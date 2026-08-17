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سعر DODO المباشر اليوم هو 0.02267 USD. القيمة السوقية لـ DODO هي 22,670,000 USD. تابع تحديثات أسعار DODO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DODO المباشر اليوم هو 0.02267 USD. القيمة السوقية لـ DODO هي 22,670,000 USD. تابع تحديثات أسعار DODO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DODO

معلومات سعر DODO

ما هو DODO

الوثيقة البيضاء لـ DODO

الموقع الرسمي لـ DODO

اقتصاد توكن DODO

توقعات سعر DODO

سجل DODO

دليل شراء DODO

محول عملة DODO إلى الفيات

عقود DODO الفورية

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سعر DODO (DODO)

السعر المباشر لـ 1 DODO إلى USD:

$0.02267
$0.02267$0.02267
+8.41%1D
USD
مخطط أسعار DODO (DODO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:14:13 (UTC+8)

سعر DODO اليوم

السعر المباشر لمشروع DODO (DODO) اليوم هو $ 0.02267، مع تغير بنسبة 8.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DODO الحالي إلى USD هو $ 0.02267 لكل DODO.

يحتل DODO حاليًا المرتبة #815 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.67M، مع عرض متداول قدره 1.00B DODO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DODO بين $ 0.01982 (أدنى) و$ 0.02349 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.51245353، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01282599453139506.

على المدى القصير، تحرك DODO بمقدار -2.67% خلال الساعة الماضية و+1.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 278.27K.

معلومات سوق DODO (DODO)

No.815

$ 22.67M
$ 22.67M$ 22.67M

$ 278.27K
$ 278.27K$ 278.27K

$ 22.67M
$ 22.67M$ 22.67M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ DODO هي $ 22.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 278.27K. العرض المتداول لـ DODO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.67M.

سجل سعر DODO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01982
$ 0.01982$ 0.01982
24 ساعة منخفض
$ 0.02349
$ 0.02349$ 0.02349
24 ساعة مرتفع

$ 0.01982
$ 0.01982$ 0.01982

$ 0.02349
$ 0.02349$ 0.02349

$ 8.51245353
$ 8.51245353$ 8.51245353

$ 0.01282599453139506
$ 0.01282599453139506$ 0.01282599453139506

-2.67%

+8.41%

+1.47%

+1.47%

سجل سعر DODO (DODO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DODO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0017586+8.41%
30 يوم$ +0.00055+2.48%
60 يوم$ +0.00697+44.39%
90 يوم$ +0.00373+19.69%
تغير سعر DODO اليوم

سجل اليوم DODO تغيرًا $ +0.0017586 (+8.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DODO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00055 (+2.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DODO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DODO تغييرًا في $ +0.00697 (+44.39%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DODO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00373 (+19.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DODO (DODO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DODO.

تحليل DODO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DODO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق DODO اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DODO: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

DODO_USDT يتحرك ضمن نطاق تحت مركز 0.02235 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 0.02119 يقع أسفل نقطة المحور S2 عند 0.02165. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. يقبع هيكل السعر في مستوى تذبذب منخفض. يشهد الطرفان، الشراء والبيع، حالة من التردد والصراع حول حدود نظام المحور. تظهر تباينات في اتجاه المؤشرات؛ فالمؤشر السريع يشير إلى تعافي الجانب الصعودي، بينما يظل مؤشر MACD في وضع التقاطع الهبوطي. يتسم توزيع القوة الدافعة بخصائص متشتتة، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية. لم يشهد معدل التقلبات أي توسع ملحوظ، ولا يوجد دعم واضح لدفع السوق نحو اتجاه واحد. يقع أقرب مقاومة عند مستوى 0.02165، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.17%. أما المستوى المرجعي الرئيسي الأعلى فهو 0.02235، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.47%. وعلى الجانب الآخر، يجب مراقبة مستوى الدعم السابق كنقطة محورية للدعم. يسود السوق حاليًا حالة من التماسك ضمن نطاق ضيق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DODO؟

تتأثر أسعار DODO بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم التداول والسيولة على المنصة
2. معنويات واتجاهات سوق DeFi بشكل عام
3. تحركات أسعار البيتكوين والإيثريوم
4. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين
5. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة (الستيكينغ)
6. كفاءة خوارزميات صانعي السوق
7. الشراكات والتكاملات
8. التطورات التنظيمية التي تؤثر على DeFi
9. المنافسة من منصات DEX الأخرى
10. الظروف العامة لسوق العملات المشفرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر DODO اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر DODO اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، وتحليل الاستثمارات. يُعَدّ DODO رمزًا لبروتوكول DeFi، ولذلك يراقب المتداولون سعره لتحديد نقاط الدخول والخروج. كما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء أو البيع أو الإبقاء على المراكز.

توقعات أسعار DODO

DODO (DODO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DODO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDODO (DODO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DODO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر DODO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DODO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DODO.

كيفية شراء واستثمار DODO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع DODO؟ شراء DODO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DODO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DODO (DODO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DODO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء DODO (DODO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع DODO

يسمح لك امتلاك DODO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو DODO ( DODO )

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

DODO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DODO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DODO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAurora Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DODO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:14:13 (UTC+8)

تحديثات DODO (DODO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن DODO

DODO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DODO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DODO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق DODO (DODO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DODO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDODO
$0.02264
$0.02264$0.02264
+8.27%
12.73M (USDT)

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حاسبة DODO إلى USD

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DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0.02267 USD