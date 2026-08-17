سعر ShareX اليوم

السعر المباشر لمشروع ShareX (SHARE) اليوم هو $ 0,3326، مع تغير بنسبة 0,35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHARE الحالي إلى USD هو $ 0,3326 لكل SHARE.

يحتل ShareX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SHARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHARE بين $ 0,3324 (أدنى) و$ 0,3409 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SHARE بمقدار -0,99% خلال الساعة الماضية و-3,40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.38K.

معلومات سوق ShareX (SHARE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 84.38K$ 84.38K $ 84.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33,26M$ 33,26M $ 33,26M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100 000 000 100 000 000 100 000 000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ShareX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.38K. العرض المتداول لـ SHARE يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33,26M.