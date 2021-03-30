سعر Axie Infinity اليوم

السعر المباشر لمشروع Axie Infinity (AXS) اليوم هو $ 0.8659، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXS الحالي إلى USD هو $ 0.8659 لكل AXS.

يحتل Axie Infinity حاليًا المرتبة #139 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 150.13M، مع عرض متداول قدره 173.38M AXS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXS بين $ 0.8637 (أدنى) و$ 0.8835 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 165.36907993744018436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12343134.

على المدى القصير، تحرك AXS بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-3.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.90K.

معلومات سوق Axie Infinity (AXS)

التصنيف No.139 القيمة السوقية $ 150.13M$ 150.13M $ 150.13M الحجم (24 ساعة) $ 55.90K$ 55.90K $ 55.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 233.79M$ 233.79M $ 233.79M إمداد دورة التداول 173.38M 173.38M 173.38M إجمالي العرض 270,000,000 270,000,000 270,000,000 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2021-03-30 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Axie Infinity هي $ 150.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.90K. العرض المتداول لـ AXS يبلغ 173.38M، مع إجمالي عرض 270000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.79M.