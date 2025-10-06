سعر NVIDIA المباشر اليوم هو 206 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NVDAON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NVDAON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر NVIDIA المباشر اليوم هو 206 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NVDAON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NVDAON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار NVIDIA

NVIDIA السعر(NVDAON)

السعر المباشر لـ 1 NVDAON إلى USD:

$206.07
$206.07$206.07
+6.70%1D
USD
مخطط أسعار NVIDIA (NVDAON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:35:40 (UTC+8)

معلومات سعر NVIDIA (NVDAON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 190.54
$ 190.54$ 190.54
24 ساعة منخفض
$ 207.4
$ 207.4$ 207.4
24 ساعة مرتفع

$ 190.54
$ 190.54$ 190.54

$ 207.4
$ 207.4$ 207.4

$ 206.49901220057882
$ 206.49901220057882$ 206.49901220057882

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.05%

+6.70%

+13.67%

+13.67%

سعر NVIDIA (NVDAON) في الوقت الحقيقي هو $ 206. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NVDAON بين أدنى سعر $ 190.54 وأعلى سعر $ 207.4، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNVDAON على الإطلاق هو $ 206.49901220057882، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 164.59862286332267.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NVDAON -0.05% على مدار الساعة الماضية، +6.70% على مدار 24 ساعة، و +13.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NVIDIA (NVDAON)

No.1613

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

$ 63.43K
$ 63.43K$ 63.43K

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

16.34K
16.34K 16.34K

16,342.99037588
16,342.99037588 16,342.99037588

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ NVIDIA هي $ 3.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.43K. العرض المتداول لـ NVDAON يبلغ 16.34K، مع إجمالي عرض 16342.99037588. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.37M.

سجل سعر NVIDIA (NVDAON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NVIDIA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +12.9397+6.70%
30 يوم$ +27+15.08%
60 يوم$ +86+71.66%
90 يوم$ +86+71.66%
تغير سعر NVIDIA اليوم

سجل اليوم NVDAON تغيرًا $ +12.9397 (+6.70%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NVIDIA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +27 (+15.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NVIDIA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NVDAON تغييرًا في $ +86 (+71.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NVIDIA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +86 (+71.66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NVIDIA (NVDAON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار NVIDIA.

ما هو NVIDIA ( NVDAON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر NVIDIA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك NVIDIA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NVDAONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول NVIDIA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء NVIDIA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر NVIDIA (USD)

كم ستكون قيمة NVIDIA (NVDAON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك NVIDIA (NVDAON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة NVIDIA.

تحقق الآن من توقعات سعر NVIDIA!

توكنوميكس NVIDIA (NVDAON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NVIDIA (NVDAON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NVDAON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NVIDIA ( NVDAON )

هل تبحث عن كيفية شراء NVIDIA؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء NVIDIA على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NVDAON إلى العملات المحلية

