jasmy الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

DePINEthereum EcosystemInternet of Things (IOT)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Jasmy

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:45:46 (UTC+8)

تحديثات Jasmy (JASMY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Jasmy

JASMY USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع JASMY باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود JASMY USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Jasmy (JASMY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jasmy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJASMY
$0.003742
$0.003742$0.003742
-3.38%
19.36M (USDT)
/USDCJASMY
$0.003739
$0.003739$0.003739
-3.47%
6.93M (USDT)

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حاسبة JASMY إلى USD

المبلغ

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.003742 USD