سعر Sherwood Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Sherwood Protocol (WOOD) اليوم هو $ 0.003915، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOOD الحالي إلى USD هو $ 0.003915 لكل WOOD.

يحتل Sherwood Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOOD بين $ 0.003901 (أدنى) و$ 0.004055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WOOD بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-20.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.51K.

معلومات سوق Sherwood Protocol (WOOD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Sherwood Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.51K. العرض المتداول لـ WOOD يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.92M.