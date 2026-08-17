سعر Sherwood Protocol (WOOD)
السعر المباشر لمشروع Sherwood Protocol (WOOD) اليوم هو $ 0.003915، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOOD الحالي إلى USD هو $ 0.003915 لكل WOOD.
يحتل Sherwood Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOOD بين $ 0.003901 (أدنى) و$ 0.004055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك WOOD بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-20.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.51K.
ROBINHOOD
القيمة السوقية الحالية لـ Sherwood Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.51K. العرض المتداول لـ WOOD يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.92M.
-0.39%
-0.75%
-20.82%
-20.82%
تتبع تغيرات أسعار Sherwood Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00002967
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.003085
|-44.08%
|60 يوم
|$ -0.003085
|-44.08%
|90 يوم
|$ -0.003085
|-44.08%
سجل اليوم WOOD تغيرًا $ -0.00002967 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003085 (-44.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WOOD تغييرًا في $ -0.003085 (-44.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003085 (-44.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Sherwood Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق WOOD: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
WOOD_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين نقطة التحول S1 عند مستوى 0.005195 والمركز الرئيسي عند مستوى 0.005468. السعر الحالي عند 0.005367 يقع في الجزء العلوي من النطاق. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات طويلة المدى على هيكلها الصعودي. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تظهر إشارات المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا طفيفًا، بينما تبقى معدلات التذبذب في حالة تقارب. توزيع قوة المشترين والبائعين متوازن نسبيًا. يبعد مستوى المقاومة R1 عند 0.005621 نحو 4.7% عن السعر الحالي، بينما يبعد مستوى الدعم S1 عند 0.005195 نحو 3.2% فقط. كما يوفر مستوى المقاومة R2 البعيد عند 0.005894 مرجعًا للارتفاع، في حين يشكّل مستوى الدعم S2 القريب عند 0.005043 حدًا للانخفاض. إن حركة السعر تحت المركز الرئيسي تشير إلى وجود ضغط قصير المدى، فيما يحدد نظام النقاط المحورية نطاق التذبذب الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Sherwood Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Sherwood Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
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|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
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|01-28 07:44:00
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