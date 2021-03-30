سعر Axie Infinity المباشر اليوم هو 0.8659 USD. القيمة السوقية لـ AXS هي 150,133,919.968663795577 USD. تابع تحديثات أسعار AXS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Axie Infinity المباشر اليوم هو 0.8659 USD. القيمة السوقية لـ AXS هي 150,133,919.968663795577 USD. تابع تحديثات أسعار AXS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Axie Infinity (AXS) اليوم هو $ 0.8659، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXS الحالي إلى USD هو $ 0.8659 لكل AXS.
يحتل Axie Infinity حاليًا المرتبة #139 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 150.13M، مع عرض متداول قدره 173.38M AXS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXS بين $ 0.8637 (أدنى) و$ 0.8835 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 165.36907993744018436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12343134.
على المدى القصير، تحرك AXS بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-3.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.90K.
معلومات سوق Axie Infinity (AXS)
No.139
$ 150.13M
$ 150.13M$ 150.13M
$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K
$ 233.79M
$ 233.79M$ 233.79M
173.38M
173.38M 173.38M
270,000,000
270,000,000 270,000,000
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Axie Infinity هي $ 150.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.90K. العرض المتداول لـ AXS يبلغ 173.38M، مع إجمالي عرض 270000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.79M.
سجل سعر Axie Infinity بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.8637
$ 0.8637$ 0.8637
24 ساعة منخفض
$ 0.8835
$ 0.8835$ 0.8835
24 ساعة مرتفع
$ 0.8637
$ 0.8637$ 0.8637
$ 0.8835
$ 0.8835$ 0.8835
$ 165.36907993744018436
$ 165.36907993744018436$ 165.36907993744018436
$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134
-0.33%
-1.77%
-3.40%
-3.40%
سجل سعر Axie Infinity (AXS) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Axie Infinity لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.015583
-1.77%
30 يوم
$ -0.0669
-7.18%
60 يوم
$ -0.1114
-11.40%
90 يوم
$ -0.3086
-26.28%
تغير سعر Axie Infinity اليوم
سجل اليوم AXS تغيرًا $ -0.015583 (-1.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Axie Infinity لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0669 (-7.18%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Axie Infinity لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AXS تغييرًا في $ -0.1114 (-11.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Axie Infinity لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.3086 (-26.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Axie Infinity (AXS)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Axie Infinity الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Axie Infinity اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق AXS: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
AXS_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.8625. يقع السعر فوق نقطة التمركز S1 عند 0.862، وفي الوقت نفسه تحت نطاق نقطة التمركز الرئيسية عند 0.8682. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة مؤشرات EMA حالة ترتيب شراء واضحة. كما أن مؤشر MACD قد شكّل بنية تقاطع صاعد، بينما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى اتساق في اتجاه القوة الدافعة. أما معدل التذبذب فهو مستقر عند مستواه الحالي دون أي توسع ملحوظ.
يقع الدعم القريب عند مستوى 0.8620، بفارق 0.0005 عن السعر الحالي. أما المقاومة القريبة فتقع عند 0.8682، بفارق 0.0057 عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى الدعم المرجعي البعيد عند 0.8577، بينما يُعد مستوى المقاومة المرجعي البعيد عند 0.8725.
يتطلب تحديد الاتجاه المستقبلي لسعر AXS_USDT تأكيدًا داخل النطاق بين 0.862 و0.8682. يتنافس كل من المشترين والبائعين على تحديد سعر السوق ضمن نظام التمركز الحالي. وتُشير اتساق المؤشرات الفنية إلى هيكل قصير المدى يميل نحو الصعود.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Axie Infinity؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار AXS:
1. شعبية اللعبة - تُعَدّ نسبة اعتماد اللاعبين وعدد المستخدمين النشطين يوميًا مؤشرات مباشرة على الطلب على الرموز المميزة. 2. فائدة الرمز المميز - يُستخدَم AXS في إدارة الحوكمة، وجني مكافآت الحِفْظ، وتربية أكسيز. 3. اتجاهات سوق NFT - تؤثر مبيعات NFT الخاصة بـ Axie في قيمة النظام البيئي. 4. تحديثات الألعاب - تُحفِّز الميزات الجديدة والمواسم والتحسينات الجديدة الاهتمام باللعبة. 5. معنويات سوق العملات المشفرة - تؤثر الظروف العامة لسوق العملات المشفرة في جميع الرموز المميزة. 6. المنافسة - تؤثر ألعاب اللعب من أجل الكسب الأخرى في حصة السوق. 7. الأخبار المتعلقة باللوائح - تؤثر لوائح الألعاب والعملات المشفرة في ثقة المستثمرين. 8. مكافآت الحِفْظ - تزيد العائدات المرتفعة من حوافز الاحتفاظ بالرموز. 9. إعلانات الشراكات - تُعزِّز التعاونات إمكانات اعتماد النظام. 10. العوامل الاقتصادية - يؤثر التضخم في عملة اللعبة SLP في توازن النظام البيئي.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Axie Infinity اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر AXS اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول وإدارة المحافظ، إذ إن AXS هو رمز تداول للألعاب يتسم بالتقلب. يحتاج اللاعبون إلى الأسعار الحالية لحساب أرباحهم من لعب Axie Infinity. كما يتابع المستثمرون تحركات الأسعار لاستغلال فرص الشراء أو البيع.
