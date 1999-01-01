SPCFIN

SPCFIN هو الرمز المميز الخدمي لنظام Storepay المالي التقني. المنتج الرئيسي لـ Storepay هو خدمة BNPL (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، والتي تهيمن على السوق في منغوليا وتتوسع بسرعة في إندونيسيا وفيتنام. وتتمثل مهمة Storepay في جعل التمويل في متناول الجميع في جنوب شرق آسيا، من خلال استخدام SPCFIN لفتح الميزات المتقدمة وتوفير فائدة واقعية للمستخدمين في حياتهم اليومية.

اسم العملة المشفرةSPCFIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول70,663,460,577

إجمالي العرض0

إجمالي العرض70,663,460,577

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSPCFIN هو الرمز المميز الخدمي لنظام Storepay المالي التقني. المنتج الرئيسي لـ Storepay هو خدمة BNPL (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، والتي تهيمن على السوق في منغوليا وتتوسع بسرعة في إندونيسيا وفيتنام. وتتمثل مهمة Storepay في جعل التمويل في متناول الجميع في جنوب شرق آسيا، من خلال استخدام SPCFIN لفتح الميزات المتقدمة وتوفير فائدة واقعية للمستخدمين في حياتهم اليومية.

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