سعر ShareX (SHARE)
السعر المباشر لمشروع ShareX (SHARE) اليوم هو $ 0,3326، مع تغير بنسبة 0,35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHARE الحالي إلى USD هو $ 0,3326 لكل SHARE.
يحتل ShareX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SHARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHARE بين $ 0,3324 (أدنى) و$ 0,3409 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك SHARE بمقدار -0,99% خلال الساعة الماضية و-3,40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.38K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ ShareX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.38K. العرض المتداول لـ SHARE يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33,26M.
-0,99%
-0,35%
-3,40%
-3,40%
تتبع تغيرات أسعار ShareX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0,001169
|-0,35%
|30 يوم
|$ +0,1203
|+56,66%
|60 يوم
|$ +0,1392
|+71,97%
|90 يوم
|$ +0,0908
|+37,55%
سجل اليوم SHARE تغيرًا $ -0,001169 (-0,35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0,1203 (+56,66%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SHARE تغييرًا في $ +0,1392 (+71,97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0,0908 (+37,55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ShareX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SHARE: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
SHARE_USDT يتحرك عند مستوى السعر 0.3408 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة الوسط البالغة 0.3417. يشكّل دعم S1 عند 0.3373 حدود الهيكل القريب، بينما يحدد مقاومة R1 عند 0.3489 الحد الأعلى للنطاق الصعودي. تشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السعر يتواجد في منطقة محايدة تميل نحو الضعف، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا بالقرب من نقطة الوسط، دون ظهور إشارات اختراق واضحة في بنية السوق. يُظهر مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع سيطرة زخم البيع على المدى القصير. أما قراءة مؤشر RSI فتبقى عند مستويات محايدة، بينما لم تصل قيم مؤشري KDJ وStochRSI بعد إلى المناطق المتطرفة. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA لم تصدر أي إشارات شراء واضحة. وتبدو معدلات التذبذب في مرحلة التقارب، فيما يظهر تباين واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى توزيع طفيف لضغط البيع. وبالتالي، يفتقر السعر إلى قوة دافعة أحادية الاتجاه. من الأسفل، يُعد مستوى 0.3373 هو أول نقطة للمراقبة، ويقع على بُعد حوالي 1.0% من السعر الحالي. أما نقطة S2 عند 0.3301 فتوفر مرجعًا بعيد المدى. وعلى الجانب العلوي، يشكّل مستوى 0.3489 مقاومة مباشرة، ويقع على بُعد نحو 2.3% من السعر الحالي. كما يحدد مستوى R2 عند 0.3533 أعلى نقطة ضمن النطاق. وبذلك، تُقسّم المستويات الرئيسية بوضوح نطاق التداول الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ShareX نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ShareX is building Web3 infrastructure for the sharing economy, providing a standardized IRL onboarding toolkit and a verifiable settlement layer that brings shared and unattended devices, usage data, and cash flows on-chain, enabling scalable revenue-based RWAs.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ShareX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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