توقعات أسعار Axie Infinity
Axie Infinity (AXS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AXS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAxie Infinity (AXS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Axie Infinity نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Axie Infinity الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AXS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Axie Infinity.
كيفية شراء واستثمار Axie Infinity في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Axie Infinity؟ شراء AXS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Axie Infinity. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Axie Infinity (AXS).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Axie Infinity فورًا إلى محفظتك.
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Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تستخدم هذه البيئة عملتين رقميتين رئيسيتين: AXS (شظايا أكسي إنفينيتي) وSLP (جرعة الحب الناعمة). وتُعدّ عملة AXS رمز حوكمة، ما يسمح لحامليها بالتصويت على القرارات المتعلقة باللعبة وكسب المكافآت عبر التصحيح (Staking). أما عملة SLP فتُكتسب من خلال اللعب، وهي مطلوبة لتوليد أكسيز جديدة، مما يدعم اقتصاد "اللعب لكسب المال" (Play-to-Earn). وتحتوي عملة AXS على عرض إجمالي ثابت قدره ٢٧٠ مليون رمزًا، وتوزَّع بين عدة أغراض تشمل مكافآت اللعب والتصحيح وتطوير المشروع. ويحتاج توليد أكسيز جديدة إلى كلٍّ من AXS وSLP، وهذه البنية مُصمَّمة لمساعدة توازن الاقتصاد وتنظيم العدد الإجمالي لأكسيز. وتكسب اللعبة الإيرادات من رسوم السوق (Marketplace Fees) وتكاليف التوليد، والتي تُوجَّه إلى خزينة المجتمع (Community Treasury)، وهي خزينة يُفترض أن يديرها مجتمع اللاعبين عبر التصويت في عمليات الحوكمة. ولدعم الاستدامة على المدى الطويل، يجري تعديل الاقتصاد بشكل دوري، بما في ذلك تحديث معدلات إصدار الرموز واستخدام آليات حرق الرموز (Token Burning).
التكنولوجيا
تعتمد لعبة Axie Infinity على تقنية البلوكشين لمنح اللاعبين ملكية قابلة للتحقق من الأصول داخل اللعبة عبر الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs). وكل Axie هو كائن رقمي فريد يتمتع بسمات مميزة مخزَّنة بشكل دائم على السلسلة، مما يضمن أن الملكية الحقيقية تعود إلى اللاعب — وليس إلى شركة اللعبة. وتشمل طريقة اللعب نظام معارك متقدم تتحدد فيه القدرات وفقًا لأجزاء جسم الـAxie، ما يضيف عمقًا استراتيجيًّا لقرارات القتال. كما يتيح نظام التكاثر للاعبين دمج Axies لإنشاء آخرين جددٍ تحمل سمات موروثة، على غرار الوراثة الجينية في العالم الحقيقي. وتُدار لعبة Axie Infinity على شبكة Ronin، وهي شبكة بلوكشين مخصصة صُمِّمت لتوفير معاملات أسرع وأقل تكلفةً مقارنةً بالشبكات التقليدية. ويمكن للاعبين أيضًا شراء قطع أراضٍ افتراضية وتطويرها في لوناسيا (Lunacia)، العالم الرقمي الخاص باللعبة، حيث يمكنهم بناء هياكل وخلق تجارب جديدة. أما البنية التحتية الأوسع فهي تتضمَّن إجراءات أمنية متطورة وتحديثات مستمرة لتحسين الأداء وتجربة المستخدم، ومن بين أحدث التطورات: نظام المعارك Origins، وتحسينات في الرسومات، وميزات لعب موسَّعة تهدف إلى جعل اللعبة أكثر سهولةً للاعبين الجدد.
