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سعر Sherwood Protocol المباشر اليوم هو 0.003915 USD. القيمة السوقية لـ WOOD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WOOD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Sherwood Protocol المباشر اليوم هو 0.003915 USD. القيمة السوقية لـ WOOD هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WOOD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Sherwood Protocol (WOOD)

السعر المباشر لـ 1 WOOD إلى USD:

$0.003926
$0.003926$0.003926
-0.75%1D
USD
مخطط أسعار Sherwood Protocol (WOOD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:12:39 (UTC+8)

سعر Sherwood Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Sherwood Protocol (WOOD) اليوم هو $ 0.003915، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOOD الحالي إلى USD هو $ 0.003915 لكل WOOD.

يحتل Sherwood Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOOD بين $ 0.003901 (أدنى) و$ 0.004055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WOOD بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-20.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.51K.

معلومات سوق Sherwood Protocol (WOOD)

--
----

$ 55.51K
$ 55.51K$ 55.51K

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Sherwood Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.51K. العرض المتداول لـ WOOD يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.92M.

سجل سعر Sherwood Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003901
$ 0.003901$ 0.003901
24 ساعة منخفض
$ 0.004055
$ 0.004055$ 0.004055
24 ساعة مرتفع

$ 0.003901
$ 0.003901$ 0.003901

$ 0.004055
$ 0.004055$ 0.004055

--
----

--
----

-0.39%

-0.75%

-20.82%

-20.82%

سجل سعر Sherwood Protocol (WOOD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Sherwood Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00002967-0.75%
30 يوم$ -0.003085-44.08%
60 يوم$ -0.003085-44.08%
90 يوم$ -0.003085-44.08%
تغير سعر Sherwood Protocol اليوم

سجل اليوم WOOD تغيرًا $ -0.00002967 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Sherwood Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003085 (-44.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Sherwood Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WOOD تغييرًا في $ -0.003085 (-44.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Sherwood Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003085 (-44.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Sherwood Protocol (WOOD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Sherwood Protocol.

تحليل Sherwood Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Sherwood Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Sherwood Protocol اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WOOD: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

WOOD_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين نقطة التحول S1 عند مستوى 0.005195 والمركز الرئيسي عند مستوى 0.005468. السعر الحالي عند 0.005367 يقع في الجزء العلوي من النطاق. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات طويلة المدى على هيكلها الصعودي. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تظهر إشارات المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا طفيفًا، بينما تبقى معدلات التذبذب في حالة تقارب. توزيع قوة المشترين والبائعين متوازن نسبيًا. يبعد مستوى المقاومة R1 عند 0.005621 نحو 4.7% عن السعر الحالي، بينما يبعد مستوى الدعم S1 عند 0.005195 نحو 3.2% فقط. كما يوفر مستوى المقاومة R2 البعيد عند 0.005894 مرجعًا للارتفاع، في حين يشكّل مستوى الدعم S2 القريب عند 0.005043 حدًا للانخفاض. إن حركة السعر تحت المركز الرئيسي تشير إلى وجود ضغط قصير المدى، فيما يحدد نظام النقاط المحورية نطاق التذبذب الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Sherwood Protocol

Sherwood Protocol (WOOD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WOOD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSherwood Protocol (WOOD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Sherwood Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Sherwood Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WOOD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Sherwood Protocol.

كيفية شراء واستثمار Sherwood Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Sherwood Protocol؟ شراء WOOD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Sherwood Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Sherwood Protocol (WOOD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Sherwood Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Sherwood Protocol (WOOD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Sherwood Protocol

يسمح لك امتلاك Sherwood Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Sherwood Protocol ( WOOD )

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Sherwood Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Sherwood Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

GovernanceRobinhood Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Sherwood Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:12:39 (UTC+8)

تحديثات Sherwood Protocol (WOOD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Sherwood Protocol

WOOD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WOOD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WOOD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Sherwood Protocol (WOOD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sherwood Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWOOD
$0.003932
$0.003932$0.003932
-0.65%
14.00M (USDT)

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