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Ribbita by Virtuals السعر(TIBBIR)

USD

مخطط أسعار Ribbita by Virtuals (TIBBIR) المباشر

$0.01828
$0.01828$0.01828
-7.63%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول TIBBIR

السعر الحالي لـ Ribbita by Virtuals (TIBBIR) اليوم هو 0.01828 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من TIBBIR إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Ribbita by Virtuals:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 107.12K USD
- تغير سعر Ribbita by Virtuals خلال اليوم هو -7.63%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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TIBBIR أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Ribbita by Virtuals لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00151-7.63%
30 يوم$ +0.00828+82.80%
60 يوم$ +0.00828+82.80%
90 يوم$ +0.00828+82.80%
تغير سعر Ribbita by Virtuals اليوم

سجل اليوم TIBBIR تغيرًا $ -0.00151 (-7.63%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ribbita by Virtuals لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00828 (+82.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ribbita by Virtuals لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TIBBIR تغييرًا في $ +0.00828 (+82.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ribbita by Virtuals لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00828 (+82.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

TIBBIR معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Ribbita by Virtuals: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0176
$ 0.0176$ 0.0176

$ 0.02226
$ 0.02226$ 0.02226

$ 0.08
$ 0.08$ 0.08

-0.17%

-7.63%

+24.60%

TIBBIR معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 107.12K
$ 107.12K$ 107.12K

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ما هو Ribbita by Virtuals ( TIBBIR )

TIBBIR هو توكن النظام البيئي الذي أطلقته RelVentureCapital، أول شركة رأس مال استثماري في العالم تدمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين. وبصفتنا روادًا في حركة "التكنولوجيا المالية الجديدة"، نعمل على بناء بروتوكول مالي لامركزي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التشفير. TIBBIR ليس فقط بمثابة اعتماد لحوكمة المجتمع، بل أيضًا بمثابة وقود لطبقة البروتوكول يربط الخوارزميات الذكية بالتمويل على السلسلة، بهدف دعم الجيل القادم من البنية التحتية المالية المفتوحة.

متوفر Ribbita by Virtuals على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ribbita by Virtuals الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Ribbita by Virtuals

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Ribbita by Virtuals، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ TIBBIR؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارRibbita by Virtuals.

سجل أسعار Ribbita by Virtuals

يوفر تتبع مسار سعر TIBBIR معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ TIBBIR. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Ribbita by Virtuals.

كيفية شراء Ribbita by Virtuals ( TIBBIR )

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عملة TIBBIR إلى العملات المحلية

1 TIBBIR إلى VND
468.71748
1 TIBBIR إلى AUD
A$0.0290652
1 TIBBIR إلى GBP
0.0138928
1 TIBBIR إلى EUR
0.0159036
1 TIBBIR إلى USD
$0.01828
1 TIBBIR إلى MYR
RM0.0807976
1 TIBBIR إلى TRY
0.6948228
1 TIBBIR إلى JPY
¥2.6087388
1 TIBBIR إلى RUB
1.54923
1 TIBBIR إلى INR
1.5753704
1 TIBBIR إلى IDR
Rp309.830462
1 TIBBIR إلى KRW
26.1515508
1 TIBBIR إلى PHP
1.0452504
1 TIBBIR إلى EGP
￡E.0.9370328
1 TIBBIR إلى BRL
R$0.1071208
1 TIBBIR إلى CAD
C$0.0252264
1 TIBBIR إلى BDT
2.21645
1 TIBBIR إلى NGN
29.0619096
1 TIBBIR إلى UAH
0.7551468
1 TIBBIR إلى VES
Bs1.29788
1 TIBBIR إلى PKR
Rs5.1145612
1 TIBBIR إلى KZT
9.4273616
1 TIBBIR إلى THB
฿0.6131112
1 TIBBIR إلى TWD
NT$0.5933688
1 TIBBIR إلى AED
د.إ0.0670876
1 TIBBIR إلى CHF
Fr0.0148068
1 TIBBIR إلى HKD
HK$0.14167
1 TIBBIR إلى MAD
.د.م0.1696384
1 TIBBIR إلى MXN
$0.3707184

Ribbita by Virtuals المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ribbita by Virtuals، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Ribbita by Virtuals الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

TIBBIR
USD

1 TIBBIR = 0.01828 USD

تداول

USDTTIBBIR
$0.01828
$0.01828$0.01828
-12.54%

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