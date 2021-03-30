شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Axie Infinity المباشر اليوم هو 0.8659 USD. القيمة السوقية لـ AXS هي 150,133,919.968663795577 USD. تابع تحديثات أسعار AXS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Axie Infinity المباشر اليوم هو 0.8659 USD. القيمة السوقية لـ AXS هي 150,133,919.968663795577 USD. تابع تحديثات أسعار AXS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AXS

معلومات سعر AXS

ما هو AXS

الوثيقة البيضاء لـ AXS

الموقع الرسمي لـ AXS

اقتصاد توكن AXS

توقعات سعر AXS

سجل AXS

دليل شراء AXS

محول عملة AXS إلى الفيات

عقود AXS الفورية

AXS عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Axie Infinity

سعر Axie Infinity (AXS)

السعر المباشر لـ 1 AXS إلى USD:

$0.8648
$0.8648$0.8648
-1.77%1D
USD
مخطط أسعار Axie Infinity (AXS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:52:04 (UTC+8)

سعر Axie Infinity اليوم

السعر المباشر لمشروع Axie Infinity (AXS) اليوم هو $ 0.8659، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXS الحالي إلى USD هو $ 0.8659 لكل AXS.

يحتل Axie Infinity حاليًا المرتبة #139 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 150.13M، مع عرض متداول قدره 173.38M AXS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXS بين $ 0.8637 (أدنى) و$ 0.8835 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 165.36907993744018436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12343134.

على المدى القصير، تحرك AXS بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-3.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.90K.

معلومات سوق Axie Infinity (AXS)

No.139

$ 150.13M
$ 150.13M$ 150.13M

$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 233.79M
$ 233.79M$ 233.79M

173.38M
173.38M 173.38M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Axie Infinity هي $ 150.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.90K. العرض المتداول لـ AXS يبلغ 173.38M، مع إجمالي عرض 270000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.79M.

سجل سعر Axie Infinity بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.8637
$ 0.8637$ 0.8637
24 ساعة منخفض
$ 0.8835
$ 0.8835$ 0.8835
24 ساعة مرتفع

$ 0.8637
$ 0.8637$ 0.8637

$ 0.8835
$ 0.8835$ 0.8835

$ 165.36907993744018436
$ 165.36907993744018436$ 165.36907993744018436

$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134

-0.33%

-1.77%

-3.40%

-3.40%

سجل سعر Axie Infinity (AXS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Axie Infinity لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.015583-1.77%
30 يوم$ -0.0669-7.18%
60 يوم$ -0.1114-11.40%
90 يوم$ -0.3086-26.28%
تغير سعر Axie Infinity اليوم

سجل اليوم AXS تغيرًا $ -0.015583 (-1.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Axie Infinity لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0669 (-7.18%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Axie Infinity لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AXS تغييرًا في $ -0.1114 (-11.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Axie Infinity لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.3086 (-26.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Axie Infinity (AXS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Axie Infinity.

تحليل Axie Infinity

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Axie Infinity الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Axie Infinity اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AXS: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

AXS_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.8625. يقع السعر فوق نقطة التمركز S1 عند 0.862، وفي الوقت نفسه تحت نطاق نقطة التمركز الرئيسية عند 0.8682. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة مؤشرات EMA حالة ترتيب شراء واضحة. كما أن مؤشر MACD قد شكّل بنية تقاطع صاعد، بينما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى اتساق في اتجاه القوة الدافعة. أما معدل التذبذب فهو مستقر عند مستواه الحالي دون أي توسع ملحوظ. يقع الدعم القريب عند مستوى 0.8620، بفارق 0.0005 عن السعر الحالي. أما المقاومة القريبة فتقع عند 0.8682، بفارق 0.0057 عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى الدعم المرجعي البعيد عند 0.8577، بينما يُعد مستوى المقاومة المرجعي البعيد عند 0.8725. يتطلب تحديد الاتجاه المستقبلي لسعر AXS_USDT تأكيدًا داخل النطاق بين 0.862 و0.8682. يتنافس كل من المشترين والبائعين على تحديد سعر السوق ضمن نظام التمركز الحالي. وتُشير اتساق المؤشرات الفنية إلى هيكل قصير المدى يميل نحو الصعود.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Axie Infinity؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار AXS:

1. شعبية اللعبة - تُعَدّ نسبة اعتماد اللاعبين وعدد المستخدمين النشطين يوميًا مؤشرات مباشرة على الطلب على الرموز المميزة.
2. فائدة الرمز المميز - يُستخدَم AXS في إدارة الحوكمة، وجني مكافآت الحِفْظ، وتربية أكسيز.
3. اتجاهات سوق NFT - تؤثر مبيعات NFT الخاصة بـ Axie في قيمة النظام البيئي.
4. تحديثات الألعاب - تُحفِّز الميزات الجديدة والمواسم والتحسينات الجديدة الاهتمام باللعبة.
5. معنويات سوق العملات المشفرة - تؤثر الظروف العامة لسوق العملات المشفرة في جميع الرموز المميزة.
6. المنافسة - تؤثر ألعاب اللعب من أجل الكسب الأخرى في حصة السوق.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح - تؤثر لوائح الألعاب والعملات المشفرة في ثقة المستثمرين.
8. مكافآت الحِفْظ - تزيد العائدات المرتفعة من حوافز الاحتفاظ بالرموز.
9. إعلانات الشراكات - تُعزِّز التعاونات إمكانات اعتماد النظام.
10. العوامل الاقتصادية - يؤثر التضخم في عملة اللعبة SLP في توازن النظام البيئي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Axie Infinity اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر AXS اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول وإدارة المحافظ، إذ إن AXS هو رمز تداول للألعاب يتسم بالتقلب. يحتاج اللاعبون إلى الأسعار الحالية لحساب أرباحهم من لعب Axie Infinity. كما يتابع المستثمرون تحركات الأسعار لاستغلال فرص الشراء أو البيع.

توقعات أسعار Axie Infinity

Axie Infinity (AXS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AXS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAxie Infinity (AXS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Axie Infinity نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Axie Infinity الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AXS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Axie Infinity.

كيفية شراء واستثمار Axie Infinity في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Axie Infinity؟ شراء AXS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Axie Infinity. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Axie Infinity (AXS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Axie Infinity فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Axie Infinity (AXS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Axie Infinity

يسمح لك امتلاك Axie Infinity بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Axie Infinity (AXS) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Axie Infinity ( AXS )

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

مستند تقني

Axie Infinity المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Axie Infinity، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Axie Infinity الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesAxie Infinity EcosystemBinance Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Axie Infinity

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:52:04 (UTC+8)

تحديثات Axie Infinity (AXS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Axie Infinity

AXS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AXS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AXS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Axie Infinity (AXS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Axie Infinity المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAXS
$0.8675
$0.8675$0.8675
-1.48%
64.03K (USDT)
/USDCAXS
$0.8657
$0.8657$0.8657
-1.65%
63.20K (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

Optiview

Optiview

OV

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037685
$0.037685$0.037685

+127.03%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06744
$0.06744$0.06744

-5.25%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001576
$0.001576$0.001576

-35.01%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007737
$0.007737$0.007737

-11.87%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037685
$0.037685$0.037685

+127.03%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01110
$0.01110$0.01110

+58.34%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002331
$0.0002331$0.0002331

+54.37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1155
$1.1155$1.1155

+46.77%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.039162
$0.039162$0.039162

+22.06%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة AXS إلى USD

المبلغ

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0.8659 USD