سعر DODO اليوم

السعر المباشر لمشروع DODO (DODO) اليوم هو $ 0.02267، مع تغير بنسبة 8.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DODO الحالي إلى USD هو $ 0.02267 لكل DODO.

يحتل DODO حاليًا المرتبة #815 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.67M، مع عرض متداول قدره 1.00B DODO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DODO بين $ 0.01982 (أدنى) و$ 0.02349 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.51245353، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01282599453139506.

على المدى القصير، تحرك DODO بمقدار -2.67% خلال الساعة الماضية و+1.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 278.27K.

معلومات سوق DODO (DODO)

التصنيف No.815 القيمة السوقية $ 22.67M$ 22.67M $ 22.67M الحجم (24 ساعة) $ 278.27K$ 278.27K $ 278.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.67M$ 22.67M $ 22.67M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ DODO هي $ 22.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 278.27K. العرض المتداول لـ DODO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.67M.