الفريق
أكسي إنفينتي (Axie Infinity) مبنية من قِبل شركة سكاي مافيس (Sky Mavis)، وهي شركة مقرها فيتنام وتضم أكثر من ١٠٠ موظف مُكرَّس يعملون في شتى أنحاء العالم. ويتّسم فريق التأسيس بمزيج من الخبرات التي تغطّي مجالات الألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا البلوك تشين، وبناء المجتمعات. ومن أبرز القادة فيه: المدير التنفيذي ترونغ نجوين (Trung Nguyen)، والمدير التنفيذي للعمليات ألكساندر لارسن (Aleksander Larsen)، ومدير الفنون تو دون (Tu Doan)، والمدير التقني آندي هو (Andy Ho)، وقائد النمو جيفري زيرلين (Jeffrey Zirlin). وقد نجحت سكاي مافيس في جذب دعم رأسمالي كبير من شركات رأس المال المخاطر، بما في ذلك جولة تمويل بقيمة ١٥٢ مليون دولار أمريكي. وبعد التحديات الأمنية التي واجهتها الشركة في عام ٢٠٢٢، وسّعت سكاي مافيس فريقها ليشمل خبراء إضافيين في أمن تقنية البلوك تشين. وتتمتّع المنظمة بحضور عالمي، حيث يعمل أفراد فريقها في عدة دول، كما تحافظ على اتصال وثيق مع اللاعبين عبر التحديثات والفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي. وبشكل عام، يُعرف الفريق بقدرته على تقديم تحسينات مستمرة والتكيف مع التغيرات في ظروف السوق.
خارطة الطريق
تهدف خارطة الطريق إلى تحويل لعبة Axie Infinity إلى منصة ألعاب مملوكةٌ بالكامل من قِبل المجتمع. وتشمل الإنجازات الأخيرة الإطلاق الناجح لنظام القتال الجديد «Origins»، بالإضافة إلى إدخال ميزات لعب الأراضي. ويواصل الفريق تحسين الآليات الأساسية، وتوسيع مبادرات الرياضات الإلكترونية، وبناء تجارب لعب أكثر جاذبيةً لللاعبين. ومن الخطط القادمة ترقية أجزاء الـ Axie، وإطلاق متجر للمنتجات المرتبطة باللعبة، وتوسيع عالم اللعبة بشكل أكبر. أما الهدف الأوسع فهو تشكيل «أمة رقمية» يمكن للّاعبين فيها المشاركة بمعنًى حقيقيٍّ في كلٍّ من اللعب والإدارة. وبعد استخلاص الدروس من التحديات السابقة، لا تزال تحسينات الأمان وحلول التوسع تُعتبر أولوياتٍ مركزية. وتُركِّز خارطة الطريق أيضًا على نماذج اقتصادية مستدامة، وتعزيز التفاعل عبر الميزات والتحديثات المستمرة، والأهداف الطويلة المدى مثل التمركز الكامل (full decentralization) واقتصاد افتراضي ذاتي الاستدامة.
نظرة عامة
أكسي إنفينيتي (Axie Infinity) هي عالم افتراضي للحيوانات الأليفة الرقمية يدمج تقنية البلوك تشين مع أسلوب لعب يركّز على جمع المخلوقات المعروفة باسم «أكسيز» (Axies)، وتوليدها، ومحاربتها. ويملك اللاعبون ملكية فعلية للأصول داخل اللعبة لأنها تُصدر على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs)، ويمكنهم كسب مكافآت من العملات المشفرة عبر اللعب والمشاركة الأوسع في النظام البيئي. وتتميّز التجربة بمعارك على غرار لعبة «بوكيمون»، وتوليد استراتيجي للمخلوقات، واقتصاد افتراضي يتبادل فيه اللاعبون الأصول ويسعون وراء المكافآت. ومنذ إطلاقها، نمت لتُصبح واحدةً من أكبر ألعاب البلوك تشين في العالم، وجذبت ملايين اللاعبين النشطين، وأسهمت في إبقاء سوق نشط ومزدهر. ويستمر المشروع في التطور عبر تحديثاتٍ تُدخل ميزات جديدةً، وتُحسّن آليات اللعب، وتُعزّز الأنظمة الاقتصادية المصممة للاستدامة الطويلة الأمد.
Axie Infinity المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Axie Infinity، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Axie Infinity سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Axie Infinity المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Axie Infinity اليوم؟
سعر Axie Infinity اليوم هو $ 0.8659. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Axie Infinity استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Axie Infinity عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في AXS، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Axie Infinity في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Axie Infinity بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Axie Infinity في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر AXS المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Axie Infinity بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر AXS لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Axie Infinity في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر AXS بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,580.52
+0.67%
ETH
1,905.26
+1.11%
GOLD(XAUT)
4,383.3
+0.53%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.88
+0.41%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ AXS على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج AXS/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Axie Infinity ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Axie Infinity هذا العام؟
قد يرتفع سعر Axie Infinity هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Axie Infinity (AXS) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:52:04 (UTC+8)
تحديثات Axie Infinity (AXS) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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