1 NVIDIA (NVDAON) إلى VND
5,420,890
1 NVIDIA (NVDAON) إلى AUD
A$311.06
1 NVIDIA (NVDAON) إلى GBP
154.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى EUR
175.1
1 NVIDIA (NVDAON) إلى USD
$206
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MYR
RM863.14
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TRY
8,641.7
1 NVIDIA (NVDAON) إلى JPY
¥31,312
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ARS
ARS$303,386.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى RUB
16,323.44
1 NVIDIA (NVDAON) إلى INR
18,173.32
1 NVIDIA (NVDAON) إلى IDR
Rp3,433,331.96
1 NVIDIA (NVDAON) إلى PHP
12,102.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى EGP
￡E.9,762.34
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BRL
R$1,102.1
1 NVIDIA (NVDAON) إلى CAD
C$286.34
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BDT
25,218.52
1 NVIDIA (NVDAON) إلى NGN
299,853.6
1 NVIDIA (NVDAON) إلى COP
$792,306.9
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ZAR
R.3,528.78
1 NVIDIA (NVDAON) إلى UAH
8,674.66
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TZS
T.Sh.507,388.3
1 NVIDIA (NVDAON) إلى VES
Bs44,702
1 NVIDIA (NVDAON) إلى CLP
$193,846
1 NVIDIA (NVDAON) إلى PKR
Rs58,405.12
1 NVIDIA (NVDAON) إلى KZT
109,923.66
1 NVIDIA (NVDAON) إلى THB
฿6,645.56
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TWD
NT$6,297.42
1 NVIDIA (NVDAON) إلى AED
د.إ756.02
1 NVIDIA (NVDAON) إلى CHF
Fr162.74
1 NVIDIA (NVDAON) إلى HKD
HK$1,600.62
1 NVIDIA (NVDAON) إلى AMD
֏78,926.84
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MAD
.د.م1,901.38
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MXN
$3,798.64
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SAR
ريال770.44
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ETB
Br31,244.02
1 NVIDIA (NVDAON) إلى KES
KSh26,613.14
1 NVIDIA (NVDAON) إلى JOD
د.أ146.054
1 NVIDIA (NVDAON) إلى PLN
747.78
1 NVIDIA (NVDAON) إلى RON
лв898.16
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SEK
kr1,928.16
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BGN
лв346.08
1 NVIDIA (NVDAON) إلى HUF
Ft68,756.62
1 NVIDIA (NVDAON) إلى CZK
4,303.34
1 NVIDIA (NVDAON) إلى KWD
د.ك63.036
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ILS
669.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BOB
Bs1,423.46
1 NVIDIA (NVDAON) إلى AZN
350.2
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TJS
SM1,903.44
1 NVIDIA (NVDAON) إلى GEL
560.32
1 NVIDIA (NVDAON) إلى AOA
Kz187,783.42
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BHD
.د.ب77.456
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BMD
$206
1 NVIDIA (NVDAON) إلى DKK
kr1,320.46
1 NVIDIA (NVDAON) إلى HNL
L5,426.04
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MUR
9,375.06
1 NVIDIA (NVDAON) إلى NAD
$3,557.62
1 NVIDIA (NVDAON) إلى NOK
kr2,055.88
1 NVIDIA (NVDAON) إلى NZD
$354.32
1 NVIDIA (NVDAON) إلى PAB
B/.206
1 NVIDIA (NVDAON) إلى PGK
K867.26
1 NVIDIA (NVDAON) إلى QAR
ر.ق749.84
1 NVIDIA (NVDAON) إلى RSD
дин.20,754.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى UZS
soʻm2,481,927.14
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ALL
L17,112.42
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ANG
ƒ368.74
1 NVIDIA (NVDAON) إلى AWG
ƒ370.8
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BBD
$412
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BAM
KM344.02
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BIF
Fr607,494
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BND
$265.74
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BSD
$206
1 NVIDIA (NVDAON) إلى JMD
$33,058.88
1 NVIDIA (NVDAON) إلى KHR
830,643.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى KMF
Fr86,726
1 NVIDIA (NVDAON) إلى LAK
4,478,260.78
1 NVIDIA (NVDAON) إلى LKR
රු62,745.54
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MDL
L3,493.76
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MGA
Ar919,641.68
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MOP
P1,650.06
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MVR
3,151.8
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MWK
MK357,638.66
1 NVIDIA (NVDAON) إلى MZN
MT13,163.4
1 NVIDIA (NVDAON) إلى NPR
रु29,107.8
1 NVIDIA (NVDAON) إلى PYG
1,460,952
1 NVIDIA (NVDAON) إلى RWF
Fr299,318
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SBD
$1,693.32
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SCR
2,859.28
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SRD
$8,145.24
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SVC
$1,802.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى SZL
L3,557.62
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TMT
m721
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TND
د.ت604.816
1 NVIDIA (NVDAON) إلى TTD
$1,398.74
1 NVIDIA (NVDAON) إلى UGX
Sh717,704
1 NVIDIA (NVDAON) إلى XAF
Fr115,978
1 NVIDIA (NVDAON) إلى XCD
$556.2
1 NVIDIA (NVDAON) إلى XOF
Fr115,978
1 NVIDIA (NVDAON) إلى XPF
Fr21,012
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BWP
P2,931.38
1 NVIDIA (NVDAON) إلى BZD
$414.06
1 NVIDIA (NVDAON) إلى CVE
$19,502.02
1 NVIDIA (NVDAON) إلى DJF
Fr36,668
1 NVIDIA (NVDAON) إلى DOP
$13,196.36
1 NVIDIA (NVDAON) إلى DZD
د.ج26,759.4
1 NVIDIA (NVDAON) إلى FJD
$463.5
1 NVIDIA (NVDAON) إلى GNF
Fr1,791,170
1 NVIDIA (NVDAON) إلى GTQ
Q1,577.96
1 NVIDIA (NVDAON) إلى GYD
$43,140.52
1 NVIDIA (NVDAON) إلى ISK
kr25,338

NVIDIA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NVIDIA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب NVIDIA الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NVIDIA

كم يساوي NVIDIA (NVDAON) اليوم؟
سعر NVDAON المباشر في USD هو USD 206، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NVDAON إلى USD الحالي؟
سعر NVDAON إلى USD الحالي هو $ 206. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ NVIDIA ؟
القيمة السوقية لعملة NVDAON هي $ 3.37M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NVDAON؟
العرض المتداول لتوكن NVDAON هو 16.34K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NVDAON؟
حقق NVDAON سعرًا قياسيًا قدره 206.49901220057882 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NVDAON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 164.59862286332267 NVDAON.
ما هو حجم تداول NVDAON؟
حجم تداول NVDAON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 63.43K USD.
هل سترتفع NVDAON هذا العام؟
قد يرتفع NVDAON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NVDAON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:35:40 (UTC+8)

تحديثات NVIDIA (NVDAON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

