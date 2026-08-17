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سعر ShareX المباشر اليوم هو 0,3326 USD. القيمة السوقية لـ SHARE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار SHARE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ShareX المباشر اليوم هو 0,3326 USD. القيمة السوقية لـ SHARE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار SHARE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SHARE

معلومات سعر SHARE

ما هو SHARE

الوثيقة البيضاء لـ SHARE

الموقع الرسمي لـ SHARE

اقتصاد توكن SHARE

توقعات سعر SHARE

سجل SHARE

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سعر ShareX (SHARE)

السعر المباشر لـ 1 SHARE إلى USD:

$0,3327
$0,3327$0,3327
-0.35%1D
USD
مخطط أسعار ShareX (SHARE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:33:00 (UTC+8)

سعر ShareX اليوم

السعر المباشر لمشروع ShareX (SHARE) اليوم هو $ 0,3326، مع تغير بنسبة 0,35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHARE الحالي إلى USD هو $ 0,3326 لكل SHARE.

يحتل ShareX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SHARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHARE بين $ 0,3324 (أدنى) و$ 0,3409 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SHARE بمقدار -0,99% خلال الساعة الماضية و-3,40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.38K.

معلومات سوق ShareX (SHARE)

--
----

$ 84.38K
$ 84.38K$ 84.38K

$ 33,26M
$ 33,26M$ 33,26M

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ShareX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.38K. العرض المتداول لـ SHARE يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33,26M.

سجل سعر ShareX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,3324
$ 0,3324$ 0,3324
24 ساعة منخفض
$ 0,3409
$ 0,3409$ 0,3409
24 ساعة مرتفع

$ 0,3324
$ 0,3324$ 0,3324

$ 0,3409
$ 0,3409$ 0,3409

--
----

--
----

-0,99%

-0,35%

-3,40%

-3,40%

سجل سعر ShareX (SHARE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ShareX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,001169-0,35%
30 يوم$ +0,1203+56,66%
60 يوم$ +0,1392+71,97%
90 يوم$ +0,0908+37,55%
تغير سعر ShareX اليوم

سجل اليوم SHARE تغيرًا $ -0,001169 (-0,35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ShareX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0,1203 (+56,66%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ShareX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SHARE تغييرًا في $ +0,1392 (+71,97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ShareX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0,0908 (+37,55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ShareX (SHARE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ShareX.

تحليل ShareX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ShareX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ShareX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SHARE: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

SHARE_USDT يتحرك عند مستوى السعر 0.3408 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة الوسط البالغة 0.3417. يشكّل دعم S1 عند 0.3373 حدود الهيكل القريب، بينما يحدد مقاومة R1 عند 0.3489 الحد الأعلى للنطاق الصعودي. تشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السعر يتواجد في منطقة محايدة تميل نحو الضعف، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا بالقرب من نقطة الوسط، دون ظهور إشارات اختراق واضحة في بنية السوق. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع سيطرة زخم البيع على المدى القصير. أما قراءة مؤشر RSI فتبقى عند مستويات محايدة، بينما لم تصل قيم مؤشري KDJ وStochRSI بعد إلى المناطق المتطرفة. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA لم تصدر أي إشارات شراء واضحة. وتبدو معدلات التذبذب في مرحلة التقارب، فيما يظهر تباين واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى توزيع طفيف لضغط البيع. وبالتالي، يفتقر السعر إلى قوة دافعة أحادية الاتجاه. من الأسفل، يُعد مستوى 0.3373 هو أول نقطة للمراقبة، ويقع على بُعد حوالي 1.0% من السعر الحالي. أما نقطة S2 عند 0.3301 فتوفر مرجعًا بعيد المدى. وعلى الجانب العلوي، يشكّل مستوى 0.3489 مقاومة مباشرة، ويقع على بُعد نحو 2.3% من السعر الحالي. كما يحدد مستوى R2 عند 0.3533 أعلى نقطة ضمن النطاق. وبذلك، تُقسّم المستويات الرئيسية بوضوح نطاق التداول الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار ShareX

ShareX (SHARE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHARE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرShareX (SHARE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ShareX نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ShareX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SHARE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ShareX.

كيفية شراء واستثمار ShareX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ShareX؟ شراء SHARE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ShareX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ShareX (SHARE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ShareX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ShareX (SHARE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ShareX

يسمح لك امتلاك ShareX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ShareX ( SHARE )

ShareX is building Web3 infrastructure for the sharing economy, providing a standardized IRL onboarding toolkit and a verifiable settlement layer that brings shared and unattended devices, usage data, and cash flows on-chain, enabling scalable revenue-based RWAs.

ShareX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ShareX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ShareX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemLaunchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ShareX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:33:00 (UTC+8)

تحديثات ShareX (SHARE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SHARE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SHARE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SHARE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ShareX (SHARE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ShareX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSHARE
$0,3337
$0,3337$0,3337
-0,05%
251.00K (USDT)

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1 SHARE = 0,3326